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득점권 타율 '0.465' 강백호... 100억 가치 입증한 한화 해결사

득점권 타율 '0.465' 강백호... 100억 가치 입증한 한화 해결사

[KBO리그] FA 이적 첫 시즌 타점 1위에 오른 강백호, 한화 타선의 새 해결사로 자리매김

케이비리포트(kbreportcom)
26.05.11 17:29최종업데이트26.05.11 17:29
FA 이적 첫해 타점 1위를 기록 중인 한화 강백호
FA 이적 첫해 타점 1위를 기록 중인 한화 강백호한화이글스

2025 한국시리즈 무대에 올랐던 한화 이글스의 올시즌 초반 행보는 말 그대로 롤러코스터다. 지난 시즌과 달리 불안한 마운드 사정 탓에 연승과 연패를 오가는 와중에도 중위권 도약의 불씨를 살릴 수 있는 이유로는 지난겨울 4년 최대 100억 원에 영입한 FA 이적생 강백호의 꾸준한 활약을 꼽을 수 있다.

계약 당시만 해도 2022시즌 이후 잦은 부상 이력과 애매한 수비 포지션 탓에 우려의 시선이 적지 않았다. 하지만 정규시즌 개막 이후 한 달 반 가량이 지난 현 시점에서, 강백호는 숫자로 자신의 가치를 입증해 내고 있다. KIA 타이거즈 김도영을 제치고 리그 타점 부문 단독 1위(38타점)에 오르며 중심타자의 존재감을 확실히 보여주고 있다.

한화 강백호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
한화 강백호의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

4월말 들어 다소 주춤하며 타율이 2할 7푼대까지 떨어졌던 강백호는 5월 이후 완전히 타격감을 끌어올렸다. 9경기 연속 안타 행진과 함께 5월 타율 0.459(37타수 17안타), 3홈런, 8타점, 10득점을 기록하며 한화 타선을 이끌고 있다.

올시즌 성적 역시 타율 0.320 OPS 0.916 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 1.20으로 리그 상위권 타격 생산력을 유지하고 있다. 특히 득점권 타율이 무려 0.465로 팀이 기대했던 해결사의 면모를 유감없이 발휘하는 중이다.

올시즌 꾸준한 활약을 보이고 있는 강백호
올시즌 꾸준한 활약을 보이고 있는 강백호한화이글스

무엇보다 의미 있는 지점은 바로 꾸준함이다. 시즌 초반 간판 타자 노시환의 부진과 2군행, 주장인 채은성의 부상 변수 속에서도 강백호는 타선의 중심을 지켰다. 문현빈, 페라자, 허인서 등과 함께 한화 타선의 응집력을 극대화하며 경기당 팀 득점(6.22) 1위를 이끌었다. 하위권으로 추락했던 한화가 다시 5강 진입을 노릴 수 있었던 것도 강백호의 놀라운 결정력 덕분이다.

올시즌 타격 내용도 눈에 띄게 달라졌다. 예전처럼 무리하게 잡아당기기보다는 좌중간 방향으로 타구를 보내는 비율이 확연히 늘었다. 변화구 대처와 불리한 볼 카운트에서의 대응 능력도 좋아졌다. 일발 장타 욕심 대신 정교한 컨택에 집중하면서 도리어 장타 생산 빈도도 지난해에 비해 잦아졌다.

지난 겨울 최대 100억원 계약을 체결한 강백호(출처: KBO야매카툰 중 강백호 컷)
지난 겨울 최대 100억원 계약을 체결한 강백호(출처: KBO야매카툰 중 강백호 컷)케이비리포트/최감자/민상현

경기장 안팎의 존재감도 커졌다. 연패로 침체된 분위기의 선수단 미팅 때 직접 나서서 동료들에게 자신감을 강조하는 메시지를 전달했고, 이후 반전의 계기를 마련하기도 했다. 단순히 중심 타자로서의 역할 뿐이 아니라 팀 분위기를 움직이는 선수단의 리더 역할까지 수행하고 있다는 평가가 나온다.

다만 144경기의 정규시즌은 아직 100경기 이상이 남은 상태다. 최근 몇 시즌 동안 극심한 기복을 보였던 강백호라 현재 흐름을 얼마나 오래 유지하느냐가 관건이다. 하지만 올시즌 현재까지 보여준 모습은 과거와 분명 다르다. FA 이적 첫 시즌부터 팀 타선의 핵심이자 선수단의 리더로 자리매김하고 있는 강백호가 100억 가치를 입증하며 한화의 5강 진입을 견인할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 한화이글스 강백호 해결사

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