9년 만에 돌아오는 UFC, 오클라호마 시티가 다시 들썩인다

UFC 제공

오는 7월 18일(현지시간)있을 ‘UFC 파이트 나이트 오클라호마 시티’대회는 약 9년 만의 귀환이라는 점에서 현지 스포츠 팬들의 관심이 집중되고 있다.세계 최대 종합격투기 단체 UFC가 미국 오클라호마주 오클라호마 시티로 돌아온다. UFC는 최근 페이컴 센터 및 비짓 OKC와 공식 파트너십을 체결하고, 오는 7월 18일(현지 시간) 'UFC 파이트 나이트 오클라호마 시티'를 개최한다고 발표했다. 이번 대회는 UFC가 약 9년 만에 다시 오클라호마 시티를 찾는 이벤트라는 점에서 현지 스포츠 팬들의 관심이 집중되고 있다.오클라호마 시티는 미국 중부를 대표하는 스포츠 도시 중 하나로 꼽힌다. NBA 오클라호마시티 선더의 홈구장인 페이컴 센터를 중심으로 다양한 대형 스포츠 이벤트가 개최돼 왔으며, UFC 역시 이 지역과 오랜 인연을 이어왔다.UFC는 2009년 UFC 파이트 나이트 '디아즈 vs 길라드'를 통해 처음 오클라호마 시티를 찾았고, 2017년에는 UFC 파이트 나이트 '키에사 vs 리'를 개최하며 현지 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다. 그리고 2026년, 다시 한번 화려한 복귀전을 치르게 됐다.UFC 이벤트 개발 담당 부사장 피터 드로픽은 "오클라호마 시티처럼 훌륭한 도시로 돌아오게 돼 매우 기쁘다. 페이컴 센터와 비짓 OKC의 지속적인 협력에 감사드린다. 팬들에게 최고의 밤을 선사할 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.UFC는 최근 북미 전역에서 지역 정부 및 관광 기관과의 협업을 확대하고 있으며, 이번 오클라호마 시티 대회 역시 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 지역 경제 활성화와 도시 홍보 효과까지 고려한 프로젝트로 평가받고 있다.실제로 UFC 이벤트는 개최 도시 경제에 상당한 파급력을 미치는 것으로 알려져 있다. 경기 관람을 위해 수천 명의 팬들이 타 지역에서 방문하면서 호텔, 음식점, 교통, 쇼핑 산업 전반에 긍정적인 영향을 미친다. UFC는 미국 주요 도시뿐 아니라 유럽, 중동, 아시아 지역에서도 이러한 스포츠 관광 모델을 성공적으로 구축해 왔다.현지 관계자들의 기대감도 상당하다. 크리스 셈라우 페이컴 센터 총지배인은 "오클라호마 팬들은 오랫동안 UFC의 복귀를 기다려 왔다. 이번 대회는 올여름 오클라호마 시티를 대표하는 스포츠 이벤트 중 하나가 될 것이다"고 말했다.비짓 OKC 스포츠 개발 담당 부사장 아담 위스니예프스키 역시 "오클라호마 시티는 미국 최고의 스포츠 이벤트를 유치하는 도시라는 자부심을 갖고 있다. UFC의 복귀는 도시 브랜드 가치를 더욱 높이는 계기가 될 것이다"고 기대감을 드러냈다.