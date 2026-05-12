'안현민 공백' 지운 힐리어드... kt의 방패를 창으로 바꾸다

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kt 외국인 타자 힐리어드지난 2025시즌 최종 6위로 6년 연속 가을야구 진출이 좌절된 kt 위즈의 가장 큰 고민 중 하나는 외국인 타자 문제였다. 2020 MVP였던 멜 로하스 주니어가 급격한 노쇠화로 시즌 중 방출됐고 이후 대체자로 영입한 앤드류 스티븐슨은 2할 중반대 타격으로 기대에 미치지 못했다. 타선의 무게감이 떨어진 kt는 투수진의 분전에도 불구하고 5위 경쟁에서 결국 반 경기차로밀리고 말았다.하지만 올시즌을 앞두고 새로 영입한 외국인 타자 샘 힐리어드는 최근 완전히 달라진 분위기로 타선을 이끌고 있다. 시즌 초반만 해도 실패작이라는 평가도 있었다. 낯선 ABS(자동 볼판정 시스템) 적응에 고전하며 4월 중순 타율이 0.188까지 떨어졌고 KBO 투수들의 변화구 대응에도 약점을 드러냈다. 하지만 kt 이강철 감독은 조급함 대신 힐리어드의 타격 재능을 믿고 인내심을 보였다.그리고 그 기다림은 결실로 이어지고 있다. 힐리어드는 4월 26일 SSG전 멀티 홈런 이후 완전히 달라진 모습이다. 최근 10경기에서 36타수 13안타, 타율 0.361, 4홈런, 10타점을 기록하며 kt 타선의 해결사로 떠올랐다. 지난 9일 키움 히어로즈와의 경기에서도 홈런 2개 포함 4안타 3타점으로 불방망이를 휘둘렀다. 해당 경기에서 키움 최주환과 멀티홈런 대결을 펼치며 연장 무승부(6-6) 혈투의 중심에 섰다.