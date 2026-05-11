뻔하지 않은 조선 악녀의 생존기, '대군부인' 위협하네

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SBS 금토드라마 '멋진 신세계'SBS
뻔하디뻔한 타임슬립·빙의 드라마의 재등장일까. 발칙한 로맨틱 코미디의 탄생일까. 지난 8~9일 방영된 SBS 새 금토 드라마 <멋진 신세계>가 첫 회부터 예상보다 빠른 속도와 과감한 전개로 동 시간대 경쟁작 MBC <21세기 대군부인>에게 경고장을 날렸다.
자칫하면 판타지 로코물의 공식을 반복할 수 있는 소재를 전면에 내세운 <멋진 신세계>는 주연배우 임지연의 호연 속에 눈도장을 받았다. 방영 초반부터 5.4% 시청률(2회, 전국 기준, 닐슨코리아 집계), 넷플릭스 한국 시리즈 1위 등극(10일 기준) 등 예사롭지 않은 수치가 포착됐다.
드라마는 조선 시대 사약을 받고 죽은 악녀 강단심의 영혼이 300년을 건너 2026년 무명 배우 신서리의 몸에 빙의된다는 설정이다. 이는 사실 2000년대 이후 각종 드라마에서 흔하게 목격한 이야기의 전개 방식이다. 식상할 수 있는 소재는 임지연이라는 배우를 만나 놀라운 위력을 발휘하고 있다.
조선 시대 악녀, 2026년 부활?