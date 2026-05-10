21세기 록 영웅, 트럼프 대신 한국 팬에게 들려줄 노래

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오는 8월 17일 예스24 라이브홀에서 열리는 잭 화이트의 내한 공연라이브네이션코리아
21세기 록의 영웅, 잭 화이트(Jack White)가 다시 한국을 찾는다. 잭 화이트는 오는 8월 17일 오후 6시, 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 단독 내한 공연을 열고 한국 팬들을 만날 예정이다. 그의 내한 공연은 2024년 인천 펜타포트 록 페스티벌 이후 2년 만이며, 단독 공연으로는 4년 만이다. 또한 잭 화이트는 4년 전과 같은 장소에서 공연을 펼치게 되었다.
미국 디트로이트 출신인 잭 화이트는 드러머 멕 화이트와 함께 결성한 화이트 스트라이프스(The White Stripes)로 데뷔해 포스트 펑크 리바이벌을 이끈 주역이 되었다. (멕 화이트와는 밴드 결성 후결혼과 이혼을 겪었다.) '펠 인 러브 위드 어 걸(Fell In love With A Girl)', '익키 섬프(Icky Thump)' 등의 히트곡을 배출했다.
특히 화이트 스트라이프스가 2003년 발표한 노래 '세븐 네이션 아미(Seven Nation Army)'는 21세기를 상징하는 기타 리프로 사랑받는 곡이다. 잭 화이트가 와미 페달과 퍼즈 이펙터로 만든 이 묵직한 사운드는 건즈 앤 로지스의 '스윗 차일드 오 마인(Sweet Child O' Mine), 딥 퍼플의 '스모크 온 더 워터(Smoke On The Water)'와도 비견된다.
'세븐 네이션 아미'는 지금도 전 세계 스포츠 경기장과 월드컵 등 국제 대회에서 울려 퍼지고 있는 응원곡의 대명사다. 2024년 인천 펜타포트 락 페스티벌에서 공연을 펼쳤을 당시 잭 화이트를 잘 몰랐던 관객들도 이 멜로디에 열광하며 떼창에 참여했다. 이 곡을 도널드 트럼프 당시 대통령 후보 캠프에서 선거용으로 무단 사용하자, 잭 화이트는 "내 음악을 사용할 생각은 꿈에도 꾸지 말라. 이 파시스트들이여"라고 일갈했던 에피소드 역시 유명하다.
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