21세기 록 영웅, 트럼프 대신 한국 팬에게 들려줄 노래

▲잭 화이트 라이브네이션코리아

잭 화이트는 10대 후반에 처음으로 기타를 잡았다. 블루스 음악에 뿌리를 둔 잭 화이트는 하드록과 싸이키델릭, 포크 록, 컨트리 등 미국 대중음악 역사의 다양한 순간을 탐험한 연구가다. 데드 웨더(Dead Weather), 래콘터스(The Raconteurs) 등 다양한 프로젝트로 음악적 영역을 넓혀 왔다. 음악의 흐름이 바뀌는 가운데에도 아날로그적 작법을 고수하는 장인이다.



또한 솔로 뮤지션으로서도 성공적인 커리어를 이어 나갔다. 2012년 발표한 솔로 앨범 <블런더버스(Blunderbuss)>를 시작으로 석 장의 솔로 앨범을 빌보드 200 차트 1위에 올렸으며, 2024년 발표한 <노 네임(No Name)>은 그해 발표된 록 앨범 중 대표적인 명반으로 손꼽혔다.



올해로 50세인 잭 화이트는 이미 전설이 됐다. 솔로 뮤지션 자격으로 롤라팔루자, 코첼라 등 세계를 대표하는 페스티벌의 헤드라이너(간판 공연자)로 나섰다. 지금까지 12개의 그래미 상을 거머쥐었고, 2025년에는 화이트 스트라이프스의 멤버로서 로큰롤 명예의 전당에 헌액됐다. 2023년 롤링스톤 매거진은 롤링스톤은 그를 역사상 가장 위대한 기타리스트 250인 중 32위에 선정했다. 이는 에릭 클랩튼, 퀸의 브라이언 메이보다 더 높은 순위였다. Z세대를 상징하는 팝스타 올리비아 로드리고는 잭 화이트를 두고 여러 차례 자신의 영웅으로 손꼽기도 했다.



잭 화이트는 2018년부터 '폰 프리(핸드폰이 없는 공연)'을 추구한다. 그의 단독 공연에서 휴대폰 촬영은 금지된다. 2022년 예스24 라이브홀에서 열린 첫번째 단독 내한 공연 때도 마찬가지였다. 스마트폰 없이 100% 인간적인 체험을 즐기라는 것이 잭 화이트의 의도다. 공연의 뜨거운 장면들을 촬영할 수 없다는 사실에 아쉬워하는 관객도 많았지만, 모두가 이 선택이 신의 한 수라는 것을 깨달았다. 잭 화이트는 두 시간 동안 여러 차례 기타를 바꿔 가며 쉬지 않고 연주와 노래를 선보였고, 관객들은 '철인'이 빚어내는 소리에 온전히 몰입할 수 있었기 때문이다.



잭 화이트의 이번 내한 공연 티켓은 오는 5월 15일 오후 12시부터 예스24 티켓과 NOL 티켓에서 판매될 예정이다. 이에 앞서 5월 14일 오후 12시부터 아티스트 선예매가 진행된다.



추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기