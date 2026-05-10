제2의 이종범은 김도영 아닌 이 선수? KIA 19세 돌격대장의 등장

▲
박재현의 플레이에서는 에너지가 넘쳐 흐른다.KIA 타이거즈
이용규·정수근서 이병규·이순철까지... 점점 커지는 기대치
시즌 초반만 하더라도 박재현의 성장 롤모델은 이용규, 정수근 같은 스타일이었다. 빠른 발과 끈질긴 승부, 타석에서의 집요함 때문이다. 실제로 KIA 내부에서도 "상대를 끊임없이 괴롭히는 유형이다"는 평가가 많았다. 출루하면 언제든 도루를 시도할 수 있고, 수비 입장에서는 내야안타 하나에도 긴장해야 하는 선수였다.
그런데 최근 들어 홈런이 터지기 시작하면서 분위기가 완전히 달라졌다. 단순 교타형 리드오프가 아니라, 장타까지 갖춘 '올어라운드형 외야수'의 가능성이 보이기 시작한 것이다. 이제 팬들 사이에서는 이병규, 이순철 같은 장타를 겸비한 대형 외야수의 이름도 자연스럽게 거론되고 있다.
실제로 최근 박재현의 타격 지표는 리그 정상급 흐름을 보여준다. 올 시즌 32경기에서 타율 0.327(11위), 5홈런, 35안타, 19타점, 19득점, OPS 0.897을 기록 중이며 최근 10경기 타율은 3할9푼을 넘어선다.
무엇보다 인상적인 건 장타가 우연처럼 보이지 않는다는 점이다. 최근 홈런들은 억지로 밀어 넘긴 타구가 아니라 정확한 타이밍과 강한 스윙에서 나온 결과물에 가깝다. 타구 속도와 비거리 자체가 눈에 띄게 좋아졌다. 상대 투수들이 초반에는 빠른 공 승부로 쉽게 상대하려 했지만, 이제는 장타를 의식해 배합 자체를 바꾸는 장면도 나오고 있다.
흥미로운 건 박재현 본인 역시 이런 변화에 놀라는 기색을 보인다는 점이다. 그는 원래 장타를 의식하기보다 살아나가는 타격과 적극적인 주루에 강점을 가진 선수였다. 하지만 최근에는 자신도 예상하지 못했던 홈런이 나오면서 자연스럽게 자신감까지 붙고 있다.
이범호 감독 역시 박재현의 성장세를 높게 평가하고 있다. 그는 "박재현 같은 선수가 한 명만 더 있었으면 좋겠다"고 말하며 팀 분위기를 끌어올리는 핵심 자원으로 꼽았다.
실제 KIA는 최근 몇 년 동안 젊고 역동적인 야구를 추구해왔다. 김도영(22, 우투우타)이라는 초특급 스타가 중심을 잡고 있지만, 팀 전체에 에너지를 불어넣는 유형의 선수는 또 다르다. 박재현은 바로 그 빈자리를 채워주는 선수로 자리 잡고 있다.
수비에서도 존재감은 뚜렷하다. 넓은 수비 범위와 과감한 다이빙 캐치, 그리고 끝까지 포기하지 않는 플레이는 팀 분위기를 끌어올린다. 팬들이 열광하는 이유 역시 단순한 성적 때문만은 아니다. 몸을 던지는 플레이 하나하나에서 젊은 선수 특유의 패기와 에너지가 느껴진다.