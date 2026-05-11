왜 우리는 이 잔혹한 '길들이기'에 열광할까

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영화 <직장상사 길들이기> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
영화의 무대는 숨 막히는 오피스에서 통제 불능의 무인도로 이동하며 권력 자본의 성격을 단숨에 바꾼다. 오피스는 자본과 계급이 지배하는 공간이다. 이곳에서 권력은 부모님의 후광으로 CEO 자리를 꿰찬 '낙하산'이라는 신분과 골프 실력 같은 사회적 기표에서 나온다. 주인공 린다(레이첼 맥아담스 분)는 업무적으로는 뛰어난 전략가임에도 "사교성이 부족하다"는 이유로 약속된 승진에서 누락되고 그 자리는 무능한 상속자 브래들리(딜런 오브라이언 분)의 인맥으로 채워진다. 이는 단순히 '갑질'의 문제가 아니다. 2026년 현재 우리 사회를 관통하는 '공정성 담론'에 대한 정면 도전이다.
이들의 운명을 가른 것은 방콕행 전용기 안에서 벌어진 사건이다. 브래들리와 그의 일행은 린다가 과거에 촬영했던 생존 예능 오디션 영상을 노트북 화면에 띄워놓고 그녀의 행색을 비웃으며 집단으로 조롱한다. 린다는 눈물을 흘리며 작업 중이던 문서를 저장도 하지 않은 채 닫아버리는데 이는 그녀가 사회적 계약을 내면에서 파기한 결정적 순간으로 묘사된다.
바로 그 순간, 악천후를 만난 비행기는 급격히 추락한다. 아수라장이 된 기내에서 동료 직원 도노반(제이비어 새뮤얼 분)은 린다의 좌석을 뺏기 위해 그녀의 목을 조르며 본색을 드러내고 린다는 포크로 그를 찔러 저항하며 이미 야생의 생존 본능을 일깨운다. 폭발적 감압으로 다른 일행들이 기체 밖으로 튕겨 나간 뒤, 바다에 추락한 비행기에서 살아남은 것은 역설적으로 가장 유능한 생존 기술을 가진 린다와 가장 무능한 상속자 출신 CEO 브래들리뿐이다. 무인도에 도착한 순간, 브래들리의 직급과 자본은 거친 파도에 씻겨 나간다. 오직 린다의 '실질적 생존 기술'만이 유일한 권력이 된다. 시스템이 보장하지 못한 공정을 야생의 필연이 대신하는 순간이다.
현실 역전의 판타지
이 영화는 마크 밀로드 감독의 <더 메뉴>와 놀라운 평행이론을 형성한다. <더 메뉴>의 셰프 슬로윅(랄프 파인즈 분)이 요리라는 절대적 전문성을 무기로 무능한 미식가들을 심판하듯, 린다는 자신의 '생존 기술'을 유일한 기축 통화로 만들어 브래들리를 압박한다.
린다의 지배는 <더 메뉴>처럼 철저히 설계된 전문성의 폭력이다. 그녀는 맨손으로 불을 피우고, 섬의 식물과 열매를 가려내 조리하고, 급기야 멧돼지를 직접 사냥해 고기를 손질한다. 슬로윅이 프라이빗 아일랜드의 정교한 주방에서 코스 요리로 손님들을 압도했다면, 린다는 아무것도 없는 야생에서 맨몸의 기술로 브래들리를 제압한다. 슬로윅의 전문성이 문명의 정점에서 빚어낸 폭력이라면, 린다의 전문성은 문명 이전의 원초적 숙련에서 나온다.
"돈만 있으면 무엇이든 살 수 있다"고 믿던 자본의 수혜자에게 "당신이 가진 돈으로 불 하나 피울 수 있는가"라는 린다의 질문은 <더 메뉴>의 셰프가 던진 냉소적인 조롱과 정확히 궤를 같이한다. 현실에서는 여전히 자본이 숙련도를 지배한다. 플랫폼 자본은 개인의 기술을 착취하고, AI는 숙련노동을 대체한다. 그러나 영화는 그 역전을 과감히 상상한다. '실질적 숙련도'가 자본을 인질로 잡는 이 판타지가 스크린 위에서만큼은 설득력을 얻는 것은, 현실 속 사람들이 그 역전을 얼마나 간절히 바라고 있는지 드러낸다.
고어 미학과 카타르시스