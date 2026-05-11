"노력과 열정이 재능을 이긴 날"... 이정현 천금의 결승 자유투

정규리그 MVP 이정현이 고양 소노를 벼랑 끝에서 구해냈다.10일 부산 사직체육관에서 열린 '2025-2026시즌 프로농구 챔피언결정전(7전 4승제)' 4차전에서 고양 소노는 경기 종료 1초 전 성공한 이정현의 결승 자유투에 힘입어 부산 KCC에 81-80으로 승리했다.소노는 3연패를 탈출하며 챔피언결정전 창단 첫 승을 신고했다. 이로서 1승 3패를 기록한 소노는 5차전(13일 고양)을 다시 한번 홈으로 가져가며 대역전극의 희망을 살릴 수 있게 됐다.정규리그 5위를 기록한 소노는 플레이오프 6강에서 4위 서울 SK, 4강에서는 1위 창원 LG를 상대로 6연승 무패를 달리는 이변을 연출하며 창단 첫 챔피언결정전 진출에 성공했다. 하지만 챔프전에서는 6위지만 주전 선수들이 건강하게 복귀한 '슈퍼팀' KCC에게 전력의 차이를 드러내며 1-3차전을 모두 내주고 벼랑 끝에 몰렸다.특히 9일 같은 장소에서 열린 3차전 패배는 소노로서는 가장 아쉬웠다. 앞선 2연전과 달리 막판까지 대등한 승부를 펼쳤던 소노는 경기 종료 2초를 남기고 KCC 숀 롱에게 자유투로 2점을 내줘 87-88로 뼈아픈 대역전패를 당했다.대부분의 전문가와 농구 팬들은 분위기를 감안할 때 사실상 이대로 시리즈가 끝났다고 전망했다. 전력상 열세인 소노는, 주전 전원이 최상의 컨디션을 보여주고 잇는 KCC를 상대로 좀처럼 해법을 찾지 못하고 있었다.하지만 소노는 끝까지 포기하지 않았다. 휴식일 없이 하루 만에 곧바로 치러진 4차전에서 소노는 이정현과 임동섭의 외곽포가 폭발하면서 전반을 47-36으로 앞섰다. 반격에 나선 KCC는 3쿼터 시작과 내리 14점을 몰아치는 등, 28-14로 크게 앞서면서 경기를 역전시켰다. 4쿼터에는 양팀이 일진일퇴의 공방을 거듭하며 시소게임을 벌였다.승부는 4쿼터 양팀의 주전가드인 이정현과 허훈의 클러치 대결에서 갈렸다. 경기종료 2분 18초를 남기고 소노가 77-76으로 살얼음 리드를 이어가던 상황에서 이정현이 자유투 2개를 얻었으나 모두 놓쳤다. 이어진 공격에서 허훈이 이정현의 수비를 뜷어내고 레이업을 성공시키며 경기를 역전시켰다. 여기에 숀 롱이 자유투 1개를 추가하며 KCC가 79-77로 앞서나갔다.21.1초를 남겨두고 이정현이 송교창을 제치고 3점슛을 꽃아넣으며 다시 80-79로 역전을 성공시켰다. KCC는 작전타임 이후 공격에서 허훈이 종료 3.6초를 남겨두고 소노 이재도에게 파울을 이끌어내며 자유투 2개를 얻어냈다. KCC가 우승을 확정짓는 승기를 잡을 수 있었던 결정적 순간이었다.하지만 허훈은 가장 중요한 순간에 자유투 1구를 놓쳤다. 허훈은 슛이 빗나가자 발을 깡총 뛰며 아쉬움을 감추지 못했다. 그래도 2구는 성공시키며 80-80으로 다시 동점을 이뤄냈다.소노도 마지막 작전타임을 불렀다. 이정현이 손창환 감독에게 적극적으로 패턴에 대한 의견을 개진했다. 경기가 재개되고 네이던 나이트가 외곽에서 공을 잡았다. 평소 같았으면 이정현이 돌아나와 픽앤롤을 시도하는 패턴이었고, KCC 수비도 이를 대비하여 준비했다. 하지만 이정현은 순간적으로 허훈의 마크를 따돌리고 골 밑으로 쇄도했다. 나이트는 그림같은 백도어컷을 이정현에게 연결하며 KCC의 허를 찔렀다.KCC 최준용이 골밑에서 블로킹을 위하여 몸을 날리다가 이정현과 충돌했다. 이정현의 레이업슛은 빗나갔지만 최준용의 파울이 선언되며 자유투 2구가 이정현에게 주어졌다. 경기종료 0.9초전이었다. 승리를 확신한 이정현은 주먹을 불끈 쥐고 환호했다.이정현은 침착하게 1구를 성공시켰다. 이어서 이정현은 시간을 소비하기 위하여 2구를 일부러 놓쳤다. 공을 잡은 송교창이 다급하게 장거리 슛을 시도하려고 했지만 종료 버저가 울렸다. 소노의 상징인 파란색 유니폼을 입은 소노의 원정 팬들은, 승리가 확정되자 일제히 환호성을 내질렀다.이정현은 이날 3점슛 6개 포함 22득점에 위닝 자유투까지 기록하며 승리를 이끌었다. 플레이오프에서 활약이 적었던 임동섭은 모처럼 3점슛 4개 포함 14득점을 터뜨리며 힘을 보탰다. 네이던 나이트도 15득점 12리바운드로 더블-더블을 기록했다. 케빈 켐바오는 득점은 부진했으나 10점 7어시스트 6리바운드로 공수 양면에서 살림꾼 역할을 해냈다.반면 KCC는 홈에서 열린 4차전에서 우승 확정을 확신하고 축포를 준비했으나 결국 발걸음을 돌리게 됐다. 숀롱이 25득점 14리바운드, 허훈이 18득점 12어시스트로 활약했음에도 팀의 패배로 빛이 바랬다.플레이오프에서 절정의 활약을 이어가던 최준용이 최근 2경기 연속 5반칙 퇴장 당하며 파울관리에 문제점을 드러냈다. 주전 선수 5명이 풀타임을 가깝게 소화한 반면, 김동현(3분 45초)-장재석(1분54초)-드완 에르난데스(1분 34초) 백업 3인방이 모두 무득점에 미미한 비중에 그치며 벤치의 기여도가 부족했다.손창환 소노 감독은 경기 후 "노력과 열정이 재능을 이긴 날이라고 표현하고 싶다"며 승리에 대한 기쁨을 감추지 못했다. 주전 멤버 전원이 MVP급 선수들로 구성된 KCC를 상대로 '언더독'의 입장에서 분전하고 있는 소노의 투혼을 상징하는 표현이었다.손 감독은 "선수들에게 고양으로 다시 돌아갈 수 있게 해달라고 했다. 선수들이 정말로 해줬다. 4쿼터에는 상대도 지친 기색이라 교체해주지 못했는데, 그래도 선수들이 끝까지 해보겠다며 열망을 보여줬다. 마지막 3.6초전 공격 패턴도 이정현의 의견을 반영했다"고 경기 내용을 설명했다.시리즈 흐름을 바꿨지만 여전히 소노는 불리한 위치에 있다. 프로농구 역사상 3연패를 당하고 4연승으로 시리즈를 뒤집은 경우는 전무하다. 지난 2024-2025시즌 챔피언결정전에서 서울 SK가 창원LG에게 먼저 3연패를 당하고도 이후 3연승을 거두며 시리즈를 7차전까지 끌고 갔지만 끝내 뒤집기에는 실패한 바 있다.양팀의 5차전은 13일 소노의 안방인 고양 소노아레나에서 열린다. 과연 소노는 또 하나의 기적을 연출할 수 있을까.