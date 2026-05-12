성공한 작곡가의 비밀이 불러온 파장

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
1971년 6월 24일 이른 아침, 일본 도쿄 국철 가마타 조차장 구내에서 마른 체형의 60세 전후 신원 불명의 남성이 전두부 두개골 함몰이라는 치명상을 입은 채 살해된 상태로 발견된다. 경찰은 즉각 수사본부를 설치하고, 현장에서 발견된 술집 성냥갑을 단서로 수사를 시작한다. 그렇게 알아낸 '카메다'라는 단어, 유일한 단서로 피해자가 남긴 말이었다.
이마니시는 피해자의 신원을 쫓는 한편 '카메다'의 정체를 찾기 위해 동분서주한다. 일본 열도 전역을 뒤지지만 헛탕을 치기 일쑤다. 조금씩, 아주 조금씩 단서에 다가갈 뿐이다. 그러던 중 일본을 대표하는 작곡가 에이료가 자꾸만 눈에 띤다. 그는 자신을 후원하는 권력가의 딸과 결혼을 앞두고 있지만, 술집 여인과 바람을 피워 임신시키기까지 했다.
이마니시의 노력과는 별개로 수사본부는 해체된다. 그러나 명석하고 끈질긴 후배의 집념 덕분에 수사는 다시 시작된다. 에이료는 협주곡 <숙명>을 통해 자신의 성공을 만방에 알리지만, 경찰의 수사망은 점차 그를 향해 좁혀 온다. 과연 그는 범인일까? 만약 그렇다면, 왜 그런 범죄를 저질렀을까?