득점권 타율 '0.465' 강백호... 100억 가치 입증한 한화 해결사

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지난 겨울 최대 100억원 계약을 체결한 강백호(출처: KBO야매카툰 중 강백호 컷)케이비리포트/최감자/민상현
경기장 안팎의 존재감도 커졌다. 연패로 침체된 분위기의 선수단 미팅 때 직접 나서서 동료들에게 자신감을 강조하는 메시지를 전달했고, 이후 반전의 계기를 마련하기도 했다. 단순히 중심 타자로서의 역할 뿐이 아니라 팀 분위기를 움직이는 선수단의 리더 역할까지 수행하고 있다는 평가가 나온다.
다만 144경기의 정규시즌은 아직 100경기 이상이 남은 상태다. 최근 몇 시즌 동안 극심한 기복을 보였던 강백호라 현재 흐름을 얼마나 오래 유지하느냐가 관건이다. 하지만 올시즌 현재까지 보여준 모습은 과거와 분명 다르다. FA 이적 첫 시즌부터 팀 타선의 핵심이자 선수단의 리더로 자리매김하고 있는 강백호가 100억 가치를 입증하며 한화의 5강 진입을 견인할 수 있을지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기