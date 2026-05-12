성공한 작곡가의 비밀이 불러온 파장

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영화 <모래그릇>의 한 장면.제목 '모래그릇'은 영어 제목 '더 캐슬 오브 샌드 The Castle of Sand', 즉 '모래성'을 의미한다. 겉으로는 견고해 보이지만 작은 충격에도 쉽게 무너지는 존재다. 에이료의 삶 역시 마찬가지다. 화려한 성공 뒤에는 언제든 무너질 수 있는 위태로운 기반이 자리하고 있다.피해자는 유일하게 그의 과거를 알고 있는 인물이었다. 과거를 완전히 지웠다고 믿었던 에이료에게 그는 반드시 제거해야 할 존재였다. 그렇게 그는 과거로부터 도망치던 피해자에서, 과거를 지워 버리는 가해자로 변한다.이 이야기는 개인의 비극을 넘어 사회적 맥락으로 확장된다. 제2차 세계대전 이후 일본은 경제적으로 급성장했지만, 과거에 대한 청산 없이 달려온 측면이 있다. 에이료가 자신의 과거를 부정하고 삭제하려 한 모습은, 일본 사회가 역사와 마주하는 방식과도 겹쳐 보인다. 동시에 과거 일본 사회의 차별 구조 역시 그의 삶에 깊이 각인되어 있다.그러나 누구도 과거를 완전히 지울 수는 없다. 과거를 외면한 채 현재에 바로 설 수도 없다. 결국 과거를 직시하고 받아들여야만 현재를 살아갈 수 있고 미래로 나아갈 수 있다. 에이료의 비극은 단지 그의 선택 때문만은 아니다. 그에게도 기회는 있었고, 그것을 붙잡을 능력 또한 있었다. 그래서 더욱 안타깝다.