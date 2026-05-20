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고지대 경기장이 변수... 한국, 멕시코전 호흡 싸움 불가피

고지대 경기장이 변수... 한국, 멕시코전 호흡 싸움 불가피

해발 1500m 과달라하라, 체력 안배가 16강 진출 좌우할 듯

홍서준(cai9100)
26.05.20 10:03최종업데이트26.05.20 10:03
2026 북중미 월드컵 A조
2026 북중미 월드컵 A조풋볼랭킹 SNS

4년만에 돌아온 세계인의 축제, 2026 FIFA 북중미 월드컵이 곧 막을 올린다. 이번 월드컵은 최초로 3개국에서 열림과 동시에, 참가국도 48개국에 이르러 역대 최대 규모의 월드컵이 될 예정이다. 월드컵을 더 재밌게 즐길 수 있도록, 월드컵에 참여하는 48개국을 A조~L조 순서대로 알아보고자 한다.

대회의 시작을 알릴 A조에는 개최국 멕시코를 포함해, 남아공, 체코, 그리고 처음으로 2연속 16강 진출을 노리는 대한민국이 포진해 있다.

압도적인 강팀과 약팀이 존재하지 않는 만큼 '혼돈의 조' 가 될 가능성이 크며, 토너먼트 진출 후의 대진도 비교적 수월한 편에 속해 그룹 내의 순위가 매우 중요할 전망이다.

멕시코
개최국의 자존심을 지켜야 하는 멕시코
개최국의 자존심을 지켜야 하는 멕시코FIFA

멕시코가 40년 만에 다시 월드컵 개최국의 자격을 갖게 되었다. 지난 대회 16강 진출에 실패하며 체면을 구긴 만큼 반드시 명예 회복을 성공하겠다는 의지로 대회에 참여할 것으로 보인다.

멕시코의 가장 큰 장점은 다름아닌 '홈 어드밴티지' 이다. 그 어떤 축구 강국보다 많은 팬들을 뒤로 하고 90분 간의 경기를 펼칠 수 있다는 점은 심리적으로 엄청난 자신감을 가져다 줄 것이다. 또한, 이번 대회에는 홈 어드밴티지가 유달리 더 큰 의미를 가진다. 멕시코의 홈구장이 고지대에 위치해 있기 때문이다.

대표적으로 대한민국이 각각 체코, 멕시코와 조별리그 경기를 치르는 과달라하라의 경우에는 경기장이 해발 1500m에 이른다. 고지대에서 경기를 치를 경우 평상시의 경기에 비해서 호흡이 힘들어지고, 이로 인해 100%의 경기력을 내는 데 어려움을 겪게 된다. 멕시코 선수단은 고지대 환경이 너무나 익숙하기 때문에 이 또한 그들의 홈 어드밴티지로서 작용할 전망이다.

반면 선수들의 면면을 보았을 때는 멕시코의 스쿼드가 이전 대회들에 비해 약해졌다는 평가가 주를 이룬다. 대표적으로 골키퍼의 경우, 기존 주전 골키퍼였던 루이스 말라곤 선수가 아킬레스건 파열로 전열에서 이탈하면서, 레전드 골키퍼인 오초아 선수가 다시 대표팀에 승선하는 등 전력 누수를 겪고 있다. 그럼에도 멕시코는 라울 히메네스 (풀럼), 요한 바스케스 (제노아) 와 같은 코어 선수들을 중심으로 힘을 모아 개최국의 자존심을 살리겠다는 각오로 이번 대회에 나선다.

남아공
16년 만에 월드컵에 진출한 남아공
16년 만에 월드컵에 진출한 남아공FIFA

남아공이 안방에서 열렸던 2010년 대회 이후 16년 만에 다시 월드컵에 모습을 드러낸다. 남아공은 대한민국이나 체코와 달리 평상시 고지대 환경에 적응되어 있고, 자국리거들 위주로 대표팀을 꾸린 만큼 강한 조직력이 장점으로 여겨진다. 실제로 지역예선에서 월드컵 단골손님으로 분류되는 나이지리아를 같은 조로 만났지만 조 1위를 차지하며 끈끈한 남아공 축구의 잠재력을 과시하기도 했다.

하지만, 남아공은 분명히 언더독의 위치에 서있다. A조 국가들 중 가장 낮은 피파랭킹을 가지고 있음은 물론, 16년 만에 월드컵에 나서는 만큼 경험 부족이 이들의 발목을 잡을 수 있다는 우려 섞인 목소리도 다수 존재한다.

그동안 단 한 번도 월드컵 조별리그를 통과한 적이 없다는 점도 남아공에 대한 평가를 낮춘다. 하지만 이번 월드컵부터는 조 3위도 녹아웃 스테이지 진출 가능성이 열려있기 때문에, 이런 우려들을 꺾고 남아공이 사상 최초로 녹아웃 스테이지로 향할 수 있을지 귀추가 주목된다.

대한민국
2연속 16강 진출을 노리는 대한민국
2연속 16강 진출을 노리는 대한민국FIFA

정말 많은 일이 있었지만, 이제는 태극전사들의 시간이 왔다. 4년 전 카타르에서의 영광을 뒤로 하고, 이제는 새로운 영광을 향해 나아가야 할 때이다. 대한민국의 장점은 단연 유럽파들로 가득 찬 탄탄한 스쿼드이다.

주장 손흥민(LAFC), 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(PSG) 등 스타 플레이어들은 물론 이한범(미트윌란), 설영우(츠르베나 즈베즈다) 등 영건 유럽파들도 가세한다. 더불어 K리그에서 두각을 드러내는 이동경(울산HD), 이기혁(강원FC) 등도 깜짝 승선하며 대표팀의 세대교체가 순조롭게 이루어지고 있음을 드러냈다.

이렇게 순조로워 보이는 대표팀이지만, 여전히 우리에게도 불안점은 존재한다. 직전 3월 평가전에서는 코트디부아르와 오스트리아를 만나 각각 0-4, 0-1로 패하며 경기력에 대한 불안감을 표출하기도 했다. 홍명보 감독이 새롭게 3백 전술을 플랜A로 가동하면서 선수들의 전술 숙련도나 이에 따른 수비 불안도 새롭게 문제로 떠오르고 있다.

이번 대회에서 대한민국이 16강에 오르게 된다면 역대 최초로 2대회 연속 16강 진출이라는 대업을 달성할 수 있다. 2022년 카타르 월드컵 16강 진출을 책임졌던 황금세대의 라스트 댄스, 그리고 영건들의 퍼스트 댄스. 이 춤사위들이 완벽하게 어우러질 때, 대한민국의 꿈은 다시 이루어질 수 있을 것이다.

체코
극적으로 월드컵에 합류한 체코
극적으로 월드컵에 합류한 체코FIFA

유럽 플레이오프 패스D를 통과하며 극적으로 월드컵에 승선한 체코다. 당초 조추첨이 끝난 후 패스D의 주인공은 덴마크가 될 것이라는 예상이 지배적이었지만, 체코가 덴마크를 승부차기 끝에 뚫어내면서 20년 만에 월드컵 무대에 진출했다. 4포트에 소속된 국가이고, 거의 마지막 순서로 월드컵 무대에 합류했기 때문에 준비 기간도 짧다. 그렇지만 체코를 소위 '1승 제물' 로 보기는 매우 어렵다.

동유럽 국가인 체코 특성상 선수들의 피지컬이 매우 우수하다. 주요 선수들의 신장이 대부분 190cm대에 이를 정도인데, 이는 세트피스나 공중볼 상황에서 압도적 우위를 점할 수 있다는 뜻이기도 하다. 대표적으로 주전 스트라이커 패트릭 쉬크 (레버쿠젠) 의 신장이 191cm인데, 당연히도 최전방 공격수의 큰 신장은 공격에서 강력한 득점 수단이 될 수 있다.

피파랭킹 또한 이들을 경계해야 함을 여실히 드러내고 있다. 4월 1일 기준 체코의 피파랭킹은 41위로, 60위의 남아공에 이어 조3위이며, 25위를 기록하고 있는 대한민국과의 차이도 그리 크지 않다.

이런 희망적인 요소들에 반해, 그럼에도 체코가 직면해야 할 한계는 많다. 플레이오프를 통해 월드컵에 합류한 체코는 베이스캠프 위치가 FIFA에 의해 사전 배치되었다. 이에 따라 체코는 미국 댈러스에 베이스캠프를 두게 되었는데, 사실상 체코 대표팀은 고지대 대비를 하지 못한다는 것과 다름없다. 멕시코에서 열리는 경기들에 대비해 고지대에 베이스캠프를 준비한 대한민국이나 남아공과 대비되는 모습이다. 긴 이동거리는 덤이다.

모든 국가가 그렇겠지만, 체코는 유난히 극적으로 월드컵 무대에 오른 만큼 이 축제의 들러리가 되고 싶지는 않을 것이다. 늦게 도착한 만큼 늦게 떠나겠다는 체코의 바램은 현실이 될 수 있을지도 A조의 주목할 만한 포인트가 될 것으로 보인다.

A조 경기일정 (한국시간)
6.12 04:00 멕시코 vs 남아공 (개막전)
6.12 11:00 대한민국 vs 체코
6.19 01:00 체코 vs 남아공
6.19 10:00 멕시코 vs 대한민국
6.25 10:00 남아공 vs 대한민국
6.25 10:00 체코 vs 멕시코

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