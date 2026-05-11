고무장갑 낀 전하, '전설의 취사병' 된 박지훈

8일 열린 62회 백상예술대상에서는 독립 영화 <세계의 주인>을 만든 윤가은 감독이 영화 부문 감독상을, 박찬욱 감독의 <어쩔 수가 없다>가 영화 부문 작품상을, 2억 원의 제작비로 만든 <얼굴>의 박정민이 영화 부문 남자 최우수 연기상을 수상했다.
그렇게 올해 1681만 관객을 동원한 <왕과 사는 남자>는 '흥행작은 시상식에서 주목받지 못한다'는 징크스에 걸렸다고 느껴질 때 작은 반전이 일어났다(영화관입장권 통합전산망 기준). <왕과 사는 남자>에서 엄흥도를 연기한 유해진이 영화 부문 대상을 수상한 것이다. 데뷔 후 20년 가까이 조연에 머물렀던 유해진은 이병헌, 류승룡, 송강호, 최민식, 정우성에 이어 6번째로 백상예술대상 영화 부문 대상을 수상한 배우가 됐다.
수상 소감을 통해 장항준 감독을 비롯해 제잔진과 동료 배우들에게 고마운 마음을 전한 유해진은 한 명의 배우를 꼭 집어 "연기는 상대적이라 생각하는데 이 배우와의 좋은 호흡과 감정을 통해 연기를 잘할 수 있었다"하며 감사 인사를 전했다. 이날 백상예술대상 영화 부문 신인상을 수상했고 11일 첫 방송되는 tvN 월화드라마 <취사병 전설이 되다>로 돌아오는 '단종 전하' 박지훈이 그 주인공이다.
아역 배우에서 아이돌, 그리고 배우로 성장