킹 그린 VS. 스티븐스, 경험과 광기의 충돌 승자는?

UFC 제공

그린(사진 왼쪽)은 타격 리듬이 독특하고, 상대 공격을 흘리며 즉흥적으로 반응하는 능력이 탁월하다.오는 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 프루덴셜 센터에서 있을 UFC 328 '치마예프 vs. 스트릭랜드'대회 메인카드에는 세월을 거스르는 두 베테랑의 맞대결이 기다리고 있다. 바로 '킹' 바비 그린(40, 미국)과 '릴 히든' 제레미 스티븐스(40, 미국)의 라이트급 경기다.둘 모두 1986년생으로 한국 나이 기준 40세에 접어든 전성기가 지난 노장들이다. 하지만 여전히 UFC는 이들을 메인카드에 배치했다. 이름값만으로도 팬들을 흥분시킬 수 있는 재미있는 경기를 펼치는 파이터들이기 때문이다.이번 대결은 단순한 베테랑 매치가 아니다. 서로 다른 방식으로 옥타곤에서 살아남은 두 선수의 자존심 대결이다. 긴 시간 버텨온 선수들답게 커리어의 굴곡도 많았고, 화려했던 순간도 적지 않았다. 무엇보다 둘 다 여전히 상대에게 치명타를 입힐 한수를 가지고 있다는 점에서 여전한 관심을 모은다.그린은 최근 흐름이 좋다. 지난해 12월 랜스 깁슨 주니어를 상대로 승리를 거둔 뒤 짧은 휴식만 가진 채 올해 2월 멕시코시티 대회에 출전했고, 기대주 다니엘 젤후버를 상대로 2라운드 TKO 승리를 기록하며 존재감을 다시 한번 입증했다. 노련한 카운터와 특유의 자유로운 핸드 무브먼트는 여전히 상대를 혼란스럽게 만들고 있다.원래부터 그린은 UFC 라이트급에서 가장 까다로운 선수 중 하나로 꼽혀왔다. 타격 리듬이 독특하고, 상대 공격을 흘리며 즉흥적으로 반응하는 능력이 탁월하다. 때문에 랭커급 선수들도 쉽게 압박하지 못했다. 전성기 시절만큼의 스피드는 아니지만, 경기 운영 능력과 경험은 오히려 더 노련해졌다는 평가다.해외 현지에서도 이번 경기의 우세는 그린 쪽으로 기울어 있다. 복수의 배당 사이트와 전문가 전망에서 그린이 유리하다는 평가를 받고 있으며, 상당수 매체는 판정 혹은 후반 TKO 가능성을 점치고 있다.특히 미국 매체 셔독은 "그린은 여전히 누구에게나 위험한 상대이며, 스티븐스가 초반 한 방을 만들지 못한다면 경기 흐름은 점점 어려워질 것이다"라고 분석했다.그린 입장에서도 이번 경기는 중요하다. 이미 UFC에서 30경기 가까운 커리어를 쌓았지만, 여전히 자신이 상위권 문을 두드릴 수 있다는 걸 증명하려 한다. 나이는 숫자에 불과하다는 말을 가장 현실적으로 보여주는 선수 중 한 명이다.