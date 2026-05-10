월드컵 명단 발표 D-6... 울산 이동경·조현우, 부천전 승리

연합뉴스

득점을 기뻐하는 울산 HD의 이동경(오른쪽)과 말컹최종 명단 발표 6일 전, 이동경과 조현우는 본인이 왜 월드컵 본선에 가야만 하는지를 스스로 증명하는 활약을 선보였다.김현석 감독이 이끄는 울산HD는 10일 오후 2시 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 13라운드에서 이영민 감독의 부천FC에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 울산은 7승 2무 4패 승점 23점을, 부천은 3승 4무 6패 승점 13점 11위에 머물렀다.물러설 수 없는 맞대결이었다. 홈에서 경기를 치르는 울산은 승점 3점이면 2위 전북을 3위로 내리고 선두 서울과 격차를 단 3점 차로 추격할 수 있었다. 부천도 상황은 급했다. 로빈 1라운드를 치르면서 단 3승에 그치고 있었고, 최하위 광주와 격차는 6점 차였다. 이번 경기서 승리를 거두면 최대 8위까지 상승할 수 있었기에, 내려설 이유가 없었다.중요도가 높은 경기, 울산이 끝내 웃었다. 볼 잡는 시간을 늘리면서 서서히 기회를 엿본 이들은 전반 23분 말컹이 패트릭의 공을 뺏어 크로스를 올렸고, 이를 이동경이 왼발로 밀어 넣으면서 선제골을 터뜨렸다. 다급해진 부천도 연이어 공격을 날렸으나 조현우가 미친 선방을 선보이면서 득점 기회는 무산됐다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 경기는 종료됐다.2연승을 해낸 울산이지만, 그리 만족스러운 경기력은 아니었다. 전반에는 주도하는 축구를 통해 흐름을 완벽하게 통제했으나 후반은 아니었다. 이영민 감독의 치밀한 전략 아래 이렇다 할 대응을 해내지 못했고, 점유율 자체도 180도 뒤집히면서 위험 상황이 계속해서 노출됐다. 그럼에도 불구, 승점 3점을 따낸 가운데 이 두 선수의 활약은 상당히 빛났다.바로 이동경과 조현우다. 이들에게는 이번 경기에서 강력한 동기부여가 존재했다. 바로 다음 달 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 발표가 눈앞으로 다가왔기 때문. 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 16일(토) 오후 4시 광화문 KT 웨스트 사옥 앞마당에서 본선에 나설 26인의 명단 발표를 앞두고 있다.홍 감독이 K리그 경기를 관전하며 최종 옥석 가리기를 진행하고 있는 상황 속 조현우와 이동경은 반드시 눈도장을 찍을 필요성이 있었다. 특히 이동경은 더욱 간절했다. 직전 카타르 월드컵 최종 예선전을 함께 하며 본선 의지를 불태웠지만, 당시 독일 샬케 이적 후 코로나 감염과 부상으로 인해 하향 곡선을 타야만 했고 결국 벤투 감독의 선택을 받지 못했다.이번에도 위태로운 상황이다. 홍 감독 부임 후 3차 예선과 연이은 평가전에 함께 했으나 직전 3월 유럽 원정에는 동행하지 못했다. 홍 감독은 "이동경은 정확하게 아는 선수다"라며 "개인적인 어떤 문제라기보다 팀의 전체적인 구조적인 문제에서 이번에 포함되지 않았다"라고 답하면서 발탁하지 않았으나 그에게는 전혀 위로되지 않았다.명단 탈락이라는 아찔한 상황이 펼쳐질 수 있었기에 이동경은 더욱 축구화 끈을 조였고, 발표 6일을 앞둔 부천전을 통해 본인의 존재감을 드러냈다. 3-4-3 전형에서 그는 오른쪽 윙포워드로 출격했다. 김현석 감독은 "오늘 이동경이 측면으로 나가지만, 꼭 3-4-3형태보다 3-5-2, 3-1-4-2가 될 수도 있다"라고 측면에만 머물지 않을 것을 예고했고, 실제로도 그랬다.이동경은 빌드업 시 3선까지 내려와 볼 배급을 담당했고, 공격 상황 시에는 역습까지 깔끔하게 진행하는 모습을 보여줬다. 전반 23분에는 말컹의 도움을 받아 선제 결승 골을 터뜨렸으며 이어 전반 26분에도 날카로운 크로스를 통해 득점을 엿보기도 했다. 팀이 전체적으로 밀렸던 후반에는 역습 선봉장으로 나서며 야고·보야니치에 득점 찬스를 제공했다.이동경은 86분 동안 경기장을 누비며 패스 성공률 87%·팀 내 최다 키패스 성공(4회)·공격 진영 패스 성공률 100%·크로스 성공 1회·볼 획득 5회·팀 내 최다 볼 블락(3회)으로 펄펄 날았다. 최전방에 이동경이 있었다면, 최후방에는 조현우가 펄펄 날았다. 2015년 슈틸리케 감독의 선택을 받아 대표팀 유니폼을 입었던 그는 매해 발전된 기량을 선보였다.김승규·김진현·송범근·구성윤·이창근 등과 선의의 경쟁에서 뒤처지지 않았고, 2018 러시아 월드컵·2023 카타르 아시안컵에서 주전 수문장으로 나서 '빛현우'라는 별명을 얻기도 했다. 홍 감독 부임 후에도 신뢰를 굳건하게 받으며 무난하게 최종 명단 승선에 가까워지는 듯했으나 최근 퍼포먼스가 저조해지면서, 그를 제외해야 한다는 의견이 나오기도 했다.실제로 조현우는 이번 시즌 전 경기에 출격한 가운데 무려 17골(최다 실점 2위)을 내주는 아쉬운 활약상을 선보이면서 기대 이하의 평점을 받기도 했다. 위기감이 형성된 가운데 그는 쉽게 무너지지 않았다. 부천전에서도 선발로 나서 골키퍼 장갑을 착용한 가운데 상대의 매서운 슈팅을 모조리 방어하면서 펄펄 날았다.특히 전반 중반 갈레고의 강력한 슈팅을 몸으로 막아냈으며 이어 후반에도 환상적인 다이빙을 통해 구석으로 빨려 들어가는 골을 쳐내면서 클래스를 입증했다. 조현우는 부천이 날린 유효 슈팅 9개를 모두 막아내며 선방률 100%를 달성했고, 골킥 성공률 100%·공중볼 처리 100%를 선보이면서 본인이 왜 월드컵 최종 명단에 뽑혀야 하는 지를 확실하게 알려줬다.한편, 울산은 짧은 휴식 후 오는 13일 세르지우 코스타 감독의 제주와 리그 14라운드를 치르게 된다.