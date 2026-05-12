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성공한 작곡가의 비밀이 불러온 파장

성공한 작곡가의 비밀이 불러온 파장

[영화 리뷰] <모래그릇>

김형욱(singenv)
26.05.12 12:01최종업데이트26.05.12 12:01
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

1971년 6월 24일 이른 아침, 일본 도쿄 국철 가마타 조차장 구내에서 마른 체형의 60세 전후 신원 불명의 남성이 전두부 두개골 함몰이라는 치명상을 입은 채 살해된 상태로 발견된다. 경찰은 즉각 수사본부를 설치하고, 현장에서 발견된 술집 성냥갑을 단서로 수사를 시작한다. 그렇게 알아낸 '카메다'라는 단어, 유일한 단서로 피해자가 남긴 말이었다.

이마니시는 피해자의 신원을 쫓는 한편 '카메다'의 정체를 찾기 위해 동분서주한다. 일본 열도 전역을 뒤지지만 헛탕을 치기 일쑤다. 조금씩, 아주 조금씩 단서에 다가갈 뿐이다. 그러던 중 일본을 대표하는 작곡가 에이료가 자꾸만 눈에 띤다. 그는 자신을 후원하는 권력가의 딸과 결혼을 앞두고 있지만, 술집 여인과 바람을 피워 임신시키기까지 했다.

이마니시의 노력과는 별개로 수사본부는 해체된다. 그러나 명석하고 끈질긴 후배의 집념 덕분에 수사는 다시 시작된다. 에이료는 협주곡 <숙명>을 통해 자신의 성공을 만방에 알리지만, 경찰의 수사망은 점차 그를 향해 좁혀 온다. 과연 그는 범인일까? 만약 그렇다면, 왜 그런 범죄를 저질렀을까?

영화 <모래그릇>의 한 장면.
영화 <모래그릇>의 한 장면.디자인소프트

범인 아닌 '이유' 향한 수사

일본 사회파 추리 소설의 거장 마츠모토 세이초는 1960년대를 전후로 활발히 활동하며 수많은 작품을 남겼고, 그중 여러 작품이 영화화됐다. 그 가운데 <모래그릇>은 일본 영화사에 손꼽히는 걸작으로 평가받는다. 오랫동안 국내에 정식 개봉되지 않다가 52년 만에 개봉했지만, 큰 화제를 모으진 못했다.

영화는 전형적인 수사물로 출발한다. 단서조차 희박한 살인 사건을 두고 경찰이 집요함과 세심함으로 진실에 접근해 가는 구조다. 그러나 중반부까지도 범인은 특정되지 않고, 피해자가 오히려 원한을 살 만한 인물이 아니라는 점만 부각된다.

러닝타임 2시간 20여 분 중 2시간에 가까워지는 시점부터 사건 자체의 중요성은 급격히 희미해진다. 범인이 누구인지는 더 이상 핵심이 아니다. 중요한 건 '왜' 그런 범죄를 저질렀는가다. 그 이유는 단순한 개인적 사연에 그치지 않는다.

이 지점이야말로 마츠모토 세이초와 <모래그릇>의 위대함이다. 범인이 누구인지보다, 애초부터 중요했던 건 그의 삶이었다. 에이료는 성공한 작곡가지만, 과거 한센병 환자의 아들로 일본 전역을 떠돌며 극심한 차별을 겪었다. 그는 그 기억을 철저히 지운 채 현재의 자리에 서 있었다.

영화 <모래그릇>의 한 장면.
영화 <모래그릇>의 한 장면.디자인소프트

무너지는 모래성, 지워지지 않는 과거

제목 '모래그릇'은 영어 제목 '더 캐슬 오브 샌드 The Castle of Sand', 즉 '모래성'을 의미한다. 겉으로는 견고해 보이지만 작은 충격에도 쉽게 무너지는 존재다. 에이료의 삶 역시 마찬가지다. 화려한 성공 뒤에는 언제든 무너질 수 있는 위태로운 기반이 자리하고 있다.

피해자는 유일하게 그의 과거를 알고 있는 인물이었다. 과거를 완전히 지웠다고 믿었던 에이료에게 그는 반드시 제거해야 할 존재였다. 그렇게 그는 과거로부터 도망치던 피해자에서, 과거를 지워 버리는 가해자로 변한다.

이 이야기는 개인의 비극을 넘어 사회적 맥락으로 확장된다. 제2차 세계대전 이후 일본은 경제적으로 급성장했지만, 과거에 대한 청산 없이 달려온 측면이 있다. 에이료가 자신의 과거를 부정하고 삭제하려 한 모습은, 일본 사회가 역사와 마주하는 방식과도 겹쳐 보인다. 동시에 과거 일본 사회의 차별 구조 역시 그의 삶에 깊이 각인되어 있다.

그러나 누구도 과거를 완전히 지울 수는 없다. 과거를 외면한 채 현재에 바로 설 수도 없다. 결국 과거를 직시하고 받아들여야만 현재를 살아갈 수 있고 미래로 나아갈 수 있다. 에이료의 비극은 단지 그의 선택 때문만은 아니다. 그에게도 기회는 있었고, 그것을 붙잡을 능력 또한 있었다. 그래서 더욱 안타깝다.

영화 <모래그릇> 포스터.
영화 <모래그릇> 포스터.디자인소프트
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
모래그릇 마츠모토세이초 살인사건 일본사회 과거비극

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冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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