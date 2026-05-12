사이트 전체보기
딸이 유난떤다 생각했는데... 설탕이 이렇게 무서운 줄 몰랐습니다

딸이 유난떤다 생각했는데... 설탕이 이렇게 무서운 줄 몰랐습니다

[리뷰] 영화 <슈가>를 보고

홍영미(ssaem1)
26.05.12 10:44최종업데이트26.05.12 10:44
"유난 떤다 생각했는데..." 나의 무지를 깨운 영화

설탕을 참 우습게 생각했습니다. 아니, 오히려 숭배했다는 표현이 맞을지도 모르겠습니다. 그 달달함에 매료되어 습관처럼 곁에 두곤 했습니다.

이유식을 준비하고 아이들 간식을 살 때마다 설탕 함량을 따지며 걱정하던 딸아이를 보며, 속으로 '유난스럽다'고 생각하기도 했습니다. 집에서 아무리 단속해봤자 밖에 나가면 온통 설탕 천지인데 저게 무슨 소용인가 싶었던 것입니다.

하지만 최신춘 감독의 영화 <슈가>를 보며 제 생각이 얼마나 위험했는지 깨달았습니다. 영화를 통해 간접적으로 경험한 당뇨, 특히 소아 당뇨의 실체는 공포 그 자체였습니다. 조금만 몸이 아파도 먹는 것에 제약이 따르고 일상이 무너지는데, 합병증이 더 무섭다는 소아 당뇨는 말해 뭐하겠습니까. 설탕이 내 아이와 가족의 미래를 위협할 수 있다는 사실에 영화는 매서운 경종을 울렸습니다. '설마 나에게, 우리에게'라며 안일했던 제 태도에 큰 경각심을 주었습니다.

한 사람의 선의가 만든 마중물, 그리고 '연대'의 힘

영화 <슈가> 스틸 이미지.
영화 <슈가> 스틸 이미지.스튜디오타겟(주), (주)삼백상회

영화는 질병의 무서움만을 말하지 않습니다. 나만 괜찮으면 된다는 식의 이기주의와 편의주의가 만연한 세상에서 '이타심'과 '연대'가 가진 힘이 무엇인지를 보여줍니다.

그 시작점에는 말을 하지 못하는 푸드트럭 여사장님이 있습니다. 그녀는 사회적 배려를 받아야 할 약자임에도 불구하고, 어려움에 처한 일면식 없는 누군가를 위해 자신의 생계를 덮어두고 위험한 공사장을 지나 병원까지 동행합니다. 이 이름 모를 푸드트럭 사장님의 작은 선의는 또 다른 누군가가 인생을 건 선행을 베풀 수 있게 만드는 거대한 '마중물'이 되었습니다.

그 도움을 받았던 소아 당뇨 자녀를 둔 엄마는 이후 같은 어려움을 겪는 환우들을 위해 세미나를 열고 그들을 돕기 시작합니다. 그 도움을 받은 엄마들이 다시 다른 엄마들을 돕기 시작하면서 조용한 연대는 소리 없이 퍼져나갑니다. 그러던 중 세관 문제로 법적인 송사에 휘말리고 직장까지 그만두게 되지만, 그녀는 본인의 의지와 상관없이 당당한 '투사'가 되어 법과 규제를 바꾸는 길로 나아갑니다.

내 아이의 아픔에서 시작된 관심이 같은 처지의 환우들을 향한 연대로 확장된 것입니다. 대기업의 매력적인 스카우트 제안도 거절한 채 소아당뇨환우회 회장직을 고수하며, 가족 해체의 위기 속에서도 그녀는 '함께 가는 길'을 선택합니다. 결국 사회와 정계도 진심 어린 그녀의 편을 들어주게 됩니다.

우리는 잘 알고 있습니다. 살아가면서 이런 의로운 행동이 얼마나 많은 반대에 부딪히는지 말입니다. 당장 내 손톱 밑의 가시가 가장 아픈 법이고, 눈앞의 이익을 외면하기 쉬운 것이 인간의 나약함입니다. 그렇기에 고난 속에서도 길을 만드는 그들의 행동은 기록되어야 마땅하며, 우리는 그들을 '영웅'이라 부르게 됩니다.

실화를 바탕으로 한 영화 <슈가>는 말합니다. 의로운 길을 가라고, 만약 그것이 너무 어렵다면 최소한 그 길을 걷는 사람들의 앞길을 막는 자는 되지 말라고 말입니다.

영화 속 긴 여운을 남긴 대사들을 곱씹어보며, 설탕보다 달콤하고 단단한 연대의 힘을 믿어봅니다. 기억하고 싶은 대사도 함께요.

"저에게 엄마는 설탕이에요. 설탕이 적당히 있어야 쓰러지지 않거든요. 엄마 없이는 못 산다는 뜻이에요."

"엄마도 다른 엄마 한 명쯤은 도와야겠다 생각했던 것 같아. 그리고 엄마가 도와준 엄마들이 또 다른 엄마들을 돕기 시작한 거고... 일이 이렇게까지 커져 버렸네."

"너 때문 아니야. 우리 다 처음이잖아. 부모도 처음이고, 1형 당뇨도 처음이고. 지금 이거 다 우리가 부모가 되는 과정인 거야."

"법과 규제가 과도하고 잘못되었다면 법을 고쳐야지, 어머니 자신이 잘못한 게 아니라고 말한다? 그건 안 되는 거예요."

﻿
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.
슈가 영화리뷰 소아당뇨 설탕 연대의아름다움

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
홍영미 (ssaem1) 내방

브런치 작가

이 기자의 최신기사 울렁증을 다스리며 읽은 사랑 이야기