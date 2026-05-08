'0아웃 4실점', 김서현 복귀전이 남긴 한화의 깊은 고민

한화 이글스

김서현에게 이번 복귀전은 큰 충격으로 남을 가능성이 높아졌다.프로야구 한화 이글스가 7일 광주 기아 챔피언스필드에서 있었던 KIA 타이거즈와 주중 3연전 마지막 경기에서 장단 19안타(홈런 4개)로 11득점을 쓸어담은 타선의 화력에 힘입어 11대 8로 승리, 3연전을 위닝시리즈로 마감했다.하지만 마냥 웃을 수는 없었다. 9회 7점차로 크게 앞선 여유로운 상황에서 전 마무리투수 '와일드 씽' 김서현(22, 우투우타)을 냈다가 맹추격을 허용하며 진땀을 뺏기 때문이다. 한화 팬들 역시 승리의 기쁨보다는 경기 운영에 대한 불만이 훨씬 큰 분위기다.김서현의 복귀전은 충격적이었다. 하지만 더 큰 문제는 단순한 4실점이 아니었다. 왜 올렸는지에 대한 설명은 가능했지만, 왜 끝까지 방치했는지에 대해서는 쉽게 납득하기 어려운 경기였다. 한화 벤치의 판단, 흔들리는 유망주의 멘탈, 그리고 팀이 감수하고 있는 리스크까지 모두 드러난 하루였다.7점 차 넉넉한 리드 상황. 사실상 승부가 기울어진 경기였다. 그럼에도 불구하고 김서현은 여유있는 상황에서 단 한 개의 아웃카운트도 잡지 못한 채 마운드를 내려왔다. 한화 팬들에게는 단순한 블론세이브 이상의 충격이었다.지난해 팀의 미래이자 리그 최고 마무리 투수 중 한 명으로 불렸던 투수가 지금은 스트라이크 하나조차 마음대로 던지지 못하는 상황에 몰렸기 때문이다. 그리고 이날 경기는 한 가지 사실을 분명하게 보여줬다. 한화는 아직도 김서현을 포기하지 못하고 있지만, 동시에 어떻게 다뤄야 할지에 대한 답도 찾지 못하고 있다는 점이다.9회말 한화가 7점 차로 크게 앞서고 있었다. 일반적으로 이런 상황은 부진한 투수에게 가장 부담이 적은 무대다. 승패 압박이 거의 없고, 투구 감각을 점검하기에도 좋다. 김서현 역시 2군 재조정을 마치고 열흘 만에 1군에 복귀한 상태였다. 벤치 입장에서도 반드시 한 번은 테스트를 해야 했다.결과는 예상보다 훨씬 심각했다. 김서현은 선두타자 박정우에게 몸에 맞는 공을 내준 뒤 한승연에게도 연속 사구를 허용했다. 이미 이 시점에서 투구 밸런스가 완전히 무너진 모습이었다. 이후 김태군에게 적시타를 맞았고, 박민에게도 안타를 허용했다. 박재현에게는 밀어내기 볼넷까지 내줬다. 결국 한 개의 아웃카운트도 잡지 못한 채 교체됐다.기록은 0이닝 2피안타 2사구 1볼넷 4실점(3자책점). 시즌 평균자책점은 12.38까지 치솟았다. 단순히 실점만 많았던 것이 아니다. 투수로서 가장 기본적인 요소인 스트라이크 제구 자체가 무너져 있었다. 초구부터 손에서 빠지는 공이 반복됐고, 스트라이크를 넣으려 하면 한가운데 몰리는 장면이 이어졌다.특히 눈에 띈 건 김서현의 표정과 투구 템포였다. 첫 사구 이후 급격히 자신감을 잃는 모습이 드러났다. 투구 동작은 빨라졌고 릴리스 포인트는 흔들렸다. 마운드 위에서 스스로 무너지는 전형적인 흐름이었다.사실 올 시즌 김서현의 문제는 단순한 구위 저하가 아니다. 공 자체는 여전히 빠르다. 최고 시속 157km 안팎의 직구는 리그 정상급 위력을 유지하고 있다. 그러나 스트라이크를 잡지 못한다. 결국 타자와 승부가 아니라 자기 자신과 싸우는 상황이 반복되고 있다.실제로 김서현은 올 시즌 8이닝 동안 무려 15개의 볼넷을 기록했다. WHIP는 3.00에 달한다. 정상적인 운영이 어려운 수치다. 문제는 이 흐름이 단기간에 해결될 가능성이 안보인다는 점이다. 기술적인 수정만으로 설명하기 어려운 수준까지 흔들리고 있기 때문이다.