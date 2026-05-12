'3회 연속 WC 토너먼트 진출' 노리는 일본, 주전 4명 연이은 부상

3회 연속 월드컵 토너먼트 진출을 넘어 역대 최고 성적을 노리는 일본에 부상 악령이 드리웠다. 이번에는 공격 '핵심' 미토마가 허벅지 부상으로 인해 본선 출격이 좌절될 위기에 처했다.일본 현지 매체 <스포니치>는 11일 보도를 통해 "미토마 가오루는 울버햄튼전에 나섰다가 왼쪽 허벅지를 다쳤고, 북중미 월드컵 출전이 어려워졌다는 전망이 제기됐다. 공식 진단 결과는 아직인데 소식통들은 두 달 동안 회복 기간을 보내야 한다"라며 "6월 11일 개막이다. 목발을 짚고 생활한다고도 알려졌고, 그가 최종 명단에 들어갈 확률은 크게 낮아졌다"라고 보도했다.미토마는 지난 9일 오후 11시(한국시간) 잉글랜드 브라이튼에 자리한 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 '2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(PL)' 36라운드에 좌측 윙어로 선발 출격했다. 58분 동안 경기장을 누비며 팀이 2-0으로 앞서가는 데 혁혁한 공을 세웠지만, 후반 10분 부상을 당했다.스프린트를 시도하다가 왼쪽 허벅지(햄스트링)이 올라왔고, 그는 즉시 질주를 중단하고 손을 올려 교체 신호를 보냈다. 이후 휘르첼러 감독은 미토마를 대신해 조엘 벨트만을 투입하는 선택을 내렸고, 팀은 후반 41분 민테가 쐐기 득점을 터뜨리며 3-0 완승을 챙겼다. 팀은 승점 3점을 따내며 유럽 대항전 꿈을 키워나갔지만, 미토마는 부상으로 인해 시즌 아웃이 유력하다.이처럼 미토마가 허벅지 부상으로 인해 시즌 아웃 그리고 내달 열리는 북중미 월드컵 참가가 불투명한 가운데 그를 핵심으로 활용하고 있는 일본 대표팀도 비상이 걸렸다. 모리야스 하지메 감독이 수장으로 있는 이들은 이번 대회를 통해 아시아 역사상 최초로 토너먼트 3회 연속 진출이라는 대기록 경신을 넘어, 더욱 높은 곳을 바라보고 있다.지난 2018 러시아와 2022 카타르 월드컵에서 2회 연속 16강 진출이라는 대업을 달성했던 일본은 이번 북중미에서는 야심찬 목표인 '우승'에 도전한다. 아시아에서 강력한 1강으로 꼽히는 이들은 조별리그에서는 F조에 속해 유럽 전통 강호인 네덜란드와 스웨덴을 마주하며, 마지막 팀으로는 아프리카 예선을 뚫고 올라온 튀니지와 격돌하게 된다.조 3위 상위 8개 팀까지 토너먼트 진출이 가능하기에 32강 진출 가능성은 매우 높게 점쳐지지만, 이들이 자랑하는 최강 전력들이 모두 나올지는 의문 부호다. 가장 먼저 캡틴이자 중원과 3선 핵심인 엔도 와타루(리버풀)는 현재 발목 골절 부상으로 인해 월드컵 출전이 매우 불투명한 실정이다. 리그 2경기가 남은 가운데 사실상 시즌 아웃이 확정적이다.재활에 매진하고 있으나 월드컵이 열리는 다음 달까지 복귀해 컨디션을 끌어올리기는 사실상 불가능하다. 중원에서 다재다능함과 풍부한 경험 그리고 확실한 리더십을 장착한 그의 이탈이 뼈아픈 가운데 공격 핵심인 미나미노 타쿠미(AS모나코)도 십자인대 부상으로 인해 본선 활용 가능성이 매우 낮은 상황이다.지난해 12월 21일(한국시간) 옥세르와 쿠프 드 프랑스 64강 경기에 선발로 출격해 날카로운 움직임을 뽐냈으나 전반 36분 경 무릎을 부여잡고 쓰러졌다. 정밀 검사 결과 십자인대 부상으로 다음 시즌 초반에나 복귀가 가능할 정도로 심각한 상황이었다. 미나미노는 하지메 감독 이후 꾸준하게 발탁됐던 자원으로 이번 월드컵 예선에서는 4골 2도움으로 펄펄 날았다.공격과 수비 연결 고리 역할을 훌륭하게 해낼 수 있는 동시에 정확한 골 결정력이 강점인 그는 지난해 10월, 홈에서 열렸던 브라질과 친선 경기서 후반 7분 만에 만회 골을 터뜨리며 기적과 같은 역전 승리의 발판을 마련하기도 했다. 하지만, 십자인대 부상으로 인해 월드컵 출전이 사실상 불발된 가운데 그를 뒷받침할 자원도 쓰러졌다.바로 2001년생 공격형 미드필더 스즈키 유이토다. 시미즈·스트라스부르·브뢴비를 거쳐 이번 시즌부터 독일 분데스리가 프라이부르크에서 활약하고 있는 그는 41경기에 나서 9골 5도움을 기록할 정도로 인상적인 실력을 갖추고 있다. 일본 대표팀 내에서도 스쿼드 자원으로 활약하며 직전 3월 A매치에서도 경기장을 밟았고, 자국 내에서 기대가 큰 자원 중 하나다.하지만, 스즈키 유이토 역시 월드컵 출전이 불발될 위기에 처했다. 지난 4일(한국시간)에 열린 볼프스부르크와 32라운드 맞대결에서 쇄골 골절 부상으로 쓰러졌기 때문. 일반적으로 보존 치료를 택할 시 최대 6개월이 소요되기도 하며, 빠른 회복을 위해 수술대에 오르게 되면 3~4개월이 걸릴 정도로 심각한 부상이다. 결국 스즈키 역시 북중미행이 좌절된 상황.이런 가운데 공격 핵심인 미토마마저 쓰러졌다. 연령별 대표팀부터 모리야스 하지메 감독이랑 호흡을 맞추면서 2020 도쿄 올림픽·2022 카타르 월드컵·2023 카타르 아시안컵을 소화했던 그는 특히 카타르 월드컵에서 스페인을 격침하는 데 주요한 역할을 해내기도 했다. 이번 월드컵 예선에서도 7경기에 나서 1골 3도움으로 제 역할을 해냈다.또 3월 A매치 잉글랜드와 맞대결에서는 선발로 출격하여 전반 23분 환상적인 역습으로 선제 결승 골을 터뜨리면서 아시아 국가 최초로 축구 종가를 격파하는 데 선봉장으로 활약했다. 하지메 감독은 이런 미토마를 3-4-3 전형에서 좌측 윙백 혹은 공격수로 활용해 큰 재미를 보고 있었고, 이번 북중미 대회에서도 큰 도움을 줄 것으로 예상됐다.하지만, 부상으로 쓰러지면서 참가는 불투명해졌고 아무리 빠르게 복귀한다고 해도 월드컵 첫 경기(6월 15일·한국시간) 직전에나 돌아올 수 있을 것으로 예상된다. 돌아와도 컨디션 회복과 퍼포먼스를 끌어올리는 부분을 고려하면, 사실상 제 역할을 못할 가능성이 큰 상황.이와 같이 암울한 상황 속 모리야스 하지메 감독은 "정확한 정보로 보고는 받지 않았다. 회복에 얼마나 기간이 걸릴지 모르겠다"라며 아쉬움을 나타냈다.한편, 일본은 홍명보호 보다 하루 빠른 일자인 15일에 최종 명단을 발표해 자국 내에서 훈련을 진행, 도쿄에서 아이슬란드와 출정식을 가진 이후 현지로 출국할 예정이다.