득점권 타율 '0.465' 강백호... 100억 가치 입증한 한화 해결사

한화이글스

올시즌 꾸준한 활약을 보이고 있는 강백호무엇보다 의미 있는 지점은 바로 꾸준함이다. 시즌 초반 간판 타자 노시환의 부진과 2군행, 주장인 채은성의 부상 변수 속에서도 강백호는 타선의 중심을 지켰다. 문현빈, 페라자, 허인서 등과 함께 한화 타선의 응집력을 극대화하며 경기당 팀 득점(6.22) 1위를 이끌었다. 하위권으로 추락했던 한화가 다시 5강 진입을 노릴 수 있었던 것도 강백호의 놀라운 결정력 덕분이다.올시즌 타격 내용도 눈에 띄게 달라졌다. 예전처럼 무리하게 잡아당기기보다는 좌중간 방향으로 타구를 보내는 비율이 확연히 늘었다. 변화구 대처와 불리한 볼 카운트에서의 대응 능력도 좋아졌다. 일발 장타 욕심 대신 정교한 컨택에 집중하면서 도리어 장타 생산 빈도도 지난해에 비해 잦아졌다.