기록 보다 팀 택한 박승규... 삼성 외야의 새로운 심장

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삼성 박승규의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)5월 초 한화 이글스와의 주말 3연전은 박승규의 발전된 면모를 직관적으로 확인할 수 있는 무대였다. 1일 경기에서는 2-3으로 뒤진 7회말 역전 투런 홈런으로 결승타를 기록했고 9회초 2사 2루 동점 허용 위기에선 몸을 날리는 호수비로 허인서의 안타성 타구를 포구하며 팀 승리를 지켜냈다. 이어 2일 경기에서도 5회말 추격하는 솔로포를 터뜨리며 과거와는 달라진 파괴력을 보이고 있다.무엇보다 고무젂인 것은 박승규의 다양한 활용도다. 빠른 발과 넓은 수비 범위, 적극적인 주루 플레이를 겸비한 박승규는 삼성 외야진 운영의 폭을 넓혀주고 있다. 시즌 초반 맹타를 휘두르던 김성윤의 부상 복귀 이후에도 박승규가 계속 선발 출장하는 이유다. 소속팀 박진만 감독 역시 기록보다 팀을 우선하는 그의 자세를 높게 평가하며 믿음을 보이고 있다.