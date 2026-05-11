"우린 늘 선을 넘지"'... 정체성 뚜렷했던 전주영화제 이모저모

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지난 8일 전주 전북대 삼성문화회관에서 열린 27회 전주국제영화제 폐막 공연.성하훈
탄핵의 광장에 나섰던 내향인 깃발 기수에 대한 마음을 담은 감독, 대구와 진주 등지에서 온 다큐멘터리 출연진, 성소수자를 상징하는 무지개 깃발을 두른 여성과 전봉준 투쟁단 옷을 입은 농민의 레드카펫, 그리고 윤석열 퇴진을 외치며 남태령에서 불려졌던 노래의 축하공연 등.
지난 8일 전북대학교 삼성문화회관에서 열린 전주국제영화제 폐막식은 영화제의 정체성이 도드라진 순간이었다. 영화의 해방구로서 '우리는 늘 선을 넘지'라는 슬로건이 폐막식을 장식했다. 윤석열 탄핵과 내란 청산을 외치던 광장의 목소리가 폐막 공연과 페막작 <남태령>으로 구현되며 영화제의 끝을 장식했기 때문이었다. 관객들은 특별한 축하공연과 폐막작 감독·출연진의 인사에 뜨거운 박수로 화답했다.
<남태령> 김현지 감독은 "내란은 저를 비롯한 수많은 콘텐츠 제작자들에게 절망과 무력을 안겼다"며 "X(구 트위터)의 엄청난 해학에서 큰 위로를 받았고, 그것을 많은 사람들에게 전하고 싶었다. 서로 다른 사람들이 차이를 받아들이는 경험과 함께 수도권과 비수도권 사이의 격차 갈등이 해소되었던 자리"라고 영화에 대해 설명했다.
"전용관 개관하면 관객 더 늘어날 것"
지난 4월 29일 개막한 전주국제영화제가 열흘간의 일정을 마치고 8일 모든 행사를 마무리했다. 전체 관객은 6만9490명으로 지난해 7만 관객에는 살짝 미치지 못했다. 그러나 좌석점유율 82.3%, 전체 610회 상영 중 3분의 2 이상인 443회 매진에서 볼 수 있듯 고사동 영화의 거리는 관객들로 가득했다. 전주국제영화제가 동원할 수 있는 최다 관객이 7만이라는 점에서 지난해와 버금가는 관객 수를 유지했다는 것 자체로도 의미가 있다.
5월 1일 노동절이 공휴일로 지정되면서 이어진 연휴 덕분에 관객이 몰렸다. 하지만 영화제 후반부에 관객들이 줄지 않았는데 이는 전체적인 프로그램의 수준이 질적으로 높아지면서 흥행으로 이어진 것으로 볼 수 있다.
민성욱 집행위원장은 8일 오후 폐막식을 앞두고 열린 결산 기자회견에서 "극장의 규모로 봤을 때 점유율이 한계치에 왔다"며 "올해 하반기 전주 독립영화의 집이 완공돼서 상영관이 생기면 수치적으로 더 늘어날 것으로 생각한다"고 말했다.