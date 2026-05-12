B급 코미디인데 의외로 현실적이네? 안정적인 전입신고

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티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'티빙
식재료 창고 정리를 맡게 된 강성재의 눈앞에 갑자기 게임 화면 같은 메시지 창이 등장하면서 드라마는 묘한 방향으로 흘러가기 시작한다. 성재가 무언가를 완수할 때마다 '퀘스트 완료' 메시지가 뜨고, 경험치를 쌓아 레벨이 상승하면서 새로운 능력까지 얻게 되는 것이다.
여기서부터 <취사병>은 기존 병영 드라마와는 닮은 듯 다른 방향성을 드러낸다. ENA <신병> 시리즈처럼 코미디를 강조하면서도 다양한 CG 연출과 우스꽝스러운 상황들을 적극 활용해 B급 감성을 극대화한다. 동시에 <D.P.> 등 현실 밀리터리물에서 보여줬던 군 조직의 불합리성을 풍자적으로 녹여내며 자신만의 색깔 또한 분명하게 구축한다.
평범한 청년이지만 동시에 관심사병이이라 낙인찍힌 성재의 숨겨진 능력이 하나둘 드러나면서 드라마에는 제법 신선한 매력을 발산한다. 군대 취사반 창고의 비위생적인 환경을 RPG 게임 속 미션처럼 정리해 나가는 일련의 과정은 다소 과장된 설정임에도 불구하고 군필 시청자들의 공감과 웃음을 동시에 자아낸다.
분명 B급 코미디인데...의외의 현실감이 주는 매력