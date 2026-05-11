아무리 드라마라지만... '21세기 대군부인' 속 이 표현이 불편한 이유

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MBC <21세기 대군부인> 관련 이미지.MBC
조선 군주의 칭호는 1895년 1월 12일(음 12.17)에 '주상 전하'에서 '대군주 폐하'로 개칭됐다. 대군주 폐하가 된 고종 임금을 보좌하는 비서원의 업무일지에는 이웃 나라들이 조선을 한국으로도 지칭하는 현상이 언급됐다.
이 업무일지인 <비서원일기>에 따르면, 1897년 10월 11일(음 9.16) 고종은 신하들과의 대화에서 '종종 외국 문서에 조선 대신 한(韓)으로 지칭되는 일이 있다'고 지적했다. '삼한'과 더불어 마한·진한·변한을 통칭하는 또 다른 표현인 '한국'이 조선의 별칭처럼 쓰이는 일이 많았던 것이다.
마한·진한·변한은 후대에는 국호로 사용됐지만, 처음에는 왕호(王號)로 쓰였다. 유목민들의 군주가 한(汗)으로 표기되듯이, 고대 한국인들은 자신들의 군주를 한(韓)으로 표기했다. 역사학자 신채호는 <조선상고사>에서 "삼한의 '한'은 가한(可汗)의 '한'과 같이 임금의 칭호"였다고 설명한다.
말한·불한·신한을 한국식 한문인 이두로 표기한 것이 마한·진한·변한이다. 한(韓)을 이 한자의 원래 의미에 맞게 사용한 게 아니라, 단순히 음에 맞춰 사용한 것이었다. 고대 한국인들은 이 글자를 한(汗)과 같은 의미로 활용했다.
마한·진한·변한으로 불리는 세 군주는 고조선의 세 지역을 각각 분점했다. 이 중의 리더는 진한이었다. 신채호는 진한의 주도 하에 마한·변한이 함께 다스리는 시스템이 고조선의 원래 체제였다고 설명한다. 그러나 진한이 약해지면서 마한·변한이 분점을 뛰어넘어 독립을 했고, 이는 삼한의 세 구역이 고조선이 아닌 마한·진한·변한으로 각각 호칭되는 계기가 됐다.
왕호로 쓰였던 마한·진한·변한은 이 때문에 국호로 사용되기 시작했다. 그 뒤로 진한보다 마한의 위상이 더 높아졌다는 것이 신채호의 고증이다. 이 같은 고대의 상고사가 국제적으로 강한 인상을 남겼기에, 삼한이 소멸된 뒤에도 국제사회는 오랫동안 한민족을 한국으로도 지칭했다.
1897년에 고종은 황제 칭호를 사용하고 독자 연호를 채택하는 칭제건원을 선포할 때 국호를 대한으로 개정했다. 이는 '한'에 담긴 위와 같은 역사 때문이었다. 유목지대의 한(汗)과 같은 맥락인 한(韓)은 청나라가 조선에서 쫓겨나고 조선과 중국의 사대관계가 무너진 1894년 이후의 시대 분위기에 부합하는 국호였다.
위에 소개된 <비서원일기>는 대한제국이 선포되기 전날에 고종과 대신들이 회의한 내용을 담은 것이다. 이날 고종이 '국호는 대한으로 한다'는 결론을 내린 것은 이 국호가 황제국 위상에 걸맞다는 판단 때문이었다. 전 영의정 심순택(沈舜澤)의 경우에는, 주변의 역대 황제국들 중에서 대한이라는 칭호를 사용한 국가는 없으니 이 명칭이 좋겠다고 힘을 실어줬다.
황제국 위상을 세우고자 '대한' 국호를 채택했으니 군주의 호칭도 그에 맞춰야 했다. 고종이 칭제를 선언한 것은 당연한 일이었다.