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'0아웃 4실점', 김서현 복귀전이 남긴 한화의 깊은 고민

'0아웃 4실점', 김서현 복귀전이 남긴 한화의 깊은 고민

부담 없는 무대였지만 더 큰 불안을 남긴 복귀전

김종수(oetet)
26.05.08 09:23최종업데이트26.05.08 09:23
김서현에게 이번 복귀전은 큰 충격으로 남을 가능성이 높아졌다.
김서현에게 이번 복귀전은 큰 충격으로 남을 가능성이 높아졌다.한화 이글스

프로야구 한화 이글스가 7일 광주 기아 챔피언스필드에서 있었던 KIA 타이거즈와 주중 3연전 마지막 경기에서 장단 19안타(홈런 4개)로 11득점을 쓸어담은 타선의 화력에 힘입어 11대 8로 승리, 3연전을 위닝시리즈로 마감했다.

하지만 마냥 웃을 수는 없었다. 9회 7점차로 크게 앞선 여유로운 상황에서 전 마무리투수 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)을 냈다가 맹추격을 허용하며 진땀을 뺏기 때문이다. 한화 팬들 역시 승리의 기쁨보다는 경기 운영에 대한 불만이 훨씬 큰 분위기다.

김서현의 복귀전은 충격적이었다. 하지만 더 큰 문제는 단순한 4실점이 아니었다. 왜 올렸는지에 대한 설명은 가능했지만, 왜 끝까지 방치했는지에 대해서는 쉽게 납득하기 어려운 경기였다. 한화 벤치의 판단, 흔들리는 유망주의 멘탈, 그리고 팀이 감수하고 있는 리스크까지 모두 드러난 하루였다.

7점 차 넉넉한 리드 상황. 사실상 승부가 기울어진 경기였다. 그럼에도 불구하고 김서현은 여유있는 상황에서 단 한 개의 아웃카운트도 잡지 못한 채 마운드를 내려왔다. 한화 팬들에게는 단순한 블론세이브 이상의 충격이었다.

지난해 팀의 미래이자 리그 최고 마무리 투수 중 한 명으로 불렸던 투수가 지금은 스트라이크 하나조차 마음대로 던지지 못하는 상황에 몰렸기 때문이다. 그리고 이날 경기는 한 가지 사실을 분명하게 보여줬다. 한화는 아직도 김서현을 포기하지 못하고 있지만, 동시에 어떻게 다뤄야 할지에 대한 답도 찾지 못하고 있다는 점이다.

7점 차에서도 무너진 김서현… 복귀전은 최악이었다

9회말 한화가 7점 차로 크게 앞서고 있었다. 일반적으로 이런 상황은 부진한 투수에게 가장 부담이 적은 무대다. 승패 압박이 거의 없고, 투구 감각을 점검하기에도 좋다. 김서현 역시 2군 재조정을 마치고 열흘 만에 1군에 복귀한 상태였다. 벤치 입장에서도 반드시 한 번은 테스트를 해야 했다.

결과는 예상보다 훨씬 심각했다. 김서현은 선두타자 박정우에게 몸에 맞는 공을 내준 뒤 한승연에게도 연속 사구를 허용했다. 이미 이 시점에서 투구 밸런스가 완전히 무너진 모습이었다. 이후 김태군에게 적시타를 맞았고, 박민에게도 안타를 허용했다. 박재현에게는 밀어내기 볼넷까지 내줬다. 결국 한 개의 아웃카운트도 잡지 못한 채 교체됐다.

기록은 0이닝 2피안타 2사구 1볼넷 4실점(3자책점). 시즌 평균자책점은 12.38까지 치솟았다. 단순히 실점만 많았던 것이 아니다. 투수로서 가장 기본적인 요소인 스트라이크 제구 자체가 무너져 있었다. 초구부터 손에서 빠지는 공이 반복됐고, 스트라이크를 넣으려 하면 한가운데 몰리는 장면이 이어졌다.

특히 눈에 띈 건 김서현의 표정과 투구 템포였다. 첫 사구 이후 급격히 자신감을 잃는 모습이 드러났다. 투구 동작은 빨라졌고 릴리스 포인트는 흔들렸다. 마운드 위에서 스스로 무너지는 전형적인 흐름이었다.

사실 올 시즌 김서현의 문제는 단순한 구위 저하가 아니다. 공 자체는 여전히 빠르다. 최고 시속 157km 안팎의 직구는 리그 정상급 위력을 유지하고 있다. 그러나 스트라이크를 잡지 못한다. 결국 타자와 승부가 아니라 자기 자신과 싸우는 상황이 반복되고 있다.

실제로 김서현은 올 시즌 8이닝 동안 무려 15개의 볼넷을 기록했다. WHIP는 3.00에 달한다. 정상적인 운영이 어려운 수치다. 문제는 이 흐름이 단기간에 해결될 가능성이 안보인다는 점이다. 기술적인 수정만으로 설명하기 어려운 수준까지 흔들리고 있기 때문이다.

김서현의 복귀전 투구 내용은 여전히 심각한 수준이었다.
김서현의 복귀전 투구 내용은 여전히 심각한 수준이었다.한화 이글스

"등판 자체는 이해할 수 있다"… 진짜 논란은 교체 타이밍이었다

경기 직후 팬들의 비판은 곧바로 김경문 감독에게 향했다. 특히 "왜 김서현을 또 올렸느냐"는 반응이 많았다. 하지만 냉정하게 보면 이날 9회말 등판 자체를 감독의 실책으로 보기는 어렵다.

오히려 한화 벤치 입장에서는 반드시 필요한 과정이었다. 김서현은 이미 1군 엔트리에 등록된 상태였다. 그렇다면 언젠가는 실전 테스트를 거쳐야 했다. 그리고 7점 차 리드는 현재 김서현이 올라올 수 있는 가장 부담 없는 상황에 가까웠다.

만약 이런 경기에서도 등판시키지 못한다면, 애초에 왜 1군에 올렸는지 설명하기 어렵다. 엔트리 한 자리를 차지하고 있는 선수를 "불안하다"는 이유로 계속 벤치에만 둘 수는 없다. 결국 지금 상황에서 가장 현실적인 선택은 부담 없는 점수 차에서 상태를 확인하는 것이었다.

김경문 감독 역시 경기 전 "2군에서 스트라이크 비율이 좋아졌다는 보고를 받았다"고 설명했다. 즉, 이날 기용은 승부수가 아니라 점검에 가까웠다. 진짜 논란은 그 다음부터다. 김서현은 첫 두 타자에게 연속 사구를 허용하며 명백하게 흔들리고 있었다.

투수코치가 직접 마운드에 올라 진정시키려 했지만 효과는 없었다. 그럼에도 벤치는 교체를 미뤘다. 결국 한바탕 폭풍이 몰아친 뒤에야 잭 쿠싱(30, 우투우타)이 급하게 투입됐다. 바로 이 지점에서 팬들의 분노가 커졌다.

현재 김서현은 단순히 구위가 떨어진 투수가 아니다. 스트라이크 하나에도 압박을 느끼고, 위기 상황에서 급격히 무너지는 상태다. 그런데 벤치는 그를 끝까지 마운드에 남겨뒀다. 자신감을 회복시키려던 등판이 오히려 더 큰 실패 경험으로 남게 된 셈이다.

특히 한화는 이미 올 시즌 내내 불펜 과부하 문제를 겪고 있다. 이런 상황에서 결국 쿠싱까지 다시 소모하면서 경기 후반 운영도 꼬였다. 결과적으로 김서현도 잃고, 필승조 체력도 잃는 최악의 흐름이 만들어졌다.

일각에서는 "한 번 더 믿어보려 했던 것 아니냐"는 해석도 나온다. 하지만 지금의 김서현에게 필요한 것은 무조건적인 인내가 아니라, 무너지는 타이밍을 끊어줄 보호 장치라는 시각도 적지 않다.

김서현은 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 4실점했다.
김서현은 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 4실점했다.한화 이글스

한화는 왜 여전히 김서현을 포기하지 못하나

그럼에도 한화는 쉽게 김서현을 내려놓지 못할 가능성이 크다. 이유는 분명하다. 김서현의 재능은 여전히 리그 최상급이기 때문이다. 김서현은 2004년생이다. 아직 어린 투수다. 하지만 이미 지난해 33세이브를 기록하며 한화 마무리로 자리 잡았다.

시속 150km 후반대 강속구를 꾸준히 던질 수 있는 국내 우완 불펜은 리그 전체를 봐도 흔치 않다. 한화 입장에서는 당연히 쉽게 포기할 수 없는 자산이다.

문제는 현재의 부진이 단순한 기술 문제가 아니라는 점이다. 마운드 위에서의 표정, 급격히 흔들리는 템포, 스트라이크를 넣지 못하는 심리 상태까지 고려하면 멘탈 문제와 자신감 저하가 함께 얽혀 있는 모습이다.

프로야구에서 강속구 투수들은 종종 비슷한 시기를 겪는다. 구위만 믿고 던지던 단계에서 제구와 운영 능력이 필요한 시점으로 넘어갈 때 큰 벽을 만난다. 김서현 역시 지금 그러한 과정 한가운데 서 있다.

다만 한화가 고민해야 할 부분은 따로 있다. 지금처럼 결과가 나빠질 때마다 2군과 1군을 반복하는 방식이 정말 도움이 되느냐는 점이다. 실패 경험만 계속 쌓이면 오히려 회복이 더 어려워질 수 있다. 실제로 이날 광주 경기 이후 팬들 사이에서도 "당분간은 시간을 길게 주는 게 맞다"는 반응이 적지 않았다.

하지만 현실은 녹록지 않다. 한화는 올 시즌 마운드 전체가 흔들리고 있다. 불펜 과부하와 제구 난조가 시즌 내내 반복되고 있고, 김서현의 부진까지 길어지면서 운영 부담이 커지고 있다. 가장 마음이 급한 쪽은 한화 코칭스태프인 것이다.

김서현을 올린 과정은 충분히 이해할 수 있다. 하지만 무너지는 흐름을 끊지 못한 선택은 또 다른 논쟁을 만들고 있다. 더불어 한 가지 사실만큼은 분명하게 드러났다. 지금의 방식으로는 김서현도, 한화도 함께 무너질 가능성이 점점 커지고 있다는 사실이다.

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김서현 복귀전 와일드씽 김경문감독

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