나치 경례로 독일 예술계 뒤집은 작가의 특별한 작업실

㈜에무필름즈

<안젤름> 스틸'점령' 퍼포먼스로 충격을 던진 후, 안젤름 키퍼는 거듭 현대사의 어두운 구멍을 파헤치는 과업을 이어간다. 나치가 후원하던 게르만 신화를 역이용해 감추고 싶은 제 3제국 시대 문화예술의 오용과 부역을 통렬하게 조롱한다. 모든 예술이 나치 체제에 끼워 맞추듯 오독되던 시절의 흔적이 겉보기엔 시대착오적 재현으로 형상화한다. 그 블랙 코미디와 냉소주의는 단발성이 아니라 장구한 투쟁으로 향한다.게르만 신화의 대표적인 영웅들, '니벨룽겐의 노래' 속 지그프리트, 로마와 맞섰던 헤르만(아르미니우스), 파르치팔이 호명된다. 예술성에 가려진 바그너의 위험성도 자연스레 거론된다. 파울 첼란 이전 독일 시문학의 거장 휠덜린이 어떻게 오용되었는가 설명도 뒤따른다. 왜 그렇게 독일 사회와 예술계가 그를 비난하며 독일 대표 작가로 떠오르는 걸 막으려 했는지 능히 짐작할 만하다. 한편 한국엔 왜 저런 작가가 드물까 아쉬움이 한숨으로 새어 나온다.이후 거장의 작업은 현대사와의 항쟁을 넘어 인류사 전반으로 확장된다. 물론 독일 현대 역사를 둘러싼 논란에 지쳐서만은 아니다. 그저 예술가의 세계관이 한층 더 광활한 우주로 나아가려는 자연스러운 행보다. 이제 안젤름 키퍼의 작품세계는 역사에서 신화적 상징으로 향한다. 나치 이데올로기에 동원된 게르만 민족의 남성 영웅 신화에 대항하는 신화 속 여성들의 존재가 부각된다. 오도된 신화에 맞서 대안적 신화를 재구성하는 도전이다.그리스 신화를 비롯해 동서양 신화 속 지혜롭고 강인한 여신과 요정들이 광대한 작업실 곳곳에 오브제로 진열된다. 성서에서 금기시된 아담의 첫 번째 아내, '릴리트(릴리스)'의 형상화가 유독 눈에 들어온다. 아담의 갈비뼈에서 기원해 부속적 존재로 치부된 이브가 아니라 아담과 대등한 존재로 묘사되고, 그 덕분에 마녀로 불온시 된 릴리트를 언급하는 작가의 의도는 명백하다. 현대 독일 예술사의 정통을 전복하려는 거장의 투쟁은 더 넓고 깊은 영역으로 팽창하는 중이다.