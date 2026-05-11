엘 클라시코 2-0 완승 FC 바르셀로나... 프리메라 리가 29번째 우승 감격

일요일 저녁 바르셀로나에 있는 캄 노우에는 6만2213명의 대관중이 모여들었다. 시즌 마지막 엘 클라시코 빅 게임을 즐기는 이유는 물론 FC 바르셀로나의 두 시즌 연속 우승 트로피 세리머니를 만끽하기 위한 발걸음이었다. 다른 팀과의 게임 결과로 우승을 확정하는 것보다 라이벌 레알 마드리드를 홈에서 이기고 리그 우승을 확정하는 기쁨은 그 무엇과도 비교할 수 없는 감격이기 때문이다. 이 멋진 마무리를 FC 바르셀로나 선수들이 해낸 것이다.한지 플릭 감독이 이끌고 있는 FC 바르셀로나가 한국 시각으로 11일(월) 오전 4시 바르셀로나에 있는 캄 노우에서 벌어진 2025-26 스페니시 프리메라 리가 레알 마드리드 CF와의 엘 클라시코 홈 게임을 2-0으로 이기고 남은 세 게임 결과와 상관없이 승점 14점 차 우승 세리머니를 곧바로 펼쳤다. 구단 역사상 29번째 라 리가 우승 트로피이며 지난 시즌에 이어 2년 연속 우승 세리머니를 라이벌 레알 마드리드 CF 앞에서 펼친 것이라 그 감격은 남달랐다.양보 없는 엘 클라시코에서 비교적 이른 시간에 홈 팀 FC 바르셀로나의 결승골이 나왔다. 레알 마드리드 센터백 뤼디거의 파울로 얻은 페널티 에어리어 밖 직접 프리킥 기회를 오른쪽 날개 공격수 마커스 래시포드가 기막힌 오른발 감아차기 골(8분 15초)로 꽂아넣은 것이다. 래시포드의 오른발에서 휘어날아간 공이 베테랑 골키퍼 티보 쿠르투아가 몸을 날린 레알 마드리드 골문 왼쪽 톱 코너로 빨려들어갔다.18살의 놀라운 샛별 라민 야말이 부상으로 엘 클라시코에 나서지 못하는 FC 바르셀로나 입장에서 래시포드의 이른 선취골은 우승 분위기를 한껏 끌어올리는 동기가 되었다. 9분 31초 뒤에 추가골까지 터졌으니 6만이 넘는 FC 바르셀로나 홈팬들은 도저히 앉아있을 수 없을 정도로 기뻤다.두 번째 골은 다니 올모가 후방 로빙 패스를 기막힌 오른발 발리 터치로 어시스트한 순간부터 남달랐다. 이 공을 받은 페란 토레스가 오른발 슛으로 실질적인 우승 확정골을 17분 46초에 차 넣은 것이다.곧바로 레알 마드리드가 따라붙을 수 있는 골 기회를 잡았지만 라울 아센시오의 스루패스를 받은 곤잘로 가르시아가 조안 가르시아 골키퍼가 지키고 있는 FC 바르셀로나 골문 바로 앞에서 오른발 슛을 기둥 밖으로 차내는 실수를 저지른 것이다.엘 클라시코 라이벌 레알 마드리드가 63분에 FC 바르셀로나 골문을 열었지만 주드 벨링엄이 오른발로 밀어넣기 전 오프 사이드 포지션이 분명하게 확인되면서 골은 인정할 수 없었다. 이렇게 이번 시즌 세 번째 엘 클라시코는 FC 바르셀로나의 완벽한 우승 대관식으로 끝난 것이다.정규리그에서는 1승 1패로 나란히 홈 게임 승리 기록을 남겼지만 지난 1월 사우디 아라비아 제다에서 벌어진 스페니시 수페르 코파(스페인 슈퍼컵)에서 3-2 펠레 스코어로 FC 바르셀로나가 이기며 트로피를 들어올린 기억이 생생하기에 이번 시즌 두 번째 우승 트로피가 FC 바르셀로나 선수들에게 더 뜻깊게 다가왔다.이로써 FC 바르셀로나는 2018-19 시즌에 이어 타이틀 방어에 성공(두 시즌 연속 우승)했으며 더 놀라운 기록을 위해 남아있는 세 게임에 더 집중하겠다는 팀 분위기가 만들어졌다. FC 바르셀로나가 이번 시즌 라 리가 홈 게임 18번을 다 이기고 있기 때문에 오는 18일(월) 오전 2시에 캄 노우에서 벌어지는 레알 베티스(5위)와의 홈 게임에 많은 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 이 게임까지 이기면 FC 바르셀로나가 라 리가 최초로 19번의 홈 게임을 모두 이기고 우승을 차지하는 첫 번째 클럽 영광을 누릴 수 있다.FC 바르셀로나는 이밖에도 남은 세 게임을 모두 이겨 승점 100점이라는 놀라운 역사까지 만들고 싶은 마음도 있다. 현재 FC 바르셀로나는 30승 1무 4패의 기록으로 91득점에 승점 91점을 얻었기 때문이다. 1골 당 승점 1점이라는 보기 드문 기록도 이어가는 중이다.(5월 11일 월요일 오전 4시, 캄 노우, 바르셀로나)[골, 도움 기록 :(8분 15초),(17분 46초,도움-)](4-2-3-1 감독 :FW : 페란 토레스(77분↔로베르트 레반도프스키)AMF : 페르민 로페즈(88분↔알레얀드로 발데), 다니 올모(64분↔프렝키 더 용), 마커스 래시포드(64분↔하피냐)DMF : 페드리, 가비(77분↔마르크 베르날)DF : 주앙 칸셀루, 헤라르드 마르틴, 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아GK : 조안 가르시아(4-2-3-1 감독 : 알바로 아르벨로아)FW : 곤잘로 가르시아(79분↔세자르 팔라시오스)AMF : 비니시우스 주니오르, 주드 벨링엄, 브라힘 디아스(79분↔프란코 마스탄투오노)DMF : 오렐리엥 추아메니, 에두아르도 카마빙가(70분↔티아고 피타르치)DF : 프란 가르시아, 안토니오 뤼디거, 라울 아센시오, 트렌트 알렉산더-아놀드GK : 티보 쿠르투아3 비야레알 69점 21승 6무 8패 65득점 40실점 +254 아틀레티코 마드리드 63점 19승 6무 10패 58득점 38실점 +205 레알 베티스 54점 13승 15무 7패 54득점 43실점 +116 셀타 비고 50점 13승 11무 11패 49득점 44실점 +57 헤타페 45점 13승 6무 16패 28득점 36실점 -88 레알 소시에다드 44점 11승 11무 13패 54득점 55실점 -19 아틀레틱 클럽 빌바오 44점 13승 5무 17패 40득점 51실점 -1110 오사수나 42점 11승 9무 15패 42득점 45실점 -311 라요 바예카노 42점 10승 12무 12패 35득점 41실점 -612 발렌시아 42점 11승 9무 15패 38득점 50실점 -1213 세비야 40점 11승 7무 17패 43득점 56실점 -1314 에스파뇰 39점 10승 9무 16패 38득점 53실점 -1515 마요르카 39점 10승 9무 16패 43득점 52실점 -916 엘체 39점 9승 12무 14패 46득점 54실점 -817 지로나 38점 9승 11무 14패 36득점 51실점 -1518 알라베스 37점 9승 10무 16패 41득점 54실점 -1319 레반테 36점 9승 9무 17패 41득점 57실점 -1620 레알 오비에도 29점 6승 11무 18패 26득점 54실점 -28