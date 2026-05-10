'놀면 뭐하니?' 이번에도 통했다... '초저예산' 숏폼 드라마 완성

▲MBC '놀면 뭐하니?' MBC

올해 상반기 이뤄진 <놀면 뭐하니?>의 인기 반등세는 멤버들의 물오른 예능감, 최신 유행 요소의 적극적인 흡수, 그리고 정통 버라이어티 예능을 그리워한 시청자들의 갈증이 합쳐진 결과였다. 이번 프로젝트 역시 그 연장선에 있다.



숏폼 드라마라는 장르는 <놀면 뭐하니?> 특유의 웃음을 담아내기에 적합한 그릇이었다. 올해 들어 과거 버라이어티 예능의 핵심 요소인 '캐릭터 쇼'를 되살리면서 바닥까지 떨어졌던 프로그램의 인기를 회복한 제작진과 멤버들은 이번엔 10분짜리 드라마로 웃음의 영역을 확장시켰다.

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일련의 과정에선 AI 도구까지 재미를 키우는 요소로 적극 활용된다. 멤버들의 취향과 유행어를 반영해 완성된 OST는 황당한 가사와 제법 들을만한 곡 완성도가 묘한 대비를 이루며 또 다른 재미를 선사했다.



베테랑 배우들의 진지함은 어설픈 멤버들의 발연기와 맞물려 웃음 유발의 시너지 효과를 일으켰다. 촬영 중 발생한 각종 NG와 돌발 상황은 예능 특유의 즉흥성과 맞물려 시청자들에게 색다른 쾌감을 안겼다.

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<무한도전>식 상황극의 유산을 계승하면서도 현재의 콘텐츠 소비 방식에 맞춘 새로운 포맷을 제시했다는 점에서 의미가 남다르다. 단순한 유행 따라 하기에 그치지 않고, 예능만이 보여줄 수 있는 즉흥성과 코믹 드라마의 매력을 하나로 결합시켰다는 점에서 <놀면 뭐하니?>의 이번 실험은 충분히 성공적이었다.

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