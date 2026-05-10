"또 이의리였다"... 73구 던지고 3이닝도 못 채웠다

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현재의 이의리는 1이닝도 쉽게 버티기 힘든 모습이다.KIA 타이거즈
프로야구 KIA 타이거즈 팬들의 한숨이 갈수록 커지고 있다. 선발투수 이의리(24, 좌투좌타)가 또 다시 무너졌기 때문이다. 팀이 어렵게 반등 흐름을 만들려는 순간마다 팀 전체 흐름과 분위기를 송두리째 흔들어버리기를 반복하고 있다.
이의리는 10일 롯데 자이언츠전에서 2와 3분의 2이닝 동안 4피안타 4실점(4자책), 4사사구를 기록한 뒤 마운드를 내려왔다. 무엇보다 충격적인 건 투구 수였다. 3이닝도 채우지 못했는데 투구 수는 무려 73개에 달했다.
공격적인 승부는 사실상 실종됐고, 볼카운트 싸움은 매 타석 길어졌다. 스트라이크를 잡기 위해 던진 공은 가운데로 몰렸고, 몰린 공은 실점으로 이어졌다. 반대로 코너워크를 의식한 공은 존을 크게 벗어났다.
결국 경기는 시작부터 무거워졌다. KIA 야수들은 길어진 수비 시간 속에 끊임없이 그라운드에 서 있어야 했고, 어렵게 공격 기회를 잡아도 흐름을 이어가지 못했다. 경기 템포는 완전히 롯데 쪽으로 넘어갔다. 1회에 예열됐던 방망이는 순식간에 식어버렸다.
지친 팬들의 반응은 싸늘하기만 하다. 강판 직후 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 비판이 쏟아졌다. "또 같은 패턴이다", "단순한 패배를 떠나 팀 흐름과 분위기까지 망가진다", "도대체 언제까지 기다려야 하느냐" 등의 목소리가 이어졌다.
단순한 부진이라면 팬들도 기다릴 수 있다. 그러나 지금 이의리의 문제는 시즌 내내 반복되고 있다는 점에서 더 심각하게 받아들여진다.
실제로 올 시즌 이의리는 등판 때마다 극심한 제구 난조를 보이고 있다. 직구 구속은 여전히 위력적이다. 시속 150km 안팎의 빠른 공을 뿌리고 있다. 하지만 야구는 구속만으로 하는 스포츠가 아니다. 스트라이크를 던지지 못하면 어떤 강속구도 의미를 잃는다.
상대 타자들도 이미 알고 있다. 굳이 무리해서 배트를 휘두를 필요가 없다는 사실을 말이다. 기다리면 볼넷이 나온다는 인식이 형성되면 투수는 더욱 어려워진다.
문제는 이 악순환이 반복되고 있다는 데 있다. 볼넷이 늘어나면 투구 수가 증가하고, 투구 수가 늘어나면 승부구의 힘이 떨어진다. 힘이 떨어진 공은 결국 장타 위험으로 이어진다. 이의리는 현재 그 흐름 속에 갇혀 있다.