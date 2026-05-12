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B급 코미디인데 의외로 현실적이네? 안정적인 전입신고

[리뷰] tvN 드라마 <취사병 전설이 되다>

김상화(steelydan)
26.05.12 11:22최종업데이트26.05.12 11:22
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'티빙

OTT 플랫폼 티빙의 새 오리지널 시리즈 <취사병 전설이 되다>(이하 <취사병>)가 드디어 베일을 벗었다. 지난 11일 티빙과 tvN에 동시 공개된 <취사병>은 평범한 흙수저 이등병이 우연한 계기로 '전설의 취사병'으로 성장해 나가는 과정을 담은 밀리터리 '쿡방' 드라마다.

올해 상반기 '천만 영화'에 등극한 <왕과 사는 남자>로 대세 배우 반열에 올라선 박지훈의 신작이라는 점, 그리고 대한민국 성인 남성이라면 대부분 한 번쯤 거쳐가는 군대라는 조직을 코믹하게 풀어냈다는 점에서 공개 전부터 적잖은 관심을 모았다.

원작 웹소설과 웹툰으로도 잘 알려진 작품 특유의 B급 정서를 양념 삼아 완성된 <취사병>은 첫 회부터 청춘의 병영 생존 드라마와 게임 판타지물을 비빔밥처럼 뒤섞으며 묘한 중독성을 발휘하기 시작했다.

최우수 훈련병, 알고보니 관심 사병?
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'티빙

드라마를 이끄는 주인공은 22살 청년 강성재(박지훈 분)다. 어려운 환경 속에서 자라나 입대 직전엔 아버지마저 사고로 세상을 떠나는 아픔을 겪었다. 그래도 "이왕 가는 군대, 진짜 사나이가 되자"라는 각오로 이를 악물고 훈련소에 입소, 최우수 훈련병이 되어 자대 배치를 받았다.

하지만 인성검사에서 예상치 못한 문제가 발생한다. 우울 증세와 게임 중독 수치가 극도로 높다는 이유로 'S급 관심사병' 판정을 받은 것이다. 난감해진 행정보급관 박재영 상사(윤경호 분)와 중대장 황석호 대위(이상이 분)는 강성재 어머니가 푸드트럭을 운영한다는 점에 착안해 그를 취사병으로 배치한다.

성재가 복무하는 9사단 60연대 1대대 4중대 강림소초 취사반은 최악에 가까운 공간이다. 유일한 취사병 윤동현(이홍내 분)은 형편없는 음식 솜씨로 장병들의 원성을 사는 인물이다. 하지만 전역까지 불과 100일도 남지 않은 말년 병장이라는 위치 덕분에 누구도 쉽사리 그에게 반기를 들지 못한다.

눈 앞에 펼쳐진 판타지 미션
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'티빙

식재료 창고 정리를 맡게 된 강성재의 눈앞에 갑자기 게임 화면 같은 메시지 창이 등장하면서 드라마는 묘한 방향으로 흘러가기 시작한다. 성재가 무언가를 완수할 때마다 '퀘스트 완료' 메시지가 뜨고, 경험치를 쌓아 레벨이 상승하면서 새로운 능력까지 얻게 되는 것이다.

여기서부터 <취사병>은 기존 병영 드라마와는 닮은 듯 다른 방향성을 드러낸다. ENA <신병> 시리즈처럼 코미디를 강조하면서도 다양한 CG 연출과 우스꽝스러운 상황들을 적극 활용해 B급 감성을 극대화한다. 동시에 <D.P.> 등 현실 밀리터리물에서 보여줬던 군 조직의 불합리성을 풍자적으로 녹여내며 자신만의 색깔 또한 분명하게 구축한다.

평범한 청년이지만 동시에 관심사병이이라 낙인찍힌 성재의 숨겨진 능력이 하나둘 드러나면서 드라마에는 제법 신선한 매력을 발산한다. 군대 취사반 창고의 비위생적인 환경을 RPG 게임 속 미션처럼 정리해 나가는 일련의 과정은 다소 과장된 설정임에도 불구하고 군필 시청자들의 공감과 웃음을 동시에 자아낸다.

분명 B급 코미디인데...의외의 현실감이 주는 매력
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'
티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'티빙

다소 과장된 연출과 만화적인 전개 방식에도 <취사병>이 몰입감을 유지하는 요인은 배우들의 힘이다. 특히 박지훈은 최근 불어닥친 '단종 오빠' 열풍이 결코 우연이 아니었음을 다시 한번 증명한다.

아이돌 가수 대신 연기자로 깊은 인상을 남긴 <악한 영웅> 시리즈에서 처절한 생존기를 몸소 보여줬던 그는 이번엔 어리숙하지만 단단한 심성을 지닌 강성재 캐릭터를 안정적으로 소화한다. 다양한 만화적 기법 활용으로 인해 자칫 중구난방식으로 흘러갈 수 있는 이야기의 방향을 탄탄하게 잡아준다.

부대 간부와 사병들을 연기한 배우들의 존재감도 또렷하다. 군복무 시절 한 번쯤 마주쳤을 법한 만년 상사 박재영, 여성 장교라는 이유만으로 은근한 차별과 편견 속에 놓인 조예린 중위(한동희 분), 조직 논리에만 충실한 간부들까지. 다양한 캐릭터들은 판타지 코미디라는 장르 안에서도 현실적인 군대의 분위기를 자연스럽게 녹여낸다.

누구나 거쳐가야 하는 과정이라지만 군대는 대한민국 남성들에겐 씁쓸한 기억, 일종의 트라우마처럼 작용하는 공간이기도 하다. 답답할 수밖에 없는 폐쇄적 장소, 불합리한 위계 질서와 부조리가 공존하는 조직을 <취사병>은 제법 영리한 방식으로 비틀어낸다.

그곳에서 펼쳐지는 20대 청춘의 '레벨업 스토리'는 비현실적 전개에도 불구하고 역설적으로 현실감 있게 다가온다. 관심 사병이라는 낙인을 딛고 특급 취사병으로 성장하는 강성재의 여정을 담은 <취사병> 첫회는 유쾌한 웃음과 게임 판타지, 그리고 청춘 성장극의 매력을 한데 버무리며 제법 인상적인 전입 신고를 마쳤다. "충성!"
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
취사병전설이되다 OTT 티빙

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