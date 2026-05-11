역대급 야유에서 홈런까지, 다사다난했던 김재환의 잠실 귀환기

SSG랜더스

SSG랜더스 김재환 선수프로야구 SSG 랜더스의 김재환이 오랜만에 옛 홈구장으로 돌아왔으나 친정팬들의 싸늘한 민심을 확인하며 희비가 엇갈리는 시간을 보냈다.김재환은 지난 주말 두산 베어스와의 원정 3연전 일정을 소화했다. SSG와 두산의 이번 대결은 '김재환 시리즈'로 불리며 많은 관심을 모았다.김재환은 지난 2008년 2차 1라운드 4순위로 두산에 입단하며 프로경력을 시작했고, 지난 2025시즌까지 무려 18년 동안 두산의 원클럽맨이자 간판 중심타자로 잠실 그라운드를 누볐다. 2021시즌 종료 후에는 계약기간 4년, 계약금 55억원, 연봉 55억원, 인센티브 5억원 등 총액 115억원의 대형계약을 체결하며 FA대박을 터뜨리기도 했다.하지만 지난 시즌 계약기간이 끝난 뒤 김재환은 두산을 떠나 SSG로 팀을 옮겼다. 김재환은 FA를 신청하지 않았으나 두산과의 기존 FA 계약 당시 포함되어 있던 옵트아웃 조항을 활용하여 '셀프방출' 형식으로 시장에 나왔다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 금전 문제가 아닌 변화를 필요로 했던 김재환의 개인적 선택이었다.하지만 결과적으로 두산은 간판 타자를 조건 없이 내주고 아무런 보상도 얻지 못한 셈이 됐다. 당연히 재계약이 될 것으로 기대했던 두산 팬들은, 김재환의 행보에 크게 분노했다. 한때는 두산 팬들의 열렬한 지지를 받던 김재환은 하루아침에 '금기어'로 전락하고 말았다.두산과 SSG의 이번 잠실 3연전은 김재환이 이적 이후 친정으로 돌아와 치르는 첫 원정경기였다. 김재환은 3연전 첫 경기였던 지난 8일 4번 지명타자로 선발 출장했다. 타석에 들어서기 전 김재환은 두산 팬들을 향해 90도 허리를 굽히며 인사하며 친정팀에 대한 예우를 지켰다. 하지만 김재환이 등장하자마자 두산 관중석에서는 일제히 야유가 쏟아지기 시작했다.그리고 야유는 이날 한 번에 그치지 않았다. 김재환이 매 타석을 마칠 때마다 1루 쪽에서 쏟아지는 야유 소리는 점점 커졌다. 반면 김재환이 아웃 당했을 때는 환호가 쏟아지기도 했다. 다음날인 9일 경기 때도 마찬가지였다.물론 최근에는 KBO리그 응원 문화가 많이 달라지면서 예전 같은 험악한 욕설이나 오물 투척 같은 과격한 행동은 보기 드물어졌다. 하지만 특정선수를 향하여 이 정도로 조직적이고 심한 야유가 반복적으로 쏟아진 것도 KBO리그에서 오랜만에 등장한 광경이었다. 과거에도 프로야구에서 좋지 않은 모양새로 팀과 헤어진 선수는 많았지만, 김재환만큼 노골적으로 야유를 받은 경우는 드물다고 볼 수 있다. 그만큼 두산 팬들의 김재환을 향한 서운함이 컸다는 것을 보여준 장면이기도 하다.아이러니하게도 김재환은 팬들의 야유 속에서도 친정팀을 상대로 맹활약을 펼쳤다. 8일 경기에서는 5타수 2안타로 시즌 3번째 멀티히트를 기록했고, 2차전인 9일에는 7회초 2점홈런까지 터뜨렸다. 시즌 초반 1할대 타율을 기록하는 극도의 부진으로 2군까지 다녀왔던 김재환이, 하필 친정팀을 상대로 부활하니 두산 팬들로서는 심기가 더 불편해질 수밖에 없었다.결국 이숭용 SSG 감독은 3연전 마지막 경기인 10일에는 김재환을 선발에서 전격 제외했다. 전날 홈런까지 치며 타격감이 한창 상승세에 있는 타자를 빼는 경우는 이례적이다. 거듭된 야유에 자칫 상처받을 수 있는 김재환의 멘탈을 배려한 결정인 것으로 보인다.김재환은 3차전에서는 8회초 1사 1.2루에서 대타로 출장하여 볼넷을 얻어내는 활약을 펼쳤다. 두산 팬들의 야유와 고성이 계속됐지만, 김재환은 덤덤한 표정으로 별다른 반응을 보이지 않았다.김재환은 이번 두산과의 3연전 이전까지 .116에 그쳤던 타율을 .137까지 끌어올리며 부활의 가능성을 보여줬다. 한편 두산은 김재환에게 고전하기는 했지만, 팀으로서는 SSG에 첫 경기(1-4)를 내준 이후 2연승(9-4, 3-1)을 내달리며 위닝시리즈를 달성하는데 성공하면서 서로가 이득이 됐다.김재환은 "오랜만에 두산 팬 분들을 뵙는 자리라 긴장도 됐다. 무엇보다 좋은 인상을 심어주고 싶은 마음이 컸다"고 잠실을 찾은 소감을 밝혔다. 이숭용 감독은 "김재환이 2군에 갔다가 올라온 이후 적극적으로 스윙을 하는 모습이 보기 좋다. 이제는 안정적으로 칠 수 있겠다고 생각했다"며 김재환의 최근 타격을 긍정적으로 평가했다.김재환에게 쏟아진 야유를 바라보는 야구팬들의 반응은 엇갈리고 있다. 일각에서는 김재환이 비판 받을만한 원인을 먼저 제공했고, 인신공격이나 오물투척도 아니고 야유 정도는 팬들의 정당한 응원방식이라는 옹호도 나온다. 반면 김재환이 규정에 어긋난 방식으로 이적한 것도 아니고, 특정 선수를 겨냥한 반복적인 야유가 다소 보기 불편하다는 반응도 나오고 있다.두산 팬들의 김재환을 향한 야유는 과연 일회성이었을까, 아니면 앞으로도 계속될 것인가. 양팀의 다음 3연전은 7월 7일부터 9일까지 역시 잠실구장에서 펼쳐진다.