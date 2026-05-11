"현실판 야구 드라마" 한화 박준영, 육성선수 최초 데뷔전 선발승

한화 이글스

큰사진보기 ▲박준영은 신인답지않은 안정적인 경기 운영을 보여줬다. 한화 이글스

한화의 새 희망으로 떠오른 박준영… "또 하나의 발견"



한화는 최근 몇 년간 젊은 선수 육성과 전력 재편에 집중해 왔다. 문동주, 김서현, 황준서, 정우주 등 특급 유망주는 많았지만 부상과 부진 등으로 기대만큼의 성과는 나오지 않고 있다. 그런 상황에서 예상 밖 카드가 등장하면서 다소 사그라들었던 팀 분위기가 다시금 뜨거워지고 있다. 박준영의 발견은 팀 운영에도 큰 힘이 될 전망이다.



무엇보다 의미 있는 것은 박준영이 보여준 '스토리'다. 프로 입단조차 쉽지 않았던 선수가 스스로 기회를 만들어내고 결국 1군 무대에서 첫 승을 거뒀다는 점에서 야구팬들에게 깊은 인상을 남겼다.



경기 직후 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 '현실판 야구 드라마', '육성선수의 희망', '진짜 간절함이 만든 승리'라는 반응이 이어지고 있다.



한화 선수단 내부 분위기도 고무적이다. 기존 선발진의 부담을 줄여줄 새로운 자원이 등장했다는 점에서 긍정적인 평가가 나온다. 선발진 운영이 쉽지않은 상황에서 박준영이 안정적으로 로테이션 한 자리를 맡아준다면 팀 전력에 상당한 도움이 될 수 있다.



물론 아직 한 경기만으로 모든 것을 판단할 수는 없다. 상대 팀들의 전력 분석이 본격적으로 시작되면 또 다른 시험대가 기다릴 가능성이 크다. 하지만 이날 보여준 투구 내용은 단순한 운이나 일회성 호투로 보기 어려웠다. 안정적인 균형감, 공격적인 승부, 흔들리지 않는 정신력은 충분히 경쟁력을 보여줬다는 평가다.



특히 한화 팬들에게는 또 하나의 기대감이 생겼다. 수많은 실패와 좌절 속에서도 포기하지 않은 선수의 등장은 팀의 현재 분위기와도 맞물리며 울림을 주고 있다.



이날 대전 한화생명볼파크를 찾은 팬들은 경기 종료 후 오랫동안 자리를 떠나지 않았다. 육성선수 출신 무명 투수가 만들어낸 역사적인 승리를 직접 지켜본 순간이었기 때문이다. 깜짝 스타의 탄생으로 뜨거워진 분위기가 독수리 구단 반등의 신호탄이 될지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 박준영은 신인답지않은 안정적인 경기 운영을 보여줬다.한화는 최근 몇 년간 젊은 선수 육성과 전력 재편에 집중해 왔다. 문동주, 김서현, 황준서, 정우주 등 특급 유망주는 많았지만 부상과 부진 등으로 기대만큼의 성과는 나오지 않고 있다. 그런 상황에서 예상 밖 카드가 등장하면서 다소 사그라들었던 팀 분위기가 다시금 뜨거워지고 있다. 박준영의 발견은 팀 운영에도 큰 힘이 될 전망이다.무엇보다 의미 있는 것은 박준영이 보여준 '스토리'다. 프로 입단조차 쉽지 않았던 선수가 스스로 기회를 만들어내고 결국 1군 무대에서 첫 승을 거뒀다는 점에서 야구팬들에게 깊은 인상을 남겼다.경기 직후 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 '현실판 야구 드라마', '육성선수의 희망', '진짜 간절함이 만든 승리'라는 반응이 이어지고 있다.한화 선수단 내부 분위기도 고무적이다. 기존 선발진의 부담을 줄여줄 새로운 자원이 등장했다는 점에서 긍정적인 평가가 나온다. 선발진 운영이 쉽지않은 상황에서 박준영이 안정적으로 로테이션 한 자리를 맡아준다면 팀 전력에 상당한 도움이 될 수 있다.물론 아직 한 경기만으로 모든 것을 판단할 수는 없다. 상대 팀들의 전력 분석이 본격적으로 시작되면 또 다른 시험대가 기다릴 가능성이 크다. 하지만 이날 보여준 투구 내용은 단순한 운이나 일회성 호투로 보기 어려웠다. 안정적인 균형감, 공격적인 승부, 흔들리지 않는 정신력은 충분히 경쟁력을 보여줬다는 평가다.특히 한화 팬들에게는 또 하나의 기대감이 생겼다. 수많은 실패와 좌절 속에서도 포기하지 않은 선수의 등장은 팀의 현재 분위기와도 맞물리며 울림을 주고 있다.이날 대전 한화생명볼파크를 찾은 팬들은 경기 종료 후 오랫동안 자리를 떠나지 않았다. 육성선수 출신 무명 투수가 만들어낸 역사적인 승리를 직접 지켜본 순간이었기 때문이다. 깜짝 스타의 탄생으로 뜨거워진 분위기가 독수리 구단 반등의 신호탄이 될지 주목된다. 박준영 육성선수 데뷔전선발승 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 션 스트릭랜드, 치마예프 무패 행진 저지... UFC 미들급 정상 탈환

박준영은 육성선수 출신으로는 KBO리그 사상 최초로 데뷔전 선발승을 따내는 기염을 토했다.한화 이글스 우완 사이드암 투수 박준영(23, 우사우타)이 한국 프로야구 역사에 새로운 이정표를 세웠다. 육성선수 출신으로는 KBO리그 사상 최초로 데뷔전 선발승을 따내며 단숨에 대전 야구팬들의 시선을 사로잡았다.단순한 '깜짝 호투' 이상의 의미를 가진 경기였다. 2번의 신인 드래프트 미지명, 테스트 입단, 육성선수 계약이라는 험난한 과정을 거쳐 프로 무대에 오른 무명의 신인이 디펜딩 챔피언 LG 트윈스를 상대로 당당히 승리를 따낸 순간이었기 때문이다.박준영은 10일 대전 한화생명볼파크에서 있었던 LG와의 홈경기에 선발 등판해 5이닝 동안 3피안타 3볼넷 2탈삼진 무실점으로 호투했다. 최고 시속 140km대 중반의 직구와 안정적인 제구를 앞세워 LG 타선을 효과적으로 봉쇄했고, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 침착함을 보여줬다.한화 타선 역시 초반부터 폭발했다. 2회부터 5회까지 매 이닝 득점에 성공하며 경기를 주도했고, 5회까지 7-0으로 앞서며 신인 투수의 어깨를 가볍게 했다.경기 후 대전구장은 박준영의 이름을 연호하는 팬들의 함성으로 가득 찼다. 올시즌 투수진에서 어려움을 겪고있던 한화에 가뭄속 단비같은 신데렐라가 탄생하는 순간이었다. 특히 오랜 시간 유망주 육성과 리빌딩에 공을 들여온 팀인지라 더더욱 기쁨이 컸다.박준영의 야구 인생은 순탄하지 않았다. 충암고와 청운대를 거쳤지만 두 차례 신인드래프트에서 모두 지명을 받지 못했다. 대부분의 선수라면 야구를 포기할 수도 있었던 상황이었다. 그러나 그는 끝까지 프로의 꿈을 놓지 않았다. 결국 한화가 서산에서 진행한 테스트를 통해 가능성을 인정받으며 올해 육성선수 신분으로 입단했다.프로 입단 후에도 그의 위치는 크게 주목받지 못했다. 육성선수는 정식 선수단에 포함되지 않은 상태로 시작하는 만큼 경쟁이 훨씬 치열하다. 하지만 박준영은 묵묵히 자신의 공을 던졌다. 퓨처스리그에서 꾸준히 선발 로테이션을 소화했다.올 시즌 퓨처스리그 7경기에서 4승 무패 평균자책점 1.27이라는 호성적을 기록했고, 결국 지난 7일 정식 선수 전환이라는 기회를 잡았다.한화 코치진은 그의 안정감 있는 경기 운영 능력과 마운드에서의 침착함을 높게 평가했다. 공은 빠르지 않지만 타자를 상대하는 능력과 경기 흐름을 읽는 감각이 뛰어나다는 평가였다. 실제로 이날 LG전에서도 박준영은 신인답지 않은 경기 운영을 보여줬다. 주자가 출루한 상황에서도 급격하게 흔들리지 않았고, 볼카운트 싸움에서도 여유를 잃지 않았다.특히 3회와 4회 위기 관리 능력이 인상적이었다. LG 타선이 연속 출루했지만 박준영은 코너워크와 변화구를 활용해 실점을 막아냈다. 포수와의 호흡도 안정적이었다. 직구 승부가 필요한 순간에는 과감하게 스트라이크존을 공략했고, 유리한 카운트에서는 변화구로 타이밍을 빼앗으며 타자들의 중심을 무너뜨렸다.이날 승리로 박준영은 KBO리그 역사에 이름을 남겼다. 육성선수 출신 투수가 데뷔 첫 경기에서 선발승을 거둔 것은 프로야구 출범 이후 처음이다. 기존에도 육성선수 출신 성공 사례는 있었지만, 데뷔전 선발승이라는 기록은 누구도 이루지 못했다.