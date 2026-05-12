딸이 유난떤다 생각했는데... 설탕이 이렇게 무서운 줄 몰랐습니다

스튜디오타겟(주), (주)삼백상회

"저에게 엄마는 설탕이에요. 설탕이 적당히 있어야 쓰러지지 않거든요. 엄마 없이는 못 산다는 뜻이에요."



"엄마도 다른 엄마 한 명쯤은 도와야겠다 생각했던 것 같아. 그리고 엄마가 도와준 엄마들이 또 다른 엄마들을 돕기 시작한 거고... 일이 이렇게까지 커져 버렸네."



"너 때문 아니야. 우리 다 처음이잖아. 부모도 처음이고, 1형 당뇨도 처음이고. 지금 이거 다 우리가 부모가 되는 과정인 거야."



"법과 규제가 과도하고 잘못되었다면 법을 고쳐야지, 어머니 자신이 잘못한 게 아니라고 말한다? 그건 안 되는 거예요."

영화 <슈가> 스틸 이미지.영화는 질병의 무서움만을 말하지 않습니다. 나만 괜찮으면 된다는 식의 이기주의와 편의주의가 만연한 세상에서 '이타심'과 '연대'가 가진 힘이 무엇인지를 보여줍니다.그 시작점에는 말을 하지 못하는 푸드트럭 여사장님이 있습니다. 그녀는 사회적 배려를 받아야 할 약자임에도 불구하고, 어려움에 처한 일면식 없는 누군가를 위해 자신의 생계를 덮어두고 위험한 공사장을 지나 병원까지 동행합니다. 이 이름 모를 푸드트럭 사장님의 작은 선의는 또 다른 누군가가 인생을 건 선행을 베풀 수 있게 만드는 거대한 '마중물'이 되었습니다.그 도움을 받았던 소아 당뇨 자녀를 둔 엄마는 이후 같은 어려움을 겪는 환우들을 위해 세미나를 열고 그들을 돕기 시작합니다. 그 도움을 받은 엄마들이 다시 다른 엄마들을 돕기 시작하면서 조용한 연대는 소리 없이 퍼져나갑니다. 그러던 중 세관 문제로 법적인 송사에 휘말리고 직장까지 그만두게 되지만, 그녀는 본인의 의지와 상관없이 당당한 '투사'가 되어 법과 규제를 바꾸는 길로 나아갑니다.내 아이의 아픔에서 시작된 관심이 같은 처지의 환우들을 향한 연대로 확장된 것입니다. 대기업의 매력적인 스카우트 제안도 거절한 채 소아당뇨환우회 회장직을 고수하며, 가족 해체의 위기 속에서도 그녀는 '함께 가는 길'을 선택합니다. 결국 사회와 정계도 진심 어린 그녀의 편을 들어주게 됩니다.우리는 잘 알고 있습니다. 살아가면서 이런 의로운 행동이 얼마나 많은 반대에 부딪히는지 말입니다. 당장 내 손톱 밑의 가시가 가장 아픈 법이고, 눈앞의 이익을 외면하기 쉬운 것이 인간의 나약함입니다. 그렇기에 고난 속에서도 길을 만드는 그들의 행동은 기록되어야 마땅하며, 우리는 그들을 '영웅'이라 부르게 됩니다.실화를 바탕으로 한 영화 <슈가>는 말합니다. 의로운 길을 가라고, 만약 그것이 너무 어렵다면 최소한 그 길을 걷는 사람들의 앞길을 막는 자는 되지 말라고 말입니다.영화 속 긴 여운을 남긴 대사들을 곱씹어보며, 설탕보다 달콤하고 단단한 연대의 힘을 믿어봅니다. 기억하고 싶은 대사도 함께요.