로코장인이 만든 '호러', 달달한 매력있네

만드는 영화마다 흥행을 보장하던 감독도 재미 없는 영화를 만들 때가 있는 것처럼 쓰는 작품마다 족족 히트를 시키던 드라마 작가도 시청률이 낮은 작품을 쓸 때가 있다. 김은숙 작가는 <태양의 후예>와 <도깨비> <미스터 션샤인>을 연속으로 흥행 시키다가 2020년 <더 킹: 영원의 군주>로 시청자들의 혹평을 받았다. <시그널>과 <킹덤> 시리즈를 집필했던 김은희 작가 역시 2021년 <지리산>이라는 '흑역사'가 있었다.
하지만 모든 일이 그렇듯 드라마 작가들에게도 실패 후 다시 일어설 수 있는 '회복 탄력성'이 매우 중요하다. <더 킹: 영원의 군주>로 첫 번째 좌절을 경험한 김은숙 작가는 2022년 <더 글로리>라는 엄청난 흥행작을 쓰며 화려하게 부활했다. <지리산>으로 '장르물의 대가'의 명성에 큰 흠집이 생겼던 김은희 작가 역시 2023년 김태리 주연의 오컬트 드라마 <악귀>를 통해 한국방송대상 작가상을 수상했다.
통칭 '홍자매'로 불리는 3살 터울의 친자매 홍정은, 홍미란 작가도 2011년 <최고의 사랑>을 통해 '로맨틱 코미디 장인'의 입지를 굳혔지만 이듬 해 공유와 이민정, 수지가 출연한 <빅>이 혹평 속에 아쉬운 성적을 남겼다. 하지만 '회복 탄력성'이 뛰어났던 홍자매 작가는 2013년 곧바로 호러와 로맨틱 코미디를 적절하게 조합한 신선한 장르의 드라마 <주군의 태양>을 성공으로 이끌며 명예 회복에 성공했다.