흔들리는 데일, 끝까지 품는 이범호 감독 '믿음의 야구'

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲제리드 데일은 이범호 감독의 믿음에 보답할 수 있을까? KIA 타이거즈

2군행은 끝이 아니다… 여전히 데일을 신뢰하는 이범호 감독



그럼에도 이 감독은 데일을 완전히 포기한 분위기가 아니다. 이는 최근 다른 선수들을 대했던 방식과도 닮아 있다. 시즌 초반 극심한 부진에 빠졌던 정해영이 2군으로 내려갔을 때도 이 감독은 "심리적으로 안정되면 예전 모습을 찾을 것이다"며 멘탈 회복을 강조했다.



이 감독은 원래 선수의 자신감을 매우 중요하게 생각하는 지도자다. 기술적인 문제보다 심리적 위축이 경기력 저하로 이어진다고 보는 경우가 많다. 실제로 그는 시즌 전부터 선수단 전체를 향해 "간절하지 않으면 기회를 줄 수 없다"며 기본과 정신력을 강조해왔다.



그런 점에서 데일의 2군행 역시 포기보다는 재정비에 가깝다는 해석이 나온다. KIA 내부에서도 데일의 적응 문제와 심리적 부담을 어느 정도 고려하고 있다는 분위기다. 한국 야구 특유의 압박감, 낯선 환경, 그리고 외국인 선수에게 쏟아지는 집중적인 비판 여론이 영향을 미쳤을 가능성도 적지 않다.



실제로 데일은 시즌 초반까지만 해도 'KIA 2억 2000만 원의 기적'이라는 평가까지 받았다. 연속 안타 기록을 이어가며 리그 적응에 성공하는 듯했고, 이 감독 역시 "생각보다 훨씬 잘해주고 있다"며 만족감을 드러냈다.



그러나 프로의 세계는 냉정하다. 특히 외국인 선수는 결과로 증명해야 한다. KIA 역시 우승 경쟁을 해야 하는 팀이다. 기다림에도 한계는 존재한다.



현재 데일에게 필요한 것은 단순한 타율 반등이 아니다. 최소한 수비 안정감만이라도 보여줘야 한다. 그래야 팀 운영의 명분이 생긴다. 공격에서는 장타력이 부족하더라도 출루와 연결 능력으로 기여할 수 있다. 하지만 수비까지 계속 흔들린다면 감독의 신뢰 역시 더는 버티기 어려워질 수 있다.



이번 2군행은 어쩌면 데일에게 마지막 기회일지도 모른다. 동시에 이 감독의 '믿음의 야구'가 다시 한번 시험대에 오른 순간이기도 하다. 과연 이 감독의 신뢰는 결국 옳았다는 평가로 돌아올까. 아니면 지나친 고집이었다는 비판으로 남게 될까. 지금 KIA 팬들은 그 답을 기다리고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 제리드 데일은 이범호 감독의 믿음에 보답할 수 있을까?그럼에도 이 감독은 데일을 완전히 포기한 분위기가 아니다. 이는 최근 다른 선수들을 대했던 방식과도 닮아 있다. 시즌 초반 극심한 부진에 빠졌던 정해영이 2군으로 내려갔을 때도 이 감독은 "심리적으로 안정되면 예전 모습을 찾을 것이다"며 멘탈 회복을 강조했다.이 감독은 원래 선수의 자신감을 매우 중요하게 생각하는 지도자다. 기술적인 문제보다 심리적 위축이 경기력 저하로 이어진다고 보는 경우가 많다. 실제로 그는 시즌 전부터 선수단 전체를 향해 "간절하지 않으면 기회를 줄 수 없다"며 기본과 정신력을 강조해왔다.그런 점에서 데일의 2군행 역시 포기보다는 재정비에 가깝다는 해석이 나온다. KIA 내부에서도 데일의 적응 문제와 심리적 부담을 어느 정도 고려하고 있다는 분위기다. 한국 야구 특유의 압박감, 낯선 환경, 그리고 외국인 선수에게 쏟아지는 집중적인 비판 여론이 영향을 미쳤을 가능성도 적지 않다.실제로 데일은 시즌 초반까지만 해도 'KIA 2억 2000만 원의 기적'이라는 평가까지 받았다. 연속 안타 기록을 이어가며 리그 적응에 성공하는 듯했고, 이 감독 역시 "생각보다 훨씬 잘해주고 있다"며 만족감을 드러냈다.그러나 프로의 세계는 냉정하다. 특히 외국인 선수는 결과로 증명해야 한다. KIA 역시 우승 경쟁을 해야 하는 팀이다. 기다림에도 한계는 존재한다.현재 데일에게 필요한 것은 단순한 타율 반등이 아니다. 최소한 수비 안정감만이라도 보여줘야 한다. 그래야 팀 운영의 명분이 생긴다. 공격에서는 장타력이 부족하더라도 출루와 연결 능력으로 기여할 수 있다. 하지만 수비까지 계속 흔들린다면 감독의 신뢰 역시 더는 버티기 어려워질 수 있다.이번 2군행은 어쩌면 데일에게 마지막 기회일지도 모른다. 동시에 이 감독의 '믿음의 야구'가 다시 한번 시험대에 오른 순간이기도 하다. 과연 이 감독의 신뢰는 결국 옳았다는 평가로 돌아올까. 아니면 지나친 고집이었다는 비판으로 남게 될까. 지금 KIA 팬들은 그 답을 기다리고 있다. 제리드데일 아시아쿼터 KIA타이거즈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 "아시아도 UFC 중심 된다" 조슈아 반, 타이라 꺾고 세계 정상 굳혔다

제리드 데일의 가장 큰 문제는 공격이 아니라 수비다.데일에 대한 팬들의 불만은 단순히 타율 때문만은 아니다. 가장 큰 문제는 수비다. KIA는 안정적인 내야 운영을 위해 데일을 영입했지만, 현실은 기대와 달랐다. 유격수 자리에서 송구 불안과 타구 판단 미스가 반복됐고, 경기 흐름을 끊는 장면도 자주 나왔다.결국 KIA는 데일을 2루수로 이동시키는 선택까지 했다. 하지만 포지션 변경 이후에도 수비 안정감은 크게 개선되지 않았다. 오히려 내야 전체 조직력이 흔들리기 시작했고, 투수진 부담까지 커졌다는 평가가 이어졌다.데일은 34경기에서 9개의 실책을 기록했다. 유격수로 7개, 2루수로 2개다. KIA 팀 전체 실책 22개 가운데 약 41%가 데일에게서 나왔다. 포지션을 감안했을 때 더더욱 치명적이다.내야 센터 라인의 작은 수비 하나는 경기 결과에 큰 영향을 끼친다. 대표적인 장면이 지난달 삼성전이었다. 당시 데일은 병살 플레이 대신 홈 승부를 선택했고, 결과적으로 팀은 역전패를 당했다. 팬들의 비판은 거셌다.그러나 이 감독은 데일을 안아줬다. 상대 주자였던 구자욱의 발이 빠른 점을 고려한 플레이였고, 사전에 홈 승부도 가능하다고 주문했던 상황이라고 설명했다. 이처럼 이 감독은 데일의 실수 장면마다 질책보다는 이해와 격려로 반응했다. 시즌을 길게보고 선수의 기를 살려주기위함으로 해석된다.하지만 팬들의 시선은 점점 차가워졌다. 이유는 명확하다. 데일은 부족한 수비를 공격에서도 만회하지 못하고 있기 때문이다. 시즌 타율은 0.256, OPS는 0.644에 머물렀다. 한때 연속 안타 행진으로 주목받을 당시에도 장타 생산력은 매우 떨어졌다. 전형적인 '똑딱이형 타자'에 가까웠고, 타구 질에서도 인상적이지 못했다.더욱이 최근에는 'KIA가 수준급 아시아쿼터 투수 대신 데일을 선택했다'는 뒷이야기까지 모 야구채널을 통해 퍼졌다. 사실 여부를 떠나 팬 여론은 더욱 악화되고 있는 분위기다. 투수진 운영 부담이 커지고 있는 상황에서 "왜 굳이 야수를 고집했느냐"는 비판이 거세지고 있다.무엇보다 팬들이 가장 답답해 하는 지점은 미래 가치다. 데일에게 계속 기회를 주는 동안 젊은 내야 유망주들의 성장 기회가 줄어들고 있다는 지적이다. "그럴 바에는 차라리 유망주를 키우라"는 목소리가 커지는 이유다.