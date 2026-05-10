화려하진 않지만 계산된다... 황동하의 선발 야구

KIA 타이거즈

현재 황동하는 KIA 타이거즈 토종 선발진의 중심에 서있다.프로야구 KIA 타이거즈의 올시즌 초반 화두 중 하나는 '선발진 붕괴'다. 시즌 개막 전까지만 해도 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러를 중심으로, 베테랑 양현종과 차세대 에이스 후보 이의리 등이 뒤를 받치는 나쁘지않은 그림이었다.비록 윤영철, 김도현이 부상으로 빠졌지만 김태형 등 젊은 자원들까지 더해지며 "선발 야구만큼은 해볼만 하다"는 전망도 적지 않았다.하지만 막상 시즌이 시작되자 계산이 틀어졌다. 부상자가 속출했고, 기대했던 투수들은 흔들렸다. 무엇보다 선발 야구의 가장 기본이라 할 수 있는 '이닝 소화' 자체가 무너지기 시작했다.선발들이 초반부터 볼넷으로 흔들리며 스스로 위기를 자초했고, 불펜 소모는 눈덩이처럼 불어났다. 경기 초반 리드를 내주는 패턴이 반복되면서 팀 전체 흐름까지 흔들리고 있다. 하지만 그런 혼란 한가운데서, 예상치 못한 이름 하나가 존재감을 드러내고 있다. 바로 황동하다.본래 황동하는 시즌 구상에서 확실한 선발 자원으로 분류되던 투수는 아니었다. 중간계투와 롱릴리프, 대체선발을 오가며 팀의 빈틈을 메우는 역할에 가까웠다. 상황에 따라 어디든 투입되는 '멀티 자원'의 성격이 강했다.그러나 최근 흐름은 분명히 달라졌다. KIA는 점점 황동하를 선발로 고정하는 분위기다. 단순한 임시 대체 카드가 아니다. 현재 팀 사정에서 가장 안정적으로 이닝을 계산할 수 있는 국내 투수 중 하나가 바로 황동하이기 때문이다.최근 등판 내용은 그 흐름을 상징적으로 보여준다. 황동하는 KT전에서 7이닝 무실점 호투를 펼쳤고, 이어 롯데전에서도 6이닝 1실점으로 선발 역할을 완벽하게 수행했다. 단순히 결과만 좋은 것이 아니다. 경기 운영 방식 자체가 현재 KIA 선발진과는 전혀 다른 결을 보여준다. 지금 KIA 선발진에서 가장 희귀해진 능력, 바로 스트라이크를 던지는 능력이다.KIA 국내 선발진 문제의 핵심은 단순한 부진이 아니다. '경기를 통제하지 못한다'는 데 있다. 선발투수는 단순히 공만 던지는 존재가 아니다. 경기 흐름을 설계하고, 이닝을 책임지며, 불펜 부담까지 조절해야 한다. 그러나 현재 KIA 국내 선발들은 경기 운영 전체가 흔들리고 있다. 가장 큰 원인은 반복되는 볼넷과 불리한 카운트 싸움이다.먼저 부상 악재가 치명적이었다. 좌완 윤영철과 우완 김도현의 이탈은 선발 로테이션 자체를 뒤흔들었다. 둘다 긴 시즌을 버티기 위해 반드시 필요한 전력이었다. 그리고 이들의 공백은 생각보다 훨씬 크게 드러나고 있다.양현종의 하락세도 뼈아프다. 양현종은 KIA 선발진의 상징이자 팀 역사 그 자체에 가까운 투수다. 오랜 시간 팀 선발진을 책임졌고, 가장 어려운 순간마다 마운드를 지켰다. 하지만 세월은 결국 누구도 피해갈 수 없다.최근 양현종은 직구 구속 저하가 눈에 띄게 드러나고 있다. 과거에는 140km 중반대 직구와 변화구 조합으로 타자를 압도했다면, 이제는 구위 자체가 떨어지면서 승부가 쉽지 않다. 물론 경험과 경기 운영 능력은 여전히 뛰어나다. 하지만 예전처럼 구위로 타자를 밀어붙일 수 없는 상황에서, 작은 실투 하나가 장타로 연결되는 장면이 늘고 있다.문제는 KIA가 여전히 양현종에게 과거 수준의 역할을 기대하고 있다는 점이다. 현실적으로 현재의 양현종은 에이스보다는 노련한 로테이션 자원에 가까워지고 있다. 결국 팀은 새로운 토종 에이스를 기다릴 수밖에 없는 상황이다.그 중심에는 언제나 이의리가 있었다. 이의리는 KIA가 오랜 시간 기다려온 차세대 좌완 에이스였다. 강력한 직구, 폭발적인 구위, 어린 나이까지. 팬들은 자연스럽게 그를 '양현종의 후계자'로 받아들였다. 실제로 잠재력만 놓고 보면 리그 최상급 재능이라는 평가를 받는다.하지만 올 시즌은 너무나 고통스럽다. 문제는 명확하다. 제구다. 7경기 25⅓이닝 동안 무려 23개의 볼넷을 기록했다. 평균자책점도 8점대까지 치솟았다. 특히 한화전에서는 1⅔이닝 동안 볼넷 5개를 허용하며 스스로 무너졌다.더 답답한 건 공 자체는 여전히 위력적이라는 점이다. 타자들이 쉽게 공략하는 것도 아니다. 그러나 스트라이크존 안으로 안정적으로 들어오지 않는다. 유리한 카운트를 만들지 못하고, 투구 수는 급격히 늘어난다. 결국 매 이닝이 위기 상황처럼 흘러간다.지금 KIA 선발진 전체가 겪는 문제 역시 이와 크게 다르지 않다. 볼넷이 늘어나고, 카운트 싸움에서 밀리고, 결국 스스로 무너진다. 선발이 5이닝도 채우지 못하는 경기가 반복되면서 불펜 피로도 역시 극단적으로 커지고 있다.최근 KIA가 경기 후반 급격히 흔들리는 이유도 결국 선발 붕괴에서 시작된다. 그리고 바로 그 지점에서 황동하(23, 우투좌타)의 가치가 드러난다.