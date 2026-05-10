개성파 브라질 음악의 현주소를 만나다

염동교

도라 모렐렌바움 첫 내한 공연< 피크(Pique) >에 실린 '피크(Pique)'와 '타우베즈(Talvez)'로 감미롭고 산뜻하게 시작한 곡조는 펑키한 리듬의 '심 나오(Sim Nao)'로 연결되었다. 음반을 처음 감상했을 때 확 끌렸던 트랙. '심 나오(Sim Nao)'를 비롯해 비교적 비피엠(BPM)이 높은 곡들은 사전 녹음된 트랙을 틀었다. 그 외에는 도라와 아나 프랑고와도 협업한 바 있는 기타리스트 기예르메 리리오(Guilherme Lirio)의 두 대 기타가 악곡의 주를 이뤘다.거의 듀오로 여겨질 만큼 리리오의 지분도 톡톡했다. 블루지하며 환각적인 톤, 타악기처럼 들리는 퍼커시브한 주법, 후반부 밀튼 나시멘토의 걸작 < 클루베 다 에스키나(Clube da Esquina) >를 연상하게 하는 프레이즈까지. 음성을 통한 도라와의 하모니도 섬세했다. 두 사람은 "내리는 비의 향기"라는 이색적인 곡명의 "페트리코(Petricor)'에서 기타의 몸통을 드럼처럼 두드리고 이를 루퍼에 녹음, 리듬 트랙처럼 이용하는 창의적인 퍼포먼스를 펼쳤다.6일, 브라질 음악 마니아 기타리스트 이상순이 진행하는 MBC 라디오 <완벽한 하루 이상순입니다>에 출연했던 도라는 "나의 장르는 하나로 국한할 수 없고 다채로운 질료가 맞물려 탄생한 MPB"라고 표현했다. 그 음악적 지향성은 브라질 바깥도 향했는데, 자신의 음악적 영웅이라고 밝힌 사카모토 류이치의 영향력을 드러낸, 그래서인지 '메리 크리스마스 미스터 로렌스(Merry Christmas Mr. Lawrence)'의 흔적과 동양적 선율이 감지된 '자파옹(Japao)'와 스왐프 록 같은 미국 남부 향 진한 음악을 구사했던 바비 찰스 리메이크 "아이 머스트 비 인 어 굿 플레이스(I Must be in a GoodPlace)"에서 거리낌없이 재료를 섞어 "도라화(化)"하는 멜팅팟적 방법론이 돋보였다.