UFC 남성부 최초 '아시아 vs. 아시아' 타이틀전… 새 역사가 열린다

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UFC 최초 아시아계 남성부 챔피언 조슈아 반과 그의 가족들UFC 제공
오는 10일(한국시간) 미국 뉴저지주 뉴어크 프루덴셜 센터에서 있을 UFC 328 '치마예프 vs. 스트릭랜드' 대회는 메인 이벤트 못지 않게 코메인 이벤트가 전 세계 격투 팬들의 주목을 받고 있다. UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언 '더 피어리스' 조슈아 반(24, 미얀마/미국)과 도전자 '더 베스트' 타이라 타츠로(26·일본)가 맞붙기 때문이다.
이번 경기는 단순한 타이틀매치가 아니다. UFC 역사상 최초로 성사된 아시아 선수끼리의 남성부 타이틀전이다. 미얀마 태생으로 동남아시아를 대표하는 조슈아 반과 일본 오키나와 출신의 타이라 타츠로가 세계 최고 무대 중심에서 벨트를 두고 충돌한다.
그동안 UFC에는 아시아 출신 강자들이 꾸준히 등장했다. 대한민국의 정찬성, 중국의 장웨일리, 일본의 오카미 유신 등이 대표적이다. 하지만 UFC의 중심은 오랫동안 북미와 남미, 그리고 최근의 유럽권 선수들이 장악해왔다. 아시아 선수가 메인이벤트를 장식한 적은 있었지만, 챔피언 벨트를 두고 아시아 남성부 선수끼리 맞붙는 장면은 한 번도 없었다.
때문에 UFC 328 코메인이벤트는 상징성이 크다. 해외 MMA 매체들은 이번 대결을 두고 "아시아 MMA가 드디어 UFC 중심부로 진입했다는 선언이다"고 평가하고 있다. 특히 최근 UFC가 중국, 일본, 동남아 시장 확대에 적극적으로 나서고 있다는 점에서 반과 타이라의 대결은 UFC 글로벌 전략과도 맞닿아 있다는 분석이다.
흥미로운 점은 두 선수 모두 2000년대생이라는 사실이다. 챔피언 조슈아 반은 2001년생, 타이라는 2000년생이다. UFC 플라이급은 오랫동안 드미트리어스 존슨, 브랜든 모레노, 알렉산드르 판토자 같은 베테랑들이 지배해왔지만, 이제는 새로운 세대가 중심으로 올라오고 있다.
해외 매체들은 이번 경기를 '플라이급 세대교체의 상징'이라고 표현한다. 단순히 아시아 선수들의 대결이 아니라, UFC의 미래를 책임질 차세대 얼굴들이 정면충돌하는 무대라는 의미다.
메인이벤트에서는 미들급(83.9kg) 챔피언 '보르즈(늑대)' 함자트 치마예프(32, 러시아/UAE)와 전 챔피언 현 랭킹 3위인 션 스트릭랜드(35, 미국)가 격돌하지만, 아시아 팬들의 관심은 자연스럽게 플라이급 타이틀전으로 향하고 있다.
주최측 역시 공식 프로모션 과정에서 반과 타츠로의 대결을 주요 스토리라인 가운데 하나로 적극 활용하고 있다. UFC 내부에서도 이번 경기가 아시아 시장 확장의 중요한 시험대가 될 것이라는 평가가 나온다.
특히 한국과 일본, 중국, 태국, 필리핀 등 아시아 각국 팬 커뮤니티에서는 이번 경기를 '아시아 MMA의 월드컵 결승전'에 비유하는 반응까지 나오고 있다. UFC가 오랜 시간 구축해온 글로벌 시스템 안에서 아시아 선수들이 드디어 중심에 섰다는 상징적 장면이기 때문이다.