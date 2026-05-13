90년 전 러시아 희곡이 한국 사회에 날리는 일침

요즘 한국 사회에서는 뉴스보다 소문이 빠르다는 말을 실감한다. 선거를 앞둔 정치권만의 이야기가 아니다. 문화예술계도 예외는 아니다. 국립 주요 예술기관의 기관장 인사 소식은 공식 발표보다 먼저 온라인을 달군다. 한국예술종합학교 이전 이슈도 그렇다. 누가 온다더라. 이미 정해졌다더라. 확인되지 않은 말들이 먼저 달리고, 사람들의 표정은 그 말에 맞춰 먼저 바뀐다. 말 한마디가 공문보다 빠르게 사람을 움직인다. 누군가는 줄을 서고, 누군가는 침묵하고, 누군가는 분노하며, 누군가는 체념한다. 권력은 늘 실체보다 먼저 도착한다. 이름보다 소문으로, 발표보다 공포로 먼저 온다. 그때 무대 위에서도 같은 말이 들린다.
"감찰관이 온다."
사다리움직임연구소의 연극 <감찰관>은 바로 그 한마디에서 시작된다. 그런데 아직 감찰관은 오지 않았다. 누구인지도 모른다. 감찰관인지 아닌지도 확인되지 않았다. 하지만 마을은 이미 무너진다. 사람들은 허둥대고, 숨기고, 꾸미고, 서로의 눈치를 본다. 니콜라이 고골(1809~1852)의 1836년 희극은 오늘 다시 묻는다.
"우리를 흔드는 것은 실제 권력인가, 아니면 권력을 둘러싼 공포와 소문인가."
<감찰관>은 지난 4월 29일부터 5월 5일까지 서울 아르코예술극장 대극장에서 공연됐다. 한 지방 도시의 우스꽝스러운 착각극처럼 보이지만, 무대가 끝내 관객에게 남기는 질문은 훨씬 크다. 권력 앞에서 사람은 얼마나 빨리 자세를 바꾸는가. 들킬 것이 있는 사람은 왜 아직 오지도 않은 감찰관 앞에서 먼저 무너지는가.
무대는 어둡고 비어 있었다. 검은 여백 뒤로 집의 윤곽처럼 보이는 구조물이 낮게 서 있고, 희미한 불빛 몇 개가 마을의 불안한 밤을 비췄다. 그 앞에 배우들이 등장했다. 얼굴은 모두 하얗게 지워져 있었다. 누군가는 관료 같고, 누군가는 귀족 같고, 누군가는 악사 같았지만, 그들은 모두 하나의 가면을 쓴 사람들처럼 보였다. 현실의 특정 인물을 재현한다기보다, 권력 앞에서 반복적으로 출몰하는 인간의 표정들을 무대 위에 늘어놓은 듯했다.
말보다 먼저 무너지는 몸들