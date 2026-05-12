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나치 경례로 독일 예술계 뒤집은 작가의 특별한 작업실

나치 경례로 독일 예술계 뒤집은 작가의 특별한 작업실

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <안젤름>

김상목(redoctobor)
26.05.12 11:35최종업데이트26.05.12 11:35
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

안젤름 키퍼(1945 ~ ). 30대 중반에 1980년 베니스 비엔날레 독일 대표에 선정되고, 뉴욕현대미술관(MoMA)에서 회고전을 개최했으며 세계 굴지의 미술관에 생존 작가로는 극히 드문 '영구 설치' 전시라는 영예를 얻은 현대미술 대표 거장 중 한 사람이다. 야심만만한 영화인이라면 한 번쯤 카메라에 담고자 도전해 볼 매력적인 소재임은 두말할 것 없다.

독일 영화를 대표하는 감독 빔 벤더스는 <파리, 텍사스> <베를린 천사의 시> 같은 극영화로 유명하다. 동시에 현대 예술과 작가를 조명하는 다큐멘터리 작업에도 족적을 남겨 왔다. 아프로 쿠반 재즈의 잊힌 거장을 재발견하는 데 일조한 <부에나비스타 소셜 클럽>, 사진가 세바스티앙 살가두의 작업을 집대성한 <제네시스: 세상의 소금>, 현대무용가 피나 바우쉬를 향한 추모와 헌사 <피나> 등이다.

빔 벤더스의 다큐멘터리 작업은 단순한 예술가의 전기나 대표작 소개에 그치지 않는다. 현대 예술의 초점, 작가가 어떤 배경과 의도로 창작물에 숨을 불어넣고 동시대와 호흡을 맞추는지 절묘하게 포착해 핵심만 과감히 선택과 집중으로 구체화한다. 현재성을 강화하기 위해 디지털 촬영과 3D 특수효과를 과감히 채택한다. 흔히 우리가 예술영화 거장들에게 기대하는 부분과는 다른 면모다. 그런 도전의 최신판으로 <안젤름>은 무엇을 보여주려 할까?

예술의 성채

<안젤름> 스틸
<안젤름> 스틸㈜에무필름즈

영화가 시작된다. 마치 그 자체로 하나의 거대한 성채와 같은 숲 속 작업실이 모습을 드러낸다. 가도 가도 끝이 없다. 작업실이 아니라 마치 박물관을 보는 듯한 웅대한 규모다. 안젤름 키퍼와 조수들이 작업하는 프랑스 바르자크의 25만 평 작업실은 그 위용부터 보는 이를 압도한다. 워낙 넓은 규모인지라 예술가는 자전거를 타고 작업실을 횡단하며 작업 상태를 챙긴다. 규모에 걸맞게 캔버스 크기도 심상찮다. 웬만한 벽 규모의 캔버스가 즐비하게 늘어선다.

자전거를 타고 분주히 돌아다니던 예술가는 바퀴가 달린 이젤을 손으로 밀어가며 한데 모은다. 작은 집만 한 캔버스가 스르륵 밀리며 이동하는 풍경 자체가 초현실적이다. 마치 중력의 법칙을 거스르는 풍경이다. 한쪽에선 주물공장에서처럼 용접과 부식 작업이 한창이다. 펄펄 끓는 납을 조심스레 캔버스에 부어내리면, 짚과 여러 금속이 그을리고 융합되며 하나의 예술품으로 변모하기 시작한다.

중세 연금술사의 실험실인 듯, 아니다. 작은 천지창조 현장처럼 경이로운 작업 현장은 안젤름 키퍼가 지난 50년, 반세기 동안 수행한 예술 활동의 결정체로 봐도 손색이 없다. 황홀경을 맛본 관객에게 영화는 예술가의 작업 공간 변천사를 풀어내기 시작한다. 첫 독립공간인 호른바흐 작업실(1971 ~ 1982)로부터 부헨 작업실(1983 ~ 1993), 회핑겐 벽돌공장(1988 ~ 1993), 바르자크 작업실(1992 ~ 2020)로 점점 하나의 소우주를 형성하는 장관이 펼쳐진다.

마치 현대미술의 확장 형태인 '대지 예술'의 실제 사례를 보는 듯한 진풍경을 보고 있자면, 대체 안젤름 키퍼가 무엇을 작업하는지 궁금해진다. 남들과는 차원이 다른 규모로 승부수를 던지는 작가인 걸까? 대체 그 거대한 작업실 공간을 가득 채운 다종다양한 창작의 결실은 무엇을 이야기하려는 걸까? 이제 안젤름 키퍼의 작품세계로 돌입할 때다.

역사의 상처와 시대정신의 화두

<안젤름> 스틸
<안젤름> 스틸㈜에무필름즈

안젤름 키퍼의 작품세계엔 그런 보편 통념과 차별화된 '특별한 것'이 있을까? 감독은 오랜 시간 관찰해 온 거장의 작업을 조각조각 해체해 분석하는 데 도전한다. 빔 벤더스 역시 자신의 예술을 구현하는 과정에서 우회할 수 없었던, 현대 독일의 정체성을 지독하리만큼 집요하게 캐묻는 출발점에 안젤름 키퍼 역시 서 있었다. 반세기 동안 치열한 사투를 벌이듯 거장의 예술혼은 질문을 계속해 왔다. 그 장구한 궤적이 차례로 펼쳐진다.

첫 번째는 '제 3제국' 시대에 대한 전후 독일 사회의 침묵에 대한 이의제기다. 나치에 동조했으나 이후 부역에 관해 침묵으로 일관하며 현대 철학의 거장으로 등극한 마르틴 하이데거다. 하이데거 관련 유력한 논문을 작성한 잉게보르크 바흐만의 시구가 등장한다. 유대계 독일인으로 현대 독문학에서 빼놓을 수 없는 시인 파울 첼란의 일화는 상징적으로 다가온다.

2차 대전 당시 수용소에서 가족을 잃고 간신히 생존한 후 작가로 성공한 그를 하이데거가 1967년 연구실로 초청했다. 이 만남에서 시인은 하이데거가 과거 오류에 대해 해명하길 원했지만, 철학자는 그저 침묵으로 일관할 뿐이었다. 실망한 첼란은 3년 후 자살로 생을 마감한다. 시인의 비극적 삶은 안젤름 키퍼가 기성세대의 반성 없는 침묵에 도발적 메시지를 던지는 중요한 계기로 설명된다.

초창기 키퍼를 대중적으로 널리 알리게 한 작업은 '점령'으로 이름 붙인 일련의 프로젝트다. 그는 세계대전 당시 나치가 정복한 유럽 각지의 도시를 찾아 전후 금기시된 나치 경례를 하는 사진을 촬영하고 공개적으로 전시한다. 어물쩍 소수 전범에게 책임을 넘긴 채 경제부흥에 도취한 현대 독일을 통렬하게 조소하는 퍼포먼스였지만, 예술계에선 그가 신표현주의를 가장한 네오 파시스트라며 거세게 반발한다. 이후 그의 역사적 도발은 계속 논란을 만든다.

거장의 세계

<안젤름> 스틸
<안젤름> 스틸㈜에무필름즈

'점령' 퍼포먼스로 충격을 던진 후, 안젤름 키퍼는 거듭 현대사의 어두운 구멍을 파헤치는 과업을 이어간다. 나치가 후원하던 게르만 신화를 역이용해 감추고 싶은 제 3제국 시대 문화예술의 오용과 부역을 통렬하게 조롱한다. 모든 예술이 나치 체제에 끼워 맞추듯 오독되던 시절의 흔적이 겉보기엔 시대착오적 재현으로 형상화한다. 그 블랙 코미디와 냉소주의는 단발성이 아니라 장구한 투쟁으로 향한다.

게르만 신화의 대표적인 영웅들, '니벨룽겐의 노래' 속 지그프리트, 로마와 맞섰던 헤르만(아르미니우스), 파르치팔이 호명된다. 예술성에 가려진 바그너의 위험성도 자연스레 거론된다. 파울 첼란 이전 독일 시문학의 거장 휠덜린이 어떻게 오용되었는가 설명도 뒤따른다. 왜 그렇게 독일 사회와 예술계가 그를 비난하며 독일 대표 작가로 떠오르는 걸 막으려 했는지 능히 짐작할 만하다. 한편 한국엔 왜 저런 작가가 드물까 아쉬움이 한숨으로 새어 나온다.

이후 거장의 작업은 현대사와의 항쟁을 넘어 인류사 전반으로 확장된다. 물론 독일 현대 역사를 둘러싼 논란에 지쳐서만은 아니다. 그저 예술가의 세계관이 한층 더 광활한 우주로 나아가려는 자연스러운 행보다. 이제 안젤름 키퍼의 작품세계는 역사에서 신화적 상징으로 향한다. 나치 이데올로기에 동원된 게르만 민족의 남성 영웅 신화에 대항하는 신화 속 여성들의 존재가 부각된다. 오도된 신화에 맞서 대안적 신화를 재구성하는 도전이다.

그리스 신화를 비롯해 동서양 신화 속 지혜롭고 강인한 여신과 요정들이 광대한 작업실 곳곳에 오브제로 진열된다. 성서에서 금기시된 아담의 첫 번째 아내, '릴리트(릴리스)'의 형상화가 유독 눈에 들어온다. 아담의 갈비뼈에서 기원해 부속적 존재로 치부된 이브가 아니라 아담과 대등한 존재로 묘사되고, 그 덕분에 마녀로 불온시 된 릴리트를 언급하는 작가의 의도는 명백하다. 현대 독일 예술사의 정통을 전복하려는 거장의 투쟁은 더 넓고 깊은 영역으로 팽창하는 중이다.

동세대 거장에 대한 거장의 헌사

<안젤름> 스틸
<안젤름> 스틸㈜에무필름즈

거장은 현대 독일 예술가라면 우회할 수 없는 불완전한 나치 청산과 은폐된 과거사 고발, 전후 독일의 정체성에 관한 질문을 멈추지 않는다. 그의 작품세계가 어떤 의도와 목적에서 출발해 취지에 걸맞은 풍경으로 탄생하는지 <안젤름>은 극영화와 다큐멘터리의 경계를 허문다. 첨단 특수효과를 적극 활용해 극장 스크린을 통째로 캔버스로 활용하는 방법으로 구현한다. 캔버스 위에 온갖 금속과 흙, 지푸라기 등을 섞어 입체감을 부여하는 등 안젤름 키퍼는 세계를 미니어처 모델로 재현한다. 지층으로 퇴적된 캔버스는 현실과 동떨어진 예술의 순수성을 그 존재 자체로 거부하는 듯하다.

여기에 또 다른 거장, 빔 벤더스의 영화 실험이 융합된다. 다큐멘터리 범주에 속하지만, 거장의 일생을 재구성하기 위해 재연 상황극 설정을 과감히 도입하고, 안젤름 키퍼의 아들이 청장년기, 빔 벤더스의 조카 손자가 유년기를 맡아 인물의 성장 과정에 서사를 부여한다. 초심자를 배려하며 입체감을 극대화하려는 시도다. <안젤름>은 장르를 초월한 '하이브리드' 영상미학의 결실인 셈이다.

2차 대전의 잿더미 속에서 태어난 동갑내기 영화 거장은 전후 세대의 양심과 지적 투쟁을 한평생 감행한 예술적 동료의 궤적을 최선을 다해 화면에 수놓는다. 서로 방법론은 제법 달라 보여도 세대 간 공감하는 정서는 한결같다. 이제 80줄 훌쩍 넘은 노장들의 협력이 빚어낸 장대한 캔버스를 목격하고 나면 지금 세대는 미래에 무엇을 남길까 걱정 반, 기대 반의 감정이 저절로 끓어오른다. 현대 미술이 세상과 따로 놀지 않는다는 웅변이 환청으로 들려오는 듯하다.

<작품정보>

안젤름
Anselm
2023｜독일｜다큐멘터리
2026.05.13. 개봉｜93분｜전체관람가
감독 빔 벤더스
출연 안젤름 키퍼, 다니엘 키퍼, 안톤 벤더스
수입/배급 ㈜에무필름즈

2023 76회 칸영화제 특별상영

<안젤름> 포스터
<안젤름> 포스터㈜에무필름즈


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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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