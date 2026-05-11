션 스트릭랜드, 치마예프 무패 행진 저지... UFC 미들급 정상 탈환

UFC 제공

특유의 잽을 앞세워 함자트 치마예프를 압박하는 션 스트릭랜드'타잔' 션 스트릭랜드(35, 미국)가 다시 한번 UFC 미들급(83.9kg) 정상에 섰다. 한때 '반짝 챔피언'이라는 평가까지 받았던 그는 끝내 재기에 성공했고, 무패 행진을 이어가던 '보르즈(늑대)' 함자트 치마예프(32, 러시아/UAE)에게 생애 첫 패배를 안기며 왕좌를 되찾았다.스트릭랜드는 지난 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 프루덴셜 센터에서 있었던 UFC 328 '치마예프 vs 스트릭랜드' 메인이벤트에서 챔피언 치마예프(32·러시아/UAE)를 상대로 5라운드 접전 끝에 스플릿 판정승(48-47, 48-47, 47-48)을 거뒀다.이로써 스트릭랜드는 지난 2024년 UFC 297에서 드리퀴스 뒤 플레시에게 벨트를 내준 뒤 약 2년 4개월 만에 다시 챔피언 벨트를 허리에 둘렀다. 반면 UFC 입성 이후 압도적인 경기력으로 15연승을 달리던 치마예프는 프로 종합격투기(MMA) 데뷔 이후 처음으로 패배를 기록했다.스트릭랜드는 오랜 시간 UFC 미들급 상위권에서 활약해왔지만, 챔피언으로서의 입지는 길지 않았다. 그러나 그는 다시 정상에 오르며 자신이 단순한 이변의 주인공이 아닌, 진짜 챔피언급 선수라는 사실을 증명해냈다.경기 전까지 분위기는 치마예프 쪽으로 크게 기울어 있었다. 폭발적인 레슬링과 압박 능력을 앞세운 치마예프는 UFC에서 가장 위협적인 파이터 가운데 한 명으로 평가받아왔다. 실제로 경기 초반 흐름 역시 예상대로 흘러갔다.치마예프는 1라운드 시작과 동시에 빠르게 거리를 좁혔고, 특유의 강한 압박 레슬링으로 스트릭랜드를 케이지 쪽으로 몰아붙였다. 이어 테이크다운에 성공한 뒤 상위 포지션에서 그라운드 압박을 이어가며 우세한 흐름을 만들었다. 2라운드에서도 비슷한 양상이 반복됐고, 스트릭랜드는 좀처럼 자신의 타격 리듬을 살리지 못했다.그러나 승부의 흐름은 중반 이후 급격히 달라졌다. 스트릭랜드는 3라운드부터 특유의 긴 잽과 전진 압박을 앞세워 경기 템포를 끌어올리기 시작했다. 치마예프가 초반 강한 레슬링 압박으로 체력을 소모한 사이, 스트릭랜드는 꾸준히 중심을 유지하며 타격 포인트를 쌓았다.특히 스트릭랜드 특유의 안정적인 거리 조절 능력이 빛났다. 상대가 들어오는 순간 정확한 스트레이트와 잽으로 대응했고, 치마예프의 공격 타이밍을 끊어내며 경기 흐름을 완전히 바꿨다. 4라운드와 5라운드에서는 오히려 스트릭랜드가 케이지 중앙을 장악하며 챔피언을 압박하는 장면까지 이어졌다.경기 막판 치마예프의 움직임이 눈에 띄게 둔해진 반면 스트릭랜드는 끝까지 압박과 활동량을 유지했다. 물론 스트릭랜드 역시 지친 기색을 보였으나 상대적으로 치마예프 쪽이 더했다. 결국 승부는 판정으로 향했고, 두 명의 부심이 스트릭랜드의 손을 들어주며 새 챔피언 탄생이 확정됐다.미국 현지 언론들도 경기 후 스트릭랜드의 운영 능력을 높이 평가했다. 특히 초반 불리한 흐름을 견뎌낸 뒤 후반 라운드에서 분위기를 뒤집은 경기 운영이 승부를 갈랐다는 분석이 잇따랐다.