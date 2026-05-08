UFC 남성부 최초 '아시아 vs. 아시아' 타이틀전… 새 역사가 열린다

UFC 제공

일본 최초 UFC 챔피언을 노리는 타이라 타츠로도전자 타츠로 역시 만만치 않은 스토리를 가진 선수다. 일본 오키나와 출신인 그는 어린 시절부터 주짓수와 그래플링 재능으로 주목받았다. 일본 특유의 정교한 기술형 파이터 계보를 잇는 선수로 평가받으며 빠르게 성장했다.타이라는 UFC 데뷔 이후 꾸준히 정상급 선수들을 상대로 경쟁력을 입증했다. 화려한 KO 능력을 가진 선수는 아니지만, 경기 운영과 침착함, 그리고 높은 그래플링 완성도를 앞세워 연승을 이어갔다. 특히 그의 가장 큰 강점은 냉정함이다. 상대가 강하게 압박해도 쉽게 흐름을 잃지 않는다. 플라이급 특유의 빠른 템포 속에서도 차분하게 포인트를 쌓고 상대의 빈틈을 기다린다.브랜든 로이발에게 아쉽게 판정패를 당했을 때도 현지 평가는 오히려 긍정적이었다. 강한 압박 속에서도 무너지지 않았고, 기술적 완성도 자체는 이미 타이틀 경쟁권 수준이라는 평가가 많았다.이후 그는 박현성과 브랜든 모레노를 차례로 제압하며 결국 타이틀 도전권을 손에 넣었다. 특히 전 챔피언 모레노를 상대로 거둔 승리는 일본 MMA 팬들에게 엄청난 환호를 불러일으켰다.일본은 한때 세계 격투기의 중심이었다. 프라이드 시절 일본은 최고의 스타와 이벤트가 몰리는 격투기 성지였다. 하지만 UFC 시대가 본격화된 이후 일본 남성 파이터들은 세계 정상권에서 다소 멀어졌다.그런 상황에서 타이라는 일본 최초 UFC 플라이급 챔피언이라는 역사에 도전한다. 일본 현지 언론들은 연일 특집기사를 내보내며 "오랜 침체를 끝낼 기회다"고 평가하고 있다. 무엇보다 이번 경기는 스타일 충돌 자체가 매우 흥미롭다. 반은 폭발적인 타격과 전진 압박이 강점이다. 반면 타이라는 거리 조절과 그래플링 운영 능력이 뛰어나다.전문가들은 초반 타격전이 격해질수록 반이 유리할 가능성이 높다고 본다. 하지만 경기가 길어지고 운영 싸움으로 흐르면 타이라의 기술적 우위가 살아날 수 있다는 분석도 많다.체력과 템포 역시 핵심 변수다. 플라이급은 UFC에서도 가장 빠른 체급으로 꼽힌다. 순간 판단과 움직임이 승패를 좌우한다. 반의 폭발력과 타이라의 정교함이 어떤 방식으로 충돌할지가 최대 관전 포인트다.이번 경기 결과는 단순히 챔피언 벨트 하나로 끝나지 않을 공산이 크다. 반이 승리하면 동남아 MMA의 성장세는 더욱 가속화될 수 있다. UFC가 동남아 시장에 더욱 공격적으로 투자할 가능성도 커진다.반대로 타이라가 승리한다면 일본 격투기 부활의 신호탄이 될 수 있다. 프라이드 이후 다소 침체됐던 일본 MMA가 다시 세계 중심으로 돌아오는 계기가 될 수도 있는 것이다. 그런 점에서 이번 매치업은 단순한 플라이급 타이틀전이 아니다. 아시아 격투기의 현재와 미래, 그리고 새로운 시대의 흐름이 교차하는 역사적인 경기다.