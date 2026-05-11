엘 클라시코 2-0 완승 FC 바르셀로나... 프리메라 리가 29번째 우승 감격

일요일 저녁 바르셀로나에 있는 캄 노우에는 6만2213명의 대관중이 모여들었다. 시즌 마지막 엘 클라시코 빅 게임을 즐기는 이유는 물론 FC 바르셀로나의 두 시즌 연속 우승 트로피 세리머니를 만끽하기 위한 발걸음이었다. 다른 팀과의 게임 결과로 우승을 확정하는 것보다 라이벌 레알 마드리드를 홈에서 이기고 리그 우승을 확정하는 기쁨은 그 무엇과도 비교할 수 없는 감격이기 때문이다. 이 멋진 마무리를 FC 바르셀로나 선수들이 해낸 것이다.
한지 플릭 감독이 이끌고 있는 FC 바르셀로나가 한국 시각으로 11일(월) 오전 4시 바르셀로나에 있는 캄 노우에서 벌어진 2025-26 스페니시 프리메라 리가 레알 마드리드 CF와의 엘 클라시코 홈 게임을 2-0으로 이기고 남은 세 게임 결과와 상관없이 승점 14점 차 우승 세리머니를 곧바로 펼쳤다. 구단 역사상 29번째 라 리가 우승 트로피이며 지난 시즌에 이어 2년 연속 우승 세리머니를 라이벌 레알 마드리드 CF 앞에서 펼친 것이라 그 감격은 남달랐다.
라 리가 최초 홈 19게임 전승 대기록까지 노리는 FC 바르셀로나
양보 없는 엘 클라시코에서 비교적 이른 시간에 홈 팀 FC 바르셀로나의 결승골이 나왔다. 레알 마드리드 센터백 뤼디거의 파울로 얻은 페널티 에어리어 밖 직접 프리킥 기회를 오른쪽 날개 공격수 마커스 래시포드가 기막힌 오른발 감아차기 골(8분 15초)로 꽂아넣은 것이다. 래시포드의 오른발에서 휘어날아간 공이 베테랑 골키퍼 티보 쿠르투아가 몸을 날린 레알 마드리드 골문 왼쪽 톱 코너로 빨려들어갔다.
18살의 놀라운 샛별 라민 야말이 부상으로 엘 클라시코에 나서지 못하는 FC 바르셀로나 입장에서 래시포드의 이른 선취골은 우승 분위기를 한껏 끌어올리는 동기가 되었다. 9분 31초 뒤에 추가골까지 터졌으니 6만이 넘는 FC 바르셀로나 홈팬들은 도저히 앉아있을 수 없을 정도로 기뻤다.
두 번째 골은 다니 올모가 후방 로빙 패스를 기막힌 오른발 발리 터치로 어시스트한 순간부터 남달랐다. 이 공을 받은 페란 토레스가 오른발 슛으로 실질적인 우승 확정골을 17분 46초에 차 넣은 것이다.
곧바로 레알 마드리드가 따라붙을 수 있는 골 기회를 잡았지만 라울 아센시오의 스루패스를 받은 곤잘로 가르시아가 조안 가르시아 골키퍼가 지키고 있는 FC 바르셀로나 골문 바로 앞에서 오른발 슛을 기둥 밖으로 차내는 실수를 저지른 것이다.
엘 클라시코 라이벌 레알 마드리드가 63분에 FC 바르셀로나 골문을 열었지만 주드 벨링엄이 오른발로 밀어넣기 전 오프 사이드 포지션이 분명하게 확인되면서 골은 인정할 수 없었다. 이렇게 이번 시즌 세 번째 엘 클라시코는 FC 바르셀로나의 완벽한 우승 대관식으로 끝난 것이다.
정규리그에서는 1승 1패로 나란히 홈 게임 승리 기록을 남겼지만 지난 1월 사우디 아라비아 제다에서 벌어진 스페니시 수페르 코파(스페인 슈퍼컵)에서 3-2 펠레 스코어로 FC 바르셀로나가 이기며 트로피를 들어올린 기억이 생생하기에 이번 시즌 두 번째 우승 트로피가 FC 바르셀로나 선수들에게 더 뜻깊게 다가왔다.
이로써 FC 바르셀로나는 2018-19 시즌에 이어 타이틀 방어에 성공(두 시즌 연속 우승)했으며 더 놀라운 기록을 위해 남아있는 세 게임에 더 집중하겠다는 팀 분위기가 만들어졌다. FC 바르셀로나가 이번 시즌 라 리가 홈 게임 18번을 다 이기고 있기 때문에 오는 18일(월) 오전 2시에 캄 노우에서 벌어지는 레알 베티스(5위)와의 홈 게임에 많은 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 이 게임까지 이기면 FC 바르셀로나가 라 리가 최초로 19번의 홈 게임을 모두 이기고 우승을 차지하는 첫 번째 클럽 영광을 누릴 수 있다.
FC 바르셀로나는 이밖에도 남은 세 게임을 모두 이겨 승점 100점이라는 놀라운 역사까지 만들고 싶은 마음도 있다. 현재 FC 바르셀로나는 30승 1무 4패의 기록으로 91득점에 승점 91점을 얻었기 때문이다. 1골 당 승점 1점이라는 보기 드문 기록도 이어가는 중이다.
2025-26 스페니시 프리메라 리가 엘 클라시코 결과
(5월 11일 월요일 오전 4시, 캄 노우, 바르셀로나)
★ FC 바르셀로나 2-0 레알 마드리드 CF
[골, 도움 기록 : 마커스 래시포드
(8분 15초), 페란 토레스
(17분 46초,도움-다니 올모
)]
◇ FC 바르셀로나
(4-2-3-1 감독 : 한지 플릭
)
FW : 페란 토레스(77분↔로베르트 레반도프스키)
AMF : 페르민 로페즈(88분↔알레얀드로 발데), 다니 올모(64분↔프렝키 더 용), 마커스 래시포드(64분↔하피냐)
DMF : 페드리, 가비(77분↔마르크 베르날)
DF : 주앙 칸셀루, 헤라르드 마르틴, 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아
GK : 조안 가르시아
◇ 레알 마드리드 CF
(4-2-3-1 감독 : 알바로 아르벨로아)
FW : 곤잘로 가르시아(79분↔세자르 팔라시오스)
AMF : 비니시우스 주니오르, 주드 벨링엄, 브라힘 디아스(79분↔프란코 마스탄투오노)
DMF : 오렐리엥 추아메니, 에두아르도 카마빙가(70분↔티아고 피타르치)
DF : 프란 가르시아, 안토니오 뤼디거, 라울 아센시오, 트렌트 알렉산더-아놀드
GK : 티보 쿠르투아
◇ 2025-26 스페니시 프리메라 리가 현재 순위표
1 FC 바르셀로나 91점 30승 1무 4패 91득점 31실점 +60 ★★★ 우승!
2 레알 마드리드 CF 77점 24승 5무 6패 70득점 33실점 +37
3 비야레알 69점 21승 6무 8패 65득점 40실점 +25
4 아틀레티코 마드리드 63점 19승 6무 10패 58득점 38실점 +20
5 레알 베티스 54점 13승 15무 7패 54득점 43실점 +11
6 셀타 비고 50점 13승 11무 11패 49득점 44실점 +5
7 헤타페 45점 13승 6무 16패 28득점 36실점 -8
8 레알 소시에다드 44점 11승 11무 13패 54득점 55실점 -1
9 아틀레틱 클럽 빌바오 44점 13승 5무 17패 40득점 51실점 -11
10 오사수나 42점 11승 9무 15패 42득점 45실점 -3
11 라요 바예카노 42점 10승 12무 12패 35득점 41실점 -6
12 발렌시아 42점 11승 9무 15패 38득점 50실점 -12
13 세비야 40점 11승 7무 17패 43득점 56실점 -13
14 에스파뇰 39점 10승 9무 16패 38득점 53실점 -15
15 마요르카 39점 10승 9무 16패 43득점 52실점 -9
16 엘체 39점 9승 12무 14패 46득점 54실점 -8
17 지로나 38점 9승 11무 14패 36득점 51실점 -15
18 알라베스 37점 9승 10무 16패 41득점 54실점 -13
19 레반테 36점 9승 9무 17패 41득점 57실점 -16
20 레알 오비에도 29점 6승 11무 18패 26득점 54실점 -28☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기