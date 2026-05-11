부키리치 정관장 컴백, 올해도 역시 '구관이 명관'

2026-2027 시즌 V리그 여자부를 누빌 6명의 외국인 선수들이 정해졌다.
한국배구연맹은 10일(이하 한국시각) 체코 프라하의 클라리온 콩그레스 호텔에서 2026-2027 V리그 여자부 외국인 선수 드래프트를 진행했다. 챔프전 우승팀 GS칼텍스 KIXX의 지젤 실바를 비롯해 한국도로공사 하이패스의 레티치아 모마 바소코, IBK기업은행 알토스의 빅토리아 댄착이 소속 구단과 재계약한 가운데 V리그 경험이 있는 반야 부키리치(정관장 레드스파크스)를 제외한 새 얼굴은 2명뿐이었다.
한편 2025-2026 시즌 창단 후 5시즌 만에 탈꼴찌에 성공하고도 구단 매각을 결정하며 배구팬들을 놀라게 했던 페퍼저축은행 AI페퍼스는 이번 외국인 선수 트라이아웃에 불참했다. 한국배구연맹은 페퍼저축은행을 인수하는 구단에 트라이아웃 미지명 선수와 계약할 권리를 주기로 했지만 이미 드래프트가 끝났기 때문에 페퍼저축은행을 인수하는 구단은 다음 시즌을 불리하게 시작할 수밖에 없다.
1년 만에 정관장으로 복귀하는 부키리치