광주FC 초비상, 노희동 2G 출전 중징계

그야말로 엎친 데 덮친 격이다. 수비에서 흔들리며 압도적 최하위에 자리하고 있는 광주가 주전 수문장에 이어 백업 골키퍼인 노희동마저 전열에서 이탈했다.한국프로축구연맹은 8일 공식 홈페이지를 통해 "제3차 상벌위원회를 열어 광주 노희동 선수에 대한 출장정지 2경기와 제재금 200만 원의 징계를 결정했다"라고 밝혔다.사유는 명확했다. 노희동은 지난 5일 열린 전북 현대와의 K리그1 12라운드 후반 추가시간, 페널티킥 상황과 관련해 이승우 동작이 반칙이라고 강하게 항의했다. 경기 종료 뒤에도 판정에 대한 항의를 이어갔고, 방송사 화면에는 잡히지 않았으나 손가락으로 돈을 세는 행동을 보인 것이 팬들의 SNS에 포착되면서 논란이 커졌다.돈을 세는 행위는 '심판이 돈을 받아 편파 판정을 했다'라고 해석될 수 있는 행동이기에, 심판 모욕에 해당할 수 있다. 특히 지난 2017시즌, 당시 수원 삼성 소속 수비수로 활약했던 매튜 저먼이 이동국(당시 전북·은퇴)에게 손가락으로 돈을 세는 행위를 보였고, 결국 2경기 출전 정지와 200만 원 제재금을 받는 엔딩을 맞기도 했다.지난해에도 함선우(화성)가 수원 삼성과 홈 경기에서 핸드볼 파울로 페널티킥을 내주자, 손가락으로 돈을 세는 듯한 행위를 취했고 결국 매튜와 동일한 징계를 받았다. 결국 노희동 역시 2경기 출전 정지와 함께 200만 원에 달하는 제재금을 내야만 하는 상황에 놓인 것.이와 같이 노희동이 출전 정지라는 징계를 받은 상황 속 소속팀 광주는 초비상이 걸렸다. 이번 시즌을 앞두고 이들은 상당히 많은 변화를 겪었다. 총 4시즌 동안 팀을 성공적으로 이끈 이정효 감독이 새로운 도전을 위해 수원 삼성으로 팀을 옮겼고, 겨울 이적시장에서는 국제축구연맹(FIFA)의 징계로 인해 새로운 자원 등록 불가능한 실정이었다.위태로운 상황인 가운데 과거 이정효 감독을 보좌하며 팀을 성공적 가도에 올려놓는 데 혁혁한 공을 세운 이정규 전 수석코치를 선임하면서 '흐름'을 이어가고자 했지만, 현재로서 그리 쉽지 않은 실정이다. 신규 영입이 불가능한 가운데 이 감독은 전력에서 100% 활용할 수 있는 자원들을 잡아내지 못했다.핵심 자원인 김경민·안영규·프리드욘슨·하승운·주세종·이민기와 재계약을 체결했으나 수비 핵심으로 성장한 변준수(전북 이적 후 입대)를 시작으로 김한길(용인)·오후성(인천)·이강현(FA 취득 후 입대)·박인혁(대구)·조성권(대전)·헤이스(수원 삼성)·진시우(임대 복귀)가 차례로 팀을 떠나가며 전력 공백이 현실화가 됐다. 뼈아픈 이탈이었지만, 출발은 그리 나쁘지 않았다.개막 후 4라운드까지 1승 3무를 내달리며 끈적한 모습을 선보였지만, 아쉽게도 딱 여기까지였다. 5라운드 서울 원정에서 0-5로 패배한 이후 광주·부천·울산·포항·안양·대전·전북에 무려 8연패를 헌납했다. 12경기에서 무려 32골을 내주면서 완벽하게 무너졌고, 특히 최근 8경기에서 무려 29실점, 경기당 3.6점이 넘는 실점률을 기록 중인 광주다.최악의 상황 속 최후방을 든든하게 지켜온 김경민이 쓰러졌다. 대량 실점하는 과정에서도 선방을 해내며 실점을 막아냈으나 11라운드 대전전 패배 이후 발목 부상으로 인해 전력에서 이탈했다. 이정규 감독은 전북전을 앞두고 "김경민은 부상으로 빠졌다. 대전과 경기 중 선방 과정에서 골대와 충돌했고 발목도 좋지 않다. 2주 정도 소요될 것"이라며 고개를 숙였다.이런 가운데 백업 골키퍼로 활약하던 노희동마저 안일한 행동을 선보이며 경기에 나서지 못하는 상황에 놓였다. 그는 2002년생인 그는 2022시즌 광주에 입단해 매 시즌 성장하는 모습을 보여줬다. 지난해에는 공식전 7경기에 나설 정도로 이정효 감독의 신뢰를 받기도 했고, 코리아컵 결승전에서도 교체로 나와 인상적인 선방을 보이는 등 잠재력을 한껏 선보였다.이번 시즌에도 리그 4경기에 나섰던 그는 울산과 전북과 맞대결에서 도합 9실점을 내주며 흔들렸으나 이따금 좋은 선방을 선보이면서 팀에 큰 힘을 보태고 있었다. 하지만, 징계를 받음으로 인해 찾아온 출전 기회를 스스로 날렸다. 이는 개인적으로도 손해지만, 팀으로서도 치명적인 상황이다. 김경민·노희동이 빠지면서 이제 골키퍼는 김동화 단 한 명이 남게 됐다.2003년생인 그는 광주 유스 출신으로 2025시즌을 앞두고 프로 무대에 데뷔한 신입이다. 지난 시즌에는 단 1경기 출격에 그쳤고, 올해에는 출전 기록이 단 0회에 불과하다. 물론 겨울 이적시장에서 영입한 이윤성이 있으나 선수 등록 징계와 맞물리면서 후반기에나 출전이 가능하다. 즉 현재 경기에 나설 자원은 김동화가 유일한 셈.기적처럼 김경민이 컨디션을 회복해 경기에 나설 확률을 배제할 수 없지만, 부상이 더욱 커질 염려가 있기에 이는 좋은 방안이 아니다. 결과적으로 정상 출전이 가능한 김동화가 최근 후방에서 급격하게 흔들리고 있는 광주 골문을 맡아야 하는 '중책'을 떠안게 된 셈이다. 이런 상황 속 깜짝 선방을 선보이게 되면 반등할 수 있는 포인트가 될 수 있다.하지만, 큰 부담과 압박감을 이겨내지 못한다면 또다시 광주는 대량 실점으로 인한 쓰라린 패배를 경험할 가능성이 커지게 된다. 즉 양날의 검인 셈.이정규 감독의 고민이 깊어지고 있다. 광주는 커다란 악재를 뛰어넘고 반등 포인트를 확실하게 잡으며 전반기를 잘 마무리할 수 있을까.한편, 광주는 9일 오후 4시 30분 홈에서 정경호 감독의 강원FC와 리그 13라운드 홈 경기를 치르게 된다.