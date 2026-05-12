코로나 시기 전 세계 춤추게 한 '위켄드', 8년 만에 한국 온다

21세기 팝 최고의 히트곡 '블라인딩 라이츠(Blinding Lights)'를 만든 주인공, 캐나다 출신의 팝스타 위켄드(The Weeknd)가 8년 만의 내한 공연을 펼친다.
위켄드는 오는 10월 7일과 8일 오후 7시 45분 경기도 고양시 고양종합운동장에서 '현대카드 슈퍼콘서트 28 위켄드(The Weeknd)'를 열고 한국 팬들을 만난다. 위켄드는 2018년 '현대카드 컬쳐프로젝트'에 이어 8년 만에 한국을 방문하며, 현대카드 슈퍼콘서트는 브루노 마스 내한 이후 3년 만이다.
이번 내한 공연은 위켄드의 스타디움 투어인 '애프터 아워스 틸 던(After Hours Til Dawn) 투어의 일환으로 펼쳐진다. 2022년 7월 시작된 이 투어는 지금까지 약 750만 명 이상의 관객을 동원하며, 역사상 가장 성공한 남자 솔로 아티스트의 투어 중 하나가 됐다. 일본을 대표하는 힙합 듀오 크리피 너츠(Creepy Nuts)가 오프닝 공연을 장식할 예정이다. 브루노 마스와 콜드플레이가 그랬듯이, 이틀간 10만 명 가량을 동원하는 초대형 공연이다.
80년대의 신스팝 재해석