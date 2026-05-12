코로나 시기 전 세계 춤추게 한 '위켄드', 8년 만에 한국 온다

▲팝스타 위켄드 유니버설뮤직코리아

위켄드(본명 에이벨 테스페이)는 1990년 캐나다 토론토에서 에티오피아 이민자의 아들로 태어났다. 어린 시절부터 다양한 음악을 들으면서 성장한 위켄드는 2011년 첫 믹스테이프 <하우스 오브 벌룬즈(House Of Ballons)>와 함께 대중음악의 지도를 크게 바꾸어 놓았다.



알앤비에 힙합, 일렉트로니카, 인디록 등 다양한 장르적 요소를 섞어 안개가 낀 듯 우울하고 몽환적인 사운드를 창조해 냈다. 마이클 잭슨을 떠올리게 만드는 높고 가느다란 팔세토의 목소리로 불안과 허무함을 노래한다는 조합은 대중적인 히트곡을 만들어내는 능력 역시 발군이었다. '캔트 필 마이 페이스(Can't Feel My Face)', '스타보이(Starboy)', '더 힐스(The Hills)' 등 수많은 곡을 빌보드 핫 100 차트 1위에 올려놓았다.



2019년 발표한 노래 '블라인딩 라이츠'는 팝 역사상 가장 성공한 노래로 기록됐다. 80년대의 신스팝을 재해석한 이 노래는 발표 후 얼마 지나지 않아 시작된 코로나 팬데믹 시기, 전 세계 사람들을 춤추게 한 노래였다. 2021년 빌보드가 선정한 역대 빌보드 히트곡 1위에 선정되었으며, 스포티파이 역사상 최초로 50억 스트리밍을 돌파하며 지금까지 스포티파이에서 가장 많이 재생된 노래로도 기록되었다.



'블라인딩 라잇츠'와 이 곡이 실린 앨범 <애프터 아워스(After Hours)>가 거대한 성취를 거뒀음에도도, 위켄드는 2021 그래미 어워드의 어떤 부분에도 후보로 올라가지 못 했다. 이른바 '위켄드 스넙' 사태는 그래미의 공신력 자체를 뒤흔들었다. 2021년에는 슈퍼스타의 상징인 슈퍼볼 하프타임쇼의 헤드라이너(간판 공연자)로 공연했다. 우울함과 불안, 욕망으로 무장한 팝 음악이 슈퍼볼을 지배한 최초의 순간이었다.



이번 공연은 '위켄드'라는 이름의 아티스트를 한국에서 만날 수 있는 마지막 기회가 될 예정이다. 이번 앨범을 마지막으로 '위켄드'라는 자아를 내려놓을 예정이기 때문이다. 위켄드는 여러 인터뷰를 통해 "위켄드로서 할 수 있는 모든 것을 다 했다"고 선언했다. 뮤지션으로서의 삶은 이어가지만, 더 이상 '위켄드'라는 이름은 쓰지 않겠다는 것.



위켄드는 철저한 컨셉과 세계관 아래 움직인 아티스트였다. 특히 2020년대 '나이트메어 트릴로지'라고 불리는 3부작이 대표적이다. 최고의 히트작 <애프터 아워스>는 할리우드에서의 성공 이후에도 채워지지 않는 공허함과 불안감을 그렸으며, <던 에프엠(Dawn FM)>에서는 죽음 직전의 터널(연옥)에서 듣게 되는 라디오라는 서사를 들려주었다.



<허리 업 투모로우>의 마지막 곡 '허리 업 투모로우(Hurry Up Tomorrow)'에서는 "내가 세상을 떠난 후 난 천국으로 가고 싶어"라고 노래한다. 그리고 곡의 종반부가 위켄드의 첫 데뷔곡 '하이 포 디스(High For This)'로 이어지면서, 수미상관의 형태를 이룬다. 지난 십여 년간 위켄드라는 자아와 함께 대중음악의 문법을 바꿔놓은 에이벨 테스페이. 그가 고양에서 보여줄 모든 순간에 음악 팬들이 집중할 것이다.



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