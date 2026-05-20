고지대 경기장이 변수... 한국, 멕시코전 호흡 싸움 불가피

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극적으로 월드컵에 합류한 체코유럽 플레이오프 패스D를 통과하며 극적으로 월드컵에 승선한 체코다. 당초 조추첨이 끝난 후 패스D의 주인공은 덴마크가 될 것이라는 예상이 지배적이었지만, 체코가 덴마크를 승부차기 끝에 뚫어내면서 20년 만에 월드컵 무대에 진출했다. 4포트에 소속된 국가이고, 거의 마지막 순서로 월드컵 무대에 합류했기 때문에 준비 기간도 짧다. 그렇지만 체코를 소위 '1승 제물' 로 보기는 매우 어렵다.동유럽 국가인 체코 특성상 선수들의 피지컬이 매우 우수하다. 주요 선수들의 신장이 대부분 190cm대에 이를 정도인데, 이는 세트피스나 공중볼 상황에서 압도적 우위를 점할 수 있다는 뜻이기도 하다. 대표적으로 주전 스트라이커 패트릭 쉬크 (레버쿠젠) 의 신장이 191cm인데, 당연히도 최전방 공격수의 큰 신장은 공격에서 강력한 득점 수단이 될 수 있다.피파랭킹 또한 이들을 경계해야 함을 여실히 드러내고 있다. 4월 1일 기준 체코의 피파랭킹은 41위로, 60위의 남아공에 이어 조3위이며, 25위를 기록하고 있는 대한민국과의 차이도 그리 크지 않다.이런 희망적인 요소들에 반해, 그럼에도 체코가 직면해야 할 한계는 많다. 플레이오프를 통해 월드컵에 합류한 체코는 베이스캠프 위치가 FIFA에 의해 사전 배치되었다. 이에 따라 체코는 미국 댈러스에 베이스캠프를 두게 되었는데, 사실상 체코 대표팀은 고지대 대비를 하지 못한다는 것과 다름없다. 멕시코에서 열리는 경기들에 대비해 고지대에 베이스캠프를 준비한 대한민국이나 남아공과 대비되는 모습이다. 긴 이동거리는 덤이다.모든 국가가 그렇겠지만, 체코는 유난히 극적으로 월드컵 무대에 오른 만큼 이 축제의 들러리가 되고 싶지는 않을 것이다. 늦게 도착한 만큼 늦게 떠나겠다는 체코의 바램은 현실이 될 수 있을지도 A조의 주목할 만한 포인트가 될 것으로 보인다.6.12 04:00 멕시코 vs 남아공 (개막전)6.12 11:00 대한민국 vs 체코6.19 01:00 체코 vs 남아공6.19 10:00 멕시코 vs 대한민국6.25 10:00 남아공 vs 대한민국6.25 10:00 체코 vs 멕시코