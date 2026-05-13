90년 전 러시아 희곡이 한국 사회에 날리는 일침

유희정

연극 <감찰관> 공연 장면사다리움직임연구소는 오래전부터 말보다 몸, 설명보다 움직임, 재현보다 감각을 통해 자신들만의 무대 언어를 구축해온 단체다. 이번 <감찰관> 역시 고골 원작의 말맛에만 기대지 않는다. 오히려 말이 상황을 설명하는 동안 인물들의 몸은 더 빠르고 더 정직하게 진실을 누설한다.무대 위 관료들은 입으로는 체면과 위엄을 말한다. 그러나 '감찰관'이라는 단어가 등장하는 순간, 몸은 곧장 배신한다. 허리는 비굴하게 굽고, 눈동자는 갈 곳을 잃고, 손은 분주해진다. 누군가는 과장되게 웃고, 누군가는 갑자기 목소리를 높인다. 자기 죄를 숨기려다 오히려 더 크게 드러내는 사람도 있다.긴 나무 책상과 의자는 이 작품에서 중요한 풍경을 만든다. 그것은 행정기관의 회의실 같기도 하고, 심문대 같기도 하며, 우스꽝스러운 광대극의 무대처럼 보인다. 배우들은 책상 뒤에 일렬로 앉아 서로의 눈치를 보고, 의자 위로 올라가 몸을 크게 부풀리며, 한 사람의 말에 동시에 몸을 기울인다. 누군가 위에 서고 누군가 아래에서 바라보는 순간, 권력 관계는 순식간에 만들어진다. 진짜 권력이 있느냐 없느냐는 중요하지 않다. 누군가가 위에 있다는 상상만으로도 사람들은 이미 아래에 선다.흰 분장을 한 배우들이 한꺼번에 몰려들거나, 갑자기 얼어붙듯 멈추는 장면도 인상적이다. 그들은 말로 회의를 하는 것이 아니라 몸으로 공포를 회람한다. 한 사람이 불안을 꺼내면 다른 사람의 어깨가 먼저 반응하고, 한 사람이 소문을 들으면 여러 사람의 발끝이 동시에 흔들린다. 이 연극에서 소문은 대사로만 전달되지 않는다. 시선과 허리와 손끝과 발걸음으로 번진다.이것은 단순한 희극적 몸짓이 아니다. 권력 앞에서 인간이 얼마나 빨리 자세를 바꾸는지, 불안 앞에서 신체가 얼마나 먼저 진실을 발설하는지 보여주는 장면들이다. 말은 품위를 가장하지만 몸은 이미 들켜 있다. 이 작품에서 인간의 몸은 말보다 먼저 감찰받는다.