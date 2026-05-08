기록 보다 팀 택한 박승규... 삼성 외야의 새로운 심장

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삼성 외야의 새로운 주전으로 자리매김한 박승규삼성라이온즈
지난해 8월 30일, 한화 이글스와의 경기 중 상대 투수 정우주의 151km/h 패스트볼에 손을 맞고 오른손 엄지손가락 분쇄 골절로 시즌을 조기 마감했던 삼성 라이온즈의 8년차 외야수 박승규가 올 시즌 팀의 흐름을 바꾸는 새로운 활력소로 자리매김하고 있다.
손가락 골절 부상으로 인한 수술 이후 7개월 넘는 재활 끝에 1군 선수단에 복귀한 박승규는 올시즌 초반 반짝 활약이 아니라 공수 양면에서 확실한 존재감을 보이며 삼성 외야를 넘어 리그 정상급 외야수의 면모를 보이고 있다.
박승규라는 이름이 삼성을 넘어 야구계에 확실히 각인된 경기는 지난 4월 10일 대구 NC 다이노스전이었다. 박승규는 223일 만의 1군 복귀전에서 5타수 4안타 1홈런 4타점의 맹타로 상대 에이스 구창모와 NC 불펜을 공략하고 팀 승리를 이끌었다. 특히 사이클링 히트(히트 포더 사이클)에 2루타 하나만 남긴 상황에서도 2루에 멈추지 않고 3루까지 내달린 플레이는 지켜보는 팬들을 감동시켰다.