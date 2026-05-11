고무장갑 낀 전하, '전설의 취사병' 된 박지훈

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박지훈은 <왕과 사는 남자>로 천만 배우에 등극하며 백상예술대상 영화부문 남자신인상을 수상했다.2024년 저예산 독립영화 <세상 참 예쁜 오드리>에 출연하며 스크린에 데뷔한 박지훈은 작년 4월 넷플릭스로 플랫폼을 옮긴 <약한 영웅 Class2>에서 다시 한 번 연시은 역을 맡았다. 박지훈은 <약한 영웅2>에서 친구 수호(최현욱 분)를 잃었다는 죄책감과 상실감에 스스로를 고립시켰다가 새로운 친구들을 만나 서서히 마음을 열고 새로운 적과 맞서 싸우는 시은의 복잡한 감정 변화를 잘 표현하면서 호평을 받았다.지난해 5월 ENA 드라마 <당신의 맛>에서 '드라마 속 드라마' <은재 안고 뛰어>의 주인공으로 특별 출연한 박지훈은 올해 2월에 개봉한 <왕과 사는 남자>를 통해 천만 배우에 등극했다. <왕과 사는 남자>에서 왕위에서 쫓겨나 영월로 유배된 어린 선왕 단종 이홍위를 연기한 박지훈은 압도적인 눈빛 연기를 선보이며 관객들을 매료시켰다. '박지훈이 아닌 단종은 상상할 수 없다'는 관객들의 극찬이 쏟아졌을 정도.<왕과 사는 남자>를 통해 데뷔 후 최고의 전성기를 맞은 박지훈은 <왕과 사는 남자> 촬영을 끝내고 곧바로 촬영에 들어갔던 동명 웹소설 원작 드라마 <취사병 전설이 되다>가 11일 첫 방송된다. 박지훈이 <왕과 사는 남자>를 통해 최고의 스타로 떠오르면서 <취사병 전설이 되다>도 단숨에 기대작으로 급부상했다. 박지훈은 <취사병 전설이 되다>에서 갑자기 생긴 알 수 없는 능력으로 취사병이 된 이등병 강성재 역을 맡았다.<취사병 전설이 되다>에는 영화 <좀비딸>과 드라마 <중증외상센터>등에서 인상적인 연기를 보여준 윤경호는 매번 진급에 실패하는 행보관 박재영 상사를 연기한다. 작년 <사마귀: 살인자의 외출>를 통해 SBS 연기대상 조연상을 수상한 한동희는 ROTC 출신의 주예린 중위 역을, <경이로운 소문>,<낭만닥터 김사부3>에 출연했던 이홍내는 제대 100일을 앞둔 강림소초의 선임 취사병 윤동현 병장 역을 맡았다.박지훈은 OTT 드라마 <약한 영웅> 시리즈와 영화 <왕과 사는 남자>를 통해 '흥행배우'로 급부상했지만 TV드라마에서는 아직 한 번도 시청률 5%를 넘는 작품에 출연한 적이 없다. 따라서 <왕과 사는 남자>의 여운이 남아 있을 때 출연하는 <취사병 전설이 되다>의 성적은 박지훈에게 대단히 중요하다. 과연 박지훈은 <취사병 전설이 되다>에서 새로운 매력을 보여주면서 '대세 행보'를 계속 이어갈 수 있을까.