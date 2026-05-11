로코장인이 만든 '호러', 달달한 매력있네

SBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲서인국은 <주군의 태양>에서 킹덤의 경호팀장 강우 역을 맡아 시청자들에게 많은 사랑을 받았다. SBS 화면 캡처

<발리에서 생긴 일>과 <미안하다,사랑한다>를 통해 전성기를 맞은 소지섭은 드라마 <카인과 아벨> <로드 넘버 원>, 영화 <영화는 영화다> <오직 그대만> <회사원> 등에서 주로 진지한 캐릭터를 많이 연기했다. 따라서 호러와 로맨틱 코미디가 섞인 <주군의 태양>은 소지섭에게 쉽지 않은 도전이었는데 소지섭은 까칠하면서도 다정한 면모를 가진 주중원 역을 잘 소화하면서 연기 영역을 한 발 더 넓혔다.



<슈퍼스타K1>에서 우승했지만 데뷔 초 지상파 방송국에서 제대로 활동하지 못하던 서인국은 2012년 <응답하라1997>이 크게 히트하면서 활동 반경이 넓어졌고 2013년 <주군의 태양>에서 강우 역을 맡았다. 강우는 홍자매 작가의 전작 <최고의 사랑>에서 윤계상이 연기했던 윤필주처럼 태공실을 좋아하는 멋진 서브 주인공으로 소지섭 못지 않은 매력을 보여주며 시청자들의 '서브병'을 유발 시켰다.



연극 배우로 데뷔해 영화와 드라마를 넘나들며 활발하게 활동하다가 작년 만68세의 나이로 세상을 떠난 고 최정우 배우는 재벌 회장부터 검-경찰,국정원 같은 수사기관의 고위간부, 변호사 등 중후한 캐릭터를 많이 맡았다. <주군의 태양>에서는 통칭 '김실장'으로 불리는 주중원의 비서 김귀도를 연기했는데 그 냉정한 주중원도 "김실장님은 절대 아프시면 안 됩니다"라고 할 정도로 김실장에게 많이 의존했다.



연기 데뷔작이었던 <싸인>에서 드라마의 메인 빌런이자 사이코패스 연쇄 살인마 강서연 역을 맡아 강한 인상을 남겼던 황선희는 <주군의 태양>에서도 드라마의 최종 보스에 해당하는 한나 브라운을 연기했다. 15년 전 사고 때 쌍둥이 언니가 죽고 영국으로 입양돼 살다가 성형수술로 얼굴을 바꾸고 주중원 앞에 나타나지만 태공실의 몸에 빙의된 진짜 한나에 의해 진실이 밝혀지면서 경찰에 잡혀간다. 드라마보는아재 주군의태양 홍자매 공효진 소지섭 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

공효진(왼쪽)과 소지섭은 <주군의 태양>에서 뛰어난 연기 호흡을 과시하며 시청자들을 설레게 했다.2012년 <빅>이 화려한 캐스팅에 비해 기대한 만큼 좋은 결과를 얻지 못한 홍자매 작가는 2013년 <내 여자친구는 구미호> 이후 3년 만에 SBS로 돌아와 <주군의 태양> 각본을 집필했다. <주군의 태양>은 <찬란한 유산>과 <검사 프린세스> 등을 만들었던 진혁PD가 연출을 맡았는데 공교롭게도 <주군의 태양>은 <찬란한 유산>, <검사 프린세스>의 각본을 썼던 소현경 작가의 신작 <투윅스>와 동 시간대에 경쟁했다.결과적으로 <주군의 태양>은 이준기,김소연 주연의 MBC <투윅스>, 엉태웅,김옥빈이 주연을 맡은KBS 사극 <칼과 꽃>과 맞대결을 벌여 21.8%의 시청률을 기록하며 최종 승자가 됐다(닐슨코리아 시청률 기준). 각각 <최고의 사랑>과 <유령>에 출연하며 한창 정점에 올라있던 공효진과 소지섭의 흥행 파워와 연기 조화도 뛰어났고 호러와 로맨틱 코미디를 적절하게 결합시킨 홍자매 작가의 각본도 신선했다.<주군의 태양>은 귀신을 볼 수 있고 의사소통까지 가능한 능력을 가진 고시원 총무 태공실(공효진 분)이 어린 시절에 겪은 납치 사건 이후 난독증을 겪게 된 백화점 사장 주중원(소지섭 분)을 만나면서 벌어지는 이야기를 담은 드라마다. 태양(태공실)은 주군(주중원)의 몸을 만져야만 귀신이 보이지 않고 주군도 태양의 손을 잡아야 글을 읽을 수 있게 되니 두 사람은 애초에 서로 떨어질 수 없는 사이였다.<주군의 태양>은 '호러 로맨스'를 표방한 드라마답게 꽤나 높은 수위의 호러 장면들이 여러 차례 등장한다. 물론 지상파 드라마로서 표현의 한계가 존재하는 만큼 호러 영화 정도의 수위를 보여주진 못했지만 '점프 스케어(갑작스럽게 인물이나 사물 등이 튀어나와 관객들을 놀라게 하는 연출 기법)' 같은 호러 영화의 연출 스타일이 등장해 시청자들을 놀라게 하며 드라마의 몰입에 많은 도움을 줬다.같은 작가가 집필했기 때문에 어쩔 수 없는 부분이지만 <주군의 태양>은 홍자매 작가의 전작 <최고의 사랑>과 유사하다는 비판을 받기도 했다. 특히 안하무인의 남자 주인공이 내세울 게 없어 보이는 여자 주인공에게 점점 빠져 든다는 설정이 매우 비슷했다(심지어 두 작품 모두 여주인공이 공효진이었다). 또한 중반부까지 비중이 컸던 귀신들의 이야기가 후반부에 크게 줄어든 점을 지적하는 시청자들도 있었다.