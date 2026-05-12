'스마일 점퍼' 우상혁, 아시안게임 선발전 우승... 첫 메달 도전한다

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우상혁이 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에서 바를 뛰어넘고 있다. 2026.5.11스마일 점퍼 우상혁(용인시청)이 아시안게임 선발전에서 우승을 차지하며 선발권을 손에 넣었다.우상혁은 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에 참가했다.그는 1차 시기에 2m 15를 가볍게 넘었고, 이어 시도한 2차 시기에서는 2m 21을 넘으면서 일찌감치 우승을 차지했다. 이후 2m 27까지 넘어서면서 컨디션 조절에 완벽하게 성공했다. 이로써 우상혁은 오는 9월에 예정된 일본 아이치·나고야 아시안게임 출전권을 손에 넣었고, 생애 4번째 아시안게임에 나설 영예를 안았다.올해 출발이 나쁘지 않다. 지난 2월 8일 이번 시즌 처음으로 출격한 2026 세계육상연맹 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에선 4위(2m25)에 오르면서 기분 좋은 출발을 알린 가운데 이어 25일에는 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내 높이뛰기 대회는 2m 30의 기록으로 동메달을 차지하며 포효했다.이어 3월에는 세계실내육상경기선수권대회에 출격했던 우상혁은 2m 26으로 공동 3위를 차지하며 날카로운 컨디션을 자랑했다. 이달 초에는 카타르 도하에서 개최될 예정이었던 시즌 첫 실외 국제대회 왓 그래비티 챌린지와 도하 다이아몬드리그에 출전할 계획이었지만, 불안정한 중동 정세 탓에 대회가 열리지 않으며 아쉬움을 삼켰다.이후 훈련을 매진한 그는 이번 선발전 대회에서 압도적인 실력을 뽐내며 우승을 차지하며 활짝 웃었다. 경기 이후 우상혁은 "올 시즌 최종 목표는 아시안게임 금메달이기 때문에 멀리 보면서 훈련하고 있다. 시즌 첫 실외 대회에서 좋은 기록이 나온 것 같아서 만족한다"라며 "대한민국 육상에 금메달을 안길 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 답했다.이처럼 이번 시즌 최종 목표가 '아시안게임' 금메달이라고 목표한 그는 유독 이 대회와 인연이 없었다. 1996년생인 그는 한국 높이뛰기를 대표하는 인물이다. 주니어 시절인 2013년 도네츠크 주니어 세계 선수권 금메달과 2014년 유진 대회 동메달을 획득하며 일찍이 세계적인 유망주로 이름을 알렸다.성인 데뷔 후에는 부바네스와르 아시아 선수권에서 첫 금메달을 목에 걸면서 이름을 날리기 시작했고, 2022년에는 정상급 선수로 완벽하게 도약했다. 베오그라드 세계 실내 선수권 금메달을 시작으로 도하 다이아몬드 리그 우승·오리건 세계 선수권 실외 경기에서 은메달을 차지하며 '월드 클래스'의 위엄을 과시하기도 했다.이어 2023년에는 아스타나 아시아 실내 선수권 은메달·방콕 아시아 선수권 금메달·오리건 다이아몬드 리그 파이널 우승이라는 대기록을 세우면서 펄펄 날았다. 이처럼 세계 정상급 선수로 활동했으나 유독 아시안게임과는 거리가 멀었던 그다. 고교생 신분으로 참가했던 첫 대회 2014 인천 아시안게임에서는 10위에 머물렀다.이후 꾸준한 성장곡선을 그리며 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에 출격했으나 아쉽게 은메달에 그치면서 눈물을 삼켰다. 또 직전 대회인 항저우 대회에서도 2m 33을 뛰어넘으며 우승 가능성을 높였지만, 카타르 높이뛰기 황제 바심이 2m 35를 성공시키면서 아쉽게 2회 연속 준우승에 머물렀다.닿을 듯 닿지 않았던 아시안게임 금메달을 향해 우상혁은 나아가기를 원하고 있고, 자신감은 확실해 보인다. 그는 이번 선발전 종료 후 "아시안게임은 해볼 만하다고 생각한다. 지난해 (종아리 근육) 부상이 있었으나 지금은 완전히 회복했다. 일본 선수들이 무섭게 성장했지만, 이번 세이코 골든 그랑프리에서 잘 뛴 뒤 그 기세로 아시안게임에서도 좋은 성적을 거두겠다"라고 각오를 다졌다.커리어 첫 아시안게임 금메달을 향해 우상혁이 다시 끈을 조였다. 1998년 방콕 아시안게임에서 이진택(은퇴)이 정상에 선 이후 24년 만에 대한민국에 1위라는 영광을 안기겠다는 그의 목표가 현실이 될 수 있을까. 향후 활약상에 귀추가 주목된다.