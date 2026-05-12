흔들리는 데일, 끝까지 품는 이범호 감독 '믿음의 야구'

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제리드 데일의 가장 큰 문제는 공격이 아니라 수비다.KIA 타이거즈
흔들린 유격수 수비…팬들의 분노가 커진 이유
데일에 대한 팬들의 불만은 단순히 타율 때문만은 아니다. 가장 큰 문제는 수비다. KIA는 안정적인 내야 운영을 위해 데일을 영입했지만, 현실은 기대와 달랐다. 유격수 자리에서 송구 불안과 타구 판단 미스가 반복됐고, 경기 흐름을 끊는 장면도 자주 나왔다.
결국 KIA는 데일을 2루수로 이동시키는 선택까지 했다. 하지만 포지션 변경 이후에도 수비 안정감은 크게 개선되지 않았다. 오히려 내야 전체 조직력이 흔들리기 시작했고, 투수진 부담까지 커졌다는 평가가 이어졌다.
데일은 34경기에서 9개의 실책을 기록했다. 유격수로 7개, 2루수로 2개다. KIA 팀 전체 실책 22개 가운데 약 41%가 데일에게서 나왔다. 포지션을 감안했을 때 더더욱 치명적이다.
내야 센터 라인의 작은 수비 하나는 경기 결과에 큰 영향을 끼친다. 대표적인 장면이 지난달 삼성전이었다. 당시 데일은 병살 플레이 대신 홈 승부를 선택했고, 결과적으로 팀은 역전패를 당했다. 팬들의 비판은 거셌다.
그러나 이 감독은 데일을 안아줬다. 상대 주자였던 구자욱의 발이 빠른 점을 고려한 플레이였고, 사전에 홈 승부도 가능하다고 주문했던 상황이라고 설명했다. 이처럼 이 감독은 데일의 실수 장면마다 질책보다는 이해와 격려로 반응했다. 시즌을 길게보고 선수의 기를 살려주기위함으로 해석된다.
하지만 팬들의 시선은 점점 차가워졌다. 이유는 명확하다. 데일은 부족한 수비를 공격에서도 만회하지 못하고 있기 때문이다. 시즌 타율은 0.256, OPS는 0.644에 머물렀다. 한때 연속 안타 행진으로 주목받을 당시에도 장타 생산력은 매우 떨어졌다. 전형적인 '똑딱이형 타자'에 가까웠고, 타구 질에서도 인상적이지 못했다.
더욱이 최근에는 'KIA가 수준급 아시아쿼터 투수 대신 데일을 선택했다'는 뒷이야기까지 모 야구채널을 통해 퍼졌다. 사실 여부를 떠나 팬 여론은 더욱 악화되고 있는 분위기다. 투수진 운영 부담이 커지고 있는 상황에서 "왜 굳이 야수를 고집했느냐"는 비판이 거세지고 있다.
무엇보다 팬들이 가장 답답해 하는 지점은 미래 가치다. 데일에게 계속 기회를 주는 동안 젊은 내야 유망주들의 성장 기회가 줄어들고 있다는 지적이다. "그럴 바에는 차라리 유망주를 키우라"는 목소리가 커지는 이유다.