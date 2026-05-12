딸이 유난떤다 생각했는데... 설탕이 이렇게 무서운 줄 몰랐습니다

"유난 떤다 생각했는데..." 나의 무지를 깨운 영화
설탕을 참 우습게 생각했습니다. 아니, 오히려 숭배했다는 표현이 맞을지도 모르겠습니다. 그 달달함에 매료되어 습관처럼 곁에 두곤 했습니다.
이유식을 준비하고 아이들 간식을 살 때마다 설탕 함량을 따지며 걱정하던 딸아이를 보며, 속으로 '유난스럽다'고 생각하기도 했습니다. 집에서 아무리 단속해봤자 밖에 나가면 온통 설탕 천지인데 저게 무슨 소용인가 싶었던 것입니다.
하지만 최신춘 감독의 영화 <슈가>를 보며 제 생각이 얼마나 위험했는지 깨달았습니다. 영화를 통해 간접적으로 경험한 당뇨, 특히 소아 당뇨의 실체는 공포 그 자체였습니다. 조금만 몸이 아파도 먹는 것에 제약이 따르고 일상이 무너지는데, 합병증이 더 무섭다는 소아 당뇨는 말해 뭐하겠습니까. 설탕이 내 아이와 가족의 미래를 위협할 수 있다는 사실에 영화는 매서운 경종을 울렸습니다. '설마 나에게, 우리에게'라며 안일했던 제 태도에 큰 경각심을 주었습니다.
한 사람의 선의가 만든 마중물, 그리고 '연대'의 힘