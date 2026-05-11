뻔하지 않은 조선 악녀의 생존기, '대군부인' 위협하네

▲SBS 금토드라마 '멋진 신세계' SBS

임지연이 연기하는 강단심은 장희빈의 이미지를 빌렸다. 어떤 의미에선 흔하디흔한 캐릭터의 재림으로 비칠 수 있다. 하지만 단심은 신서리에 빙의된 2026년의 시스템에 순응하기보다 자신의 방식대로 시스템을 비틀어 놓는다. 300년 전 궁중에서 살아남기 위해 익힌 눈치, 화술, 순발력은 이제 자신만의 경쟁력으로 재탄생했다.

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상대역 허남준이 연기하는 차세계는 자본주의의 폐혜를 고스란히 담은 인물이다. 갑질 재벌로 악명 높은 세계를 두고 "그대를 나의 창과 방패로 써먹겠다"고 선언하는 대목은 로코물 특유의 수동적인 주인공상에서 완전히 탈피한 모습이다. 단 2회만에 <멋진 신세계>가 시청자들을 끌어들인 가장 큰 이유도 여기에 있었다.

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그 중심에는 신서리, 아니 강단심을 연기한 임지연이 든든하게 자리를 잡고 있다. 사극 톤의 화법을 유지하면서도 현대 시점의 코미디를 자유롭게 오가지만, 캐릭터의 무게중심은 결코 흔들리지 않는다. 홈쇼핑에서 신들린 칼솜씨로 주방용 나이프를 팔다가도 사약의 트라우마에 떠는 감정 변화를 매끄럽게 표현한다.



자칫 과장되면 만화처럼 보일 수 있는 설정을 끝까지 현실의 감정선 안에 붙잡아 두는 힘 역시 배우에게서 나온다. <더 글로리> <마당이 있는 집> <옥씨부인전> 등을 통해 보여준 강렬한 캐릭터 장악력이 이번에도 제대로 작동한다. "유치한데도 재미있으려면 임지연처럼 연기력이 탄탄해야 한다"는 어느 네티즌의 유튜브 속 응원 댓글처럼 임지연은 개성 넘치는 인물 강단심을 무리 없이 소화한다.

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이제 막 출발한 <멋진 신세계>는 임지연이라는 강력한 무기를 앞세워 시청자들을 자신의 편으로 만들어 나가고 있다. '희대의 악녀'라는 오명을 뒤집어쓴 강단심이 이 삭막한 자본주의 낙원에서 자신만의 '진짜 신세계'를 찾을 수 있을까?

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