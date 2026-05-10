제2의 이종범은 김도영 아닌 이 선수? KIA 19세 돌격대장의 등장

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲박재현은 팀내 분위기 메이커이기도 하다. KIA 타이거즈

김도영은 '괴물', 박재현은 '야성'... 그리고 떠오르는 이종범의 그림자



현재 KIA의 간판스타는 단연 김도영이다. 이미 리그를 대표하는 슈퍼스타로 자리 잡았다. 폭발적인 장타력과 스피드를 동시에 갖춘 그는 사실상 '현대 야구형 초특급 내야수'에 가깝다. 타자로서의 완성도 자체가 남다르다.



하지만 플레이 스타일만 놓고 보면 이야기가 달라진다. 앞서 언급한 것처럼 "이종범과 더 닮은 건 오히려 박재현이다"는 이야기가 나오는 이유다.



김도영은 압도적인 파워와 스피드를 기반으로 경기를 지배하는 선수다. 반면 박재현은 경기 흐름을 흔드는 타입이다. 내야 깊숙한 타구 하나로 상대를 압박하고, 출루하면 배터리를 흔들며, 빈틈이 보이면 과감하게 다음 베이스를 노린다. 무엇보다 플레이 자체에서 느껴지는 '야성'이 있다.



과거 이종범이 그랬다. 단순히 기록만 좋은 선수가 아니었다. 그가 출루하면 상대 내야진 전체가 흔들렸고, 투수는 견제에 신경 쓰다 리듬을 잃었다. 관중석 분위기마저 달라졌다. 지금 박재현에게서 그런 감각을 본다는 팬들이 늘어나고 있다.



물론 아직은 갈 길이 멀다. 이종범은 한국 프로야구 역사에서도 손꼽히는 전설적인 5툴 플레이어다. 타격, 장타력, 주루, 수비, 어깨까지 모두 압도적이었다. 박재현이 현재 페이스로 쭉 간다해도 그 반열에 오른다고 장담하기는 어렵다.



그러나 가능성은 충분히 보인다. 만약 지금의 콘택트 능력과 도루 능력을 유지한 채 시즌 15~20홈런 수준의 장타력까지 갖추게 된다면 리그를 대표하는 새로운 유형의 리드오프가 될 수도 있다. 빠르고, 끈질기고, 거기에 장타까지 가능한 선수는 상대 팀 입장에서 악몽과도 같은 존재다.



박재현 본인은 여전히 조심스럽다. 그는 인터뷰 등을 통해 "하루하루 최선을 다하려고 한다"며 들뜬 반응을 스스로 경계했다. 하지만 이미 상대 팀들은 그를 절대 만만하게 보지 않는다. 출루하면 흔들리고, 방심하면 담장을 넘긴다. 최근 KIA가 상승 흐름을 타는 과정에서 박재현의 존재감은 점점 더 커지고 있다.



KIA는 오랫동안 '제2의 이종범'을 기다려왔다. 수많은 유망주들이 그 이름 아래 기대를 받았고, 또 부담 속에 흔들리기도 했다. 그런데 지금, 아무도 크게 예상하지 못했던 젊은 외야수 한 명이 가장 강렬한 방식으로 그 이름을 소환하고 있다. 그 선수가 바로 박재현이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 박재현은 팀내 분위기 메이커이기도 하다.현재 KIA의 간판스타는 단연 김도영이다. 이미 리그를 대표하는 슈퍼스타로 자리 잡았다. 폭발적인 장타력과 스피드를 동시에 갖춘 그는 사실상 '현대 야구형 초특급 내야수'에 가깝다. 타자로서의 완성도 자체가 남다르다.하지만 플레이 스타일만 놓고 보면 이야기가 달라진다. 앞서 언급한 것처럼 "이종범과 더 닮은 건 오히려 박재현이다"는 이야기가 나오는 이유다.김도영은 압도적인 파워와 스피드를 기반으로 경기를 지배하는 선수다. 반면 박재현은 경기 흐름을 흔드는 타입이다. 내야 깊숙한 타구 하나로 상대를 압박하고, 출루하면 배터리를 흔들며, 빈틈이 보이면 과감하게 다음 베이스를 노린다. 무엇보다 플레이 자체에서 느껴지는 '야성'이 있다.과거 이종범이 그랬다. 단순히 기록만 좋은 선수가 아니었다. 그가 출루하면 상대 내야진 전체가 흔들렸고, 투수는 견제에 신경 쓰다 리듬을 잃었다. 관중석 분위기마저 달라졌다. 지금 박재현에게서 그런 감각을 본다는 팬들이 늘어나고 있다.물론 아직은 갈 길이 멀다. 이종범은 한국 프로야구 역사에서도 손꼽히는 전설적인 5툴 플레이어다. 타격, 장타력, 주루, 수비, 어깨까지 모두 압도적이었다. 박재현이 현재 페이스로 쭉 간다해도 그 반열에 오른다고 장담하기는 어렵다.그러나 가능성은 충분히 보인다. 만약 지금의 콘택트 능력과 도루 능력을 유지한 채 시즌 15~20홈런 수준의 장타력까지 갖추게 된다면 리그를 대표하는 새로운 유형의 리드오프가 될 수도 있다. 빠르고, 끈질기고, 거기에 장타까지 가능한 선수는 상대 팀 입장에서 악몽과도 같은 존재다.박재현 본인은 여전히 조심스럽다. 그는 인터뷰 등을 통해 "하루하루 최선을 다하려고 한다"며 들뜬 반응을 스스로 경계했다. 하지만 이미 상대 팀들은 그를 절대 만만하게 보지 않는다. 출루하면 흔들리고, 방심하면 담장을 넘긴다. 최근 KIA가 상승 흐름을 타는 과정에서 박재현의 존재감은 점점 더 커지고 있다.KIA는 오랫동안 '제2의 이종범'을 기다려왔다. 수많은 유망주들이 그 이름 아래 기대를 받았고, 또 부담 속에 흔들리기도 했다. 그런데 지금, 아무도 크게 예상하지 못했던 젊은 외야수 한 명이 가장 강렬한 방식으로 그 이름을 소환하고 있다. 그 선수가 바로 박재현이다. 박재현 KIA타이거즈박재현 분위기메이커 제2의이종범 제2의이순철 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 킹 그린 VS. 스티븐스, 경험과 광기의 충돌 승자는?

박재현의 플레이에서는 에너지가 넘쳐 흐른다.시즌 초반만 하더라도 박재현의 성장 롤모델은 이용규, 정수근 같은 스타일이었다. 빠른 발과 끈질긴 승부, 타석에서의 집요함 때문이다. 실제로 KIA 내부에서도 "상대를 끊임없이 괴롭히는 유형이다"는 평가가 많았다. 출루하면 언제든 도루를 시도할 수 있고, 수비 입장에서는 내야안타 하나에도 긴장해야 하는 선수였다.그런데 최근 들어 홈런이 터지기 시작하면서 분위기가 완전히 달라졌다. 단순 교타형 리드오프가 아니라, 장타까지 갖춘 '올어라운드형 외야수'의 가능성이 보이기 시작한 것이다. 이제 팬들 사이에서는 이병규, 이순철 같은 장타를 겸비한 대형 외야수의 이름도 자연스럽게 거론되고 있다.실제로 최근 박재현의 타격 지표는 리그 정상급 흐름을 보여준다. 올 시즌 32경기에서 타율 0.327(11위), 5홈런, 35안타, 19타점, 19득점, OPS 0.897을 기록 중이며 최근 10경기 타율은 3할9푼을 넘어선다.무엇보다 인상적인 건 장타가 우연처럼 보이지 않는다는 점이다. 최근 홈런들은 억지로 밀어 넘긴 타구가 아니라 정확한 타이밍과 강한 스윙에서 나온 결과물에 가깝다. 타구 속도와 비거리 자체가 눈에 띄게 좋아졌다. 상대 투수들이 초반에는 빠른 공 승부로 쉽게 상대하려 했지만, 이제는 장타를 의식해 배합 자체를 바꾸는 장면도 나오고 있다.흥미로운 건 박재현 본인 역시 이런 변화에 놀라는 기색을 보인다는 점이다. 그는 원래 장타를 의식하기보다 살아나가는 타격과 적극적인 주루에 강점을 가진 선수였다. 하지만 최근에는 자신도 예상하지 못했던 홈런이 나오면서 자연스럽게 자신감까지 붙고 있다.이범호 감독 역시 박재현의 성장세를 높게 평가하고 있다. 그는 "박재현 같은 선수가 한 명만 더 있었으면 좋겠다"고 말하며 팀 분위기를 끌어올리는 핵심 자원으로 꼽았다.실제 KIA는 최근 몇 년 동안 젊고 역동적인 야구를 추구해왔다. 김도영(22, 우투우타)이라는 초특급 스타가 중심을 잡고 있지만, 팀 전체에 에너지를 불어넣는 유형의 선수는 또 다르다. 박재현은 바로 그 빈자리를 채워주는 선수로 자리 잡고 있다.수비에서도 존재감은 뚜렷하다. 넓은 수비 범위와 과감한 다이빙 캐치, 그리고 끝까지 포기하지 않는 플레이는 팀 분위기를 끌어올린다. 팬들이 열광하는 이유 역시 단순한 성적 때문만은 아니다. 몸을 던지는 플레이 하나하나에서 젊은 선수 특유의 패기와 에너지가 느껴진다.