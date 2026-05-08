'늑대' 치마예프 vs. '타잔' 스트릭랜드, 뉴어크 옥타곤이 뜨겁다

UFC 제공

이번 메인이벤트는 UFC에서도 흔치않은 '찐 앙숙대결'이라는 점에서 더욱 큰 관심을 모으고 있다.오는 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 프루덴셜 센터에서 있을 UFC 328 '치마예프 vs. 스트릭랜드'대회에 대한 격투 팬들의 관심이 뜨겁다.미들급(83.9kg) 챔피언 '보르즈(늑대)' 함자트 치마예프(32, 러시아/UAE)와 전 챔피언 현 랭킹 3위인 '타잔' 션 스트릭랜드(35, 미국)가 옥타곤 안팎에서 수개월째 이어온 감정 충돌을 마침내 실전에서 폭발시키기 때문이다.이번 경기는 치마예프의 첫 미들급 타이틀 방어전이다. 하지만 팬들과 현지 언론의 관심은 단순한 벨트의 향방을 넘어서는 분위기다. 둘은 최근 공개된 과거 스파링 영상과 연이은 SNS 설전, 기자회견 충돌 등을 통해 UFC에서도 보기 드문 '악연'을 형성했다. 미국 현지에서는 벌써부터 "올해 가장 위험하고 뜨거운 라이벌전이다"는 평가가 쏟아지고 있다.UFC 주최측 역시 이번 경기를 올해 최대 흥행 카드 가운데 하나로 전면에 내세우고 있다. 공식 프리뷰에서는 "뉴어크에서 가장 폭발적인 밤이 펼쳐질 것이다"고 소개하며 두 선수의 대립 구도를 집중 조명했다.두 선수의 관계는 원래부터 험악했던 것은 아니다. 치마예프와 스트릭랜드는 과거 미국 라스베이거스에서 함께 훈련하며 서로의 실력을 인정했던 사이로 알려져 있다. 하지만 시간이 흐르면서 관계는 급격히 틀어졌고, 최근 들어 갈등은 걷잡을 수 없이 커졌다.결정적 계기는 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산된 과거 스파링 영상이었다. 영상 속 치마예프는 특유의 압박 레슬링과 거친 스타일로 스트릭랜드를 몰아붙였다. 일부 팬들은 "실전 수준의 스파링이다"고 평가했고, 스트릭랜드 지지 팬들은 "치마예프가 지나치게 공격적이었다"고 비판했다.논란이 커지자 스트릭랜드는 미국 현지 매체와의 인터뷰에서 "그는 훈련에서도 상대를 존중하지 않는다"며 공개적으로 불쾌감을 드러냈다. 이어 "진짜 싸움이 어떤 건지 보여주겠다"고 말하며 상한 감정을 숨기지 않았다.치마예프도 즉각 반응했다. 그는 자신의 SNS를 통해 "스트릭랜드는 말만 많은 선수다. 경기 당일 도망가지 않길 바란다"는 도발적인 메시지를 남겼다. 이후 양측의 설전은 연일 해외 MMA 매체들의 헤드라인을 장식했다.결국 갈등은 공식 기자회견장에서 폭발했다. 지난 7일 열린 UFC 328 공식 페이스오프에서 치마예프는 스트릭랜드를 향해 돌진하며 발차기를 시도했고, 양측 캠프와 보안 인력이 동시에 뛰어들며 현장은 순식간에 아수라장이 됐다.현지 매체들은 "최근 몇 년간 UFC 기자회견 가운데 가장 위험한 분위기였다"고 전했다. 뉴욕포스트는 현장 안전 문제까지 거론하며 추가 경찰 병력이 배치됐다고 보도했다.실제로 현장 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, 조회수 수백만 회를 기록하며 팬들의 관심을 끌어올렸다. 일부 팬들은 "코너 맥그리거-하빕 누르마고메도프 이후 가장 살벌한 대립이다"는 반응까지 보이고 있다.스트릭랜드는 원래도 UFC 내 대표적인 독설가로 유명하다. 그는 상대를 심리적으로 흔드는 데 능하고, 기자회견에서도 거침없는 발언을 쏟아낸다. 그러나 이번에는 단순한 홍보용 설전이 아니라는 평가가 많다. 현지 전문가들 역시 "두 선수는 실제로 서로를 싫어한다"고 분석하고 있다.