세 번의 VAR 판독 소요 시간 8분 28초...인천 유나이티드 승리

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45+3분, 인천 유나이티드 복덩이 MF 서재민이 역습 드리블로 김천 상무 두 수비수를 완벽하게 따돌리며 이동률의 두 번째 골에 결정적으로 기여하는 순간심재철
전반 추가 시간에 인천 유나이티드의 추가골이 들어갔다. 김천 상무 핵심 미드필더 박태준의 백 패스 실수를 가로챈 인천 유나이티드 미드필더 서재민이 중앙원 아래쪽부터 약 60미터 가량을 빠른 속도로 달려들어가 김천 상무 수비수 둘(박철우, 김태환)을 보기 좋게 따돌리고는 오른발 슛을 날렸다. 이 슛이 백종범 골키퍼의 오른발에 맞고 골문으로 굴러들어가는 순간 옆에서 기다리던 이동률이 몸을 내던져 왼발 골(45+3분 5초)을 넣은 것이다.
그런데 제2부심의 오프 사이드 깃발이 올라가는 판정 문제가 발생했다. 이 순간 부심의 오프 사이드 판독 위치가 골 라인에서 가까운 수비 팀의 두 번째 선수라는 기준선과 어긋나 있었다. 서재민의 오른발 슛 순간 이동률의 위치는 골 에어리어 표시선을 기준으로 보더라도 분명히 온 사이드였기 때문이다. 결국 이번에도 VAR 담당 김대용 주심의 온 사이드 결정이 나오기까지 2분 5초나 걸렸다.
86분에도 제2부심은 오프 사이드와 관련하여 문제되는 판정을 내렸다. 김천 상무 교체 멤버 김인균의 오른발 슛이 인천 유나이티드 골문 왼쪽 기둥을 때리고 나와 고재현의 왼발 밀어넣기 슛이 들어간 것이다. 이 때 주부심은 그대로 골 판정을 내렸지만 VAR 영상 확인 과정에서 김인균의 슛 순간 고재현의 위치가 명백한 오프 사이드였다는 최종 결과가 2분 22초 뒤에 나왔다.
요즘 축구 게임 운영중 VAR 운용 절차는 필수가 되었지만 이번 게임처럼 세 번의 판독 결과가 발표되기까지 4분 1초(40분 PK 판정 오류), 2분 5초(45+3분 5초 온 사이드 골 판정 오류), 2분 22초(86분 오프 사이드 판정 오류)가 각각 소요되었다는 것은 신중하고 정확한 판정을 위한 소요 시간이라고 보기에는 과한 시간이 소모되었다는 것을 부인할 수 없을 것이다. 주심과 부심의 판독 위치가 축구 규칙에 명시된 기준선과는 거리가 있었다는 것이 문제의 원인이다.
영상 기록 장치와 운용의 한계라고 말할 수 있지만 K리그 심판들의 자질에 문제가 있다는 지적이 2026 시즌에 너무 많이 드러나고 있기 때문에 프로야구와 함께 제2의 흥행기를 맞은 K리그가 팬들의 발길을 오히려 내쫓고 있다는 씁쓸한 목소리가 들릴 정도다.
이 와중에 인천 유나이티드는 후반 쐐기골까지 터뜨리며 오랜만에 3-0 완승 흐름을 만들어냈다. 김명순의 빠른 스로인을 받은 두 번째 골 주인공 이동률이 오른쪽 끝줄 바로 앞에서 왼발로 얼리 크로스를 보냈는데 김천 상무 풀백 김태환이 이 공을 걷어내려다가 실수하는 바람에 모건 페리어에게 걸렸고 페리어의 시원한 오른발 골(51분 14초)이 들어간 것이다.