'놀면 뭐하니?' 이번에도 통했다... '초저예산' 숏폼 드라마 완성

▲
MBC '놀면 뭐하니?'MBC
최근 방영 중인 TV 예능 프로그램 중 가장 극적인 반등을 이뤄낸 사례를 꼽으라면 단연 MBC <놀면 뭐하니?>일 것이다. 최근 4-5월 예능 프로그램 부문 브랜드 평판 1위(한국기업평판연구소 선정)를 기록하는가 하면, 각종 온라인 플랫폼의 하이라이트 및 숏폼 영상이 수백만 조회수를 기록하며 매서운 기세를 보여주고 있다.
이러한 화제성 확보에 힘입어 신규 고정 멤버 허경환과 '반고정' 형태로 자주 출연 중인 양상국은 제2의 전성기를 구가하고 있다. '쉼표 클럽', '쩐의 전쟁' 등 다양한 상황극과 캐릭터 쇼를 강조한 방영분이 시청자들을 사로잡으면서 <놀면 뭐하니?> 역시 오랜만에 활력을 되찾은 분위기다.
이번에는 '숏폼 드라마' 프로젝트로 단순 상황극을 넘어 실제 제작 시스템을 접목한 하이브리드 예능 실험에 나섰다. 지난 2일과 9일, 총 2주에 걸쳐 방영된 '숏폼 드라마 - 찍어유' 편은 김석훈, 김성균 등 배우들과 멤버들의 협업에 힘입어 기대 이상의 웃음을 선사했다.
'새로운 유행' 숏폼 드라마