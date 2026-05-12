나치 경례로 독일 예술계 뒤집은 작가의 특별한 작업실

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
안젤름 키퍼(1945 ~ ). 30대 중반에 1980년 베니스 비엔날레 독일 대표에 선정되고, 뉴욕현대미술관(MoMA)에서 회고전을 개최했으며 세계 굴지의 미술관에 생존 작가로는 극히 드문 '영구 설치' 전시라는 영예를 얻은 현대미술 대표 거장 중 한 사람이다. 야심만만한 영화인이라면 한 번쯤 카메라에 담고자 도전해 볼 매력적인 소재임은 두말할 것 없다.
독일 영화를 대표하는 감독 빔 벤더스는 <파리, 텍사스> <베를린 천사의 시> 같은 극영화로 유명하다. 동시에 현대 예술과 작가를 조명하는 다큐멘터리 작업에도 족적을 남겨 왔다. 아프로 쿠반 재즈의 잊힌 거장을 재발견하는 데 일조한 <부에나비스타 소셜 클럽>, 사진가 세바스티앙 살가두의 작업을 집대성한 <제네시스: 세상의 소금>, 현대무용가 피나 바우쉬를 향한 추모와 헌사 <피나> 등이다.
빔 벤더스의 다큐멘터리 작업은 단순한 예술가의 전기나 대표작 소개에 그치지 않는다. 현대 예술의 초점, 작가가 어떤 배경과 의도로 창작물에 숨을 불어넣고 동시대와 호흡을 맞추는지 절묘하게 포착해 핵심만 과감히 선택과 집중으로 구체화한다. 현재성을 강화하기 위해 디지털 촬영과 3D 특수효과를 과감히 채택한다. 흔히 우리가 예술영화 거장들에게 기대하는 부분과는 다른 면모다. 그런 도전의 최신판으로 <안젤름>은 무엇을 보여주려 할까?
예술의 성채