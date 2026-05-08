폴 매카트니와 롤링 스톤스, 한 앨범에서 만난다

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오는 7월 10일 발매되는 롤링 스톤스(The Rolling Stones)의 새 앨범 '포린 텅즈(Foreign Tongues)'Universal Music Group
비틀스의 주역 폴 매카트니, 그리고 밴드 롤링 스톤스(믹 재거, 키스 리처즈, 로니 우드). 1960년대 밴드계를 양분한 라이벌이자 대중음악 역사상 가장 위대한 아티스트들이 한 앨범에서 조우한다. 오는 7월 10일 발매되는 롤링 스톤스의 정규 앨범 <포린 텅즈(Foreign Tongues)>에서 이 협업을 만나볼 수 있게 되었다.
롤링 스톤스의 이번 앨범에서 눈에 띄는 점은 화려한 참여진이다. 폴 매카트니는 지난 2023년 발표된 롤링 스톤스의 앨범 <해크니 다이아몬즈(Hackney Diamonds)>에서 베이스 연주로 힘을 보탠 데 이어 3년 만에 협업을 이어가게 되었다. 롤링 스톤스는 앨범 발매를 앞두고 진행된 청음회 행사에서 "당시 런던의 근처 스튜디오에서 작업 중이었던 폴 매카트니가 예고 없이 스튜디오를 방문했다"는 일화를 전했다. 이외에도 밴드 레드 핫 칠리 페퍼스의 드러머 채드 스미스, 더 큐어의 프론트맨인 로버트 스미스 , 블루 아이드 소울의 전설 스티브 윈우드 등 쟁쟁한 베테랑 아티스트들이 이 앨범에 참여한다.
세상 떠난 드러머의 마지막 연주 역시 실렸다