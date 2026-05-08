'메달 도전 무산' 한국 여자탁구, 중국에 완패... 그래도 김나영은 빛났다

기적은 없었다. 신예 김나영(포스코인터내셔널)이 깜짝 분투를 선보이며 활기를 불어넣었으나 끝내 만리장성의 벽을 넘어서지 못했다.석은미 감독이 이끄는 대한민국 여자 탁구는 7일 오후(한국시간) 영국 런던에 자리한 OVO 아레나 웸블리에서 열린 '2026 국제탁구연맹(ITTF) 세계탁구선수권대회 단체전 여자부' 8강에서 중국에 매치 점수 0-3으로 패배했다. 이로써 대표팀은 대회를 마감했다.지난 1926년 1회 국제탁구연맹 세계탁구선수권대회가 영국 런던에서 개최된 이후, 올해로 100주년을 맞이하여 다시 런던에서 열리게 됐다. 직전 부산에서 열렸던 대회에서 8강 탈락을 경험했던 여자 대표팀은 자존심 회복에 도전했지만, 출발은 그리 좋지 않았다. 첫 경기에서 10대 신예들로 구성된 대만에 1-3으로 일격을 당했고, 루마니아·중국에 완벽하게 무너졌다.하지만, 32강에서부터는 달랐다. 캐나다를 상대로 매치 점수 3-0 승리를 따내면서 16강으로 향했고, 여기서도 싱가포르에 3-1로 활짝 웃으며 8강에 선착했다. 그렇게 맞이한 상대는 세계 최강 중국. 쉽지 않은 경기가 예상됐고, 실제로 대표팀은 끌려가는 분위기가 형성됐다. 첫 번째 주자는 대표팀 '에이스' 신유빈(대한항공)이 나섰고, 상대는 세계 최고 랭커 왕만위.상대 전적에서 단 한 번도 웃지 못한 상대를 만난 신유빈은 8분 만에 첫 게임을 헌납했다. 득점은 단 1개에 그쳤고, 2게임에서도 4-11로 처참히 무너졌다. 왕만위의 서브와 스매싱에 휘둘리며 흐름을 따라가지 못했고, 연이어 테이블을 벗어나면서 고개를 숙였다. 결국 3세트에서도 상대 백핸드 스킬을 억제하지 못하면서 4-11로 쓰라린 패배를 맛봤다.2번째 단식에 나선 선수는 김나영이었고, 상대는 세계 랭킹 1위 쑨잉사. 쑨잉사의 손쉬운 승리가 예상됐으나 김나영은 결코 만만한 상대가 아니었다. 1게임에서 7-11로 아쉽게 기세를 내줬으나 2게임에서는 빛났다. 포핸드 드라이브를 확실하게 사용하며 8-2까지 앞서가는 그림을 만들었고, 연속 득점에 성공하며 11-7로 승부의 균형을 맞췄다.3게임에서도 쑨잉사의 거센 공격을 막아내며 실수를 유발했고, 11-7로 승리하며 활짝 웃었다. 하지만, 여기까지였다. 4게임에서 3점 연속 득점에 성공했으나 타임아웃 이후 급격하게 흔들렸고, 결국 단 1점을 추가하는 데 그치며 4-11로 패배했다. 마지막 게임에서도 일진일퇴의 공방전이 펼쳐졌으나 끝내 포핸드 공격이 벗어나면서 9-11로 무너졌다.3번째 단식에서는 박기현(대한항공)이 나섰고, 상대는 왕이디(8위)였다. 무조건 이겨야만 했으나 바람은 이뤄지지 않았다. 1·2게임에서 무너졌던 그녀는 3게임에서 접전 끝에 12-10으로 이겼으나 4게임에서 연속 9실점을 내주면서 흔들렸다. 결국 2-11로 무너지면서 대표팀 여정은 8강에서 종료됐다.중국 만리장성의 벽은 상당히 높았다. 2018년 할름스타드 선수권 남북 단일팀 동메달 이후 8년 동안 메달을 목에 걸지 못했던 우리 대표팀은 메달권 진입을 시도했지만, 아쉽게도 목표를 달성하지 못했다. 조별리그에서는 3연패를 헌납하며 흔들렸고, 핵심이자 에이스 신유빈은 대회 초반 허리 통증으로 인해 제 기량을 발휘하지 못하면서 고개를 숙였다.아쉬웠던 대회였으나 분명 성과는 존재했다. 바로 2005년생 신예 김나영이라는 보물을 발견한 것. 그녀는 중학교 졸업 후 곧바로 실업팀인 포스코인터내셔널에 입단하며 '초고교급 유망주'로 화려하게 등장했다. 2022년 국가대표 선발전에서 1위로 태극마크를 달며 한국 탁구의 차세대 에이스로 급부상했다.특히 같은 해 프로리그 통합 우승과 WTT 컨텐더 자그레브 8강 진출 등 국내외 무대에서 실전 경쟁력을 입증하는 데 성공했다. 비록 부상과 치열한 경쟁으로 인해 2024 파리 올림픽 최종 명단 합류에는 실패했으나, 2025 아시아 선수권 단체전 동메달을 획득하고 세계 랭킹 30위권을 유지하는 등 신유빈과 함께 한국 여자 탁구의 미래를 이끌 주축으로 평가받고 있다.이번 대회를 앞두고 다크호스 중 하나로 뽑혔던 그녀는 이번 중국전에서 세계 랭킹 1위 쑨잉사를 상대로 인상적인 경기력을 선보이며 펄펄 날았다. 장점인 백핸드와 포핸드를 적절하게 활용하면서 상대를 밀어붙였고, 수비 상황에서도 흔들리지 않으면서 강심장 면모를 자랑했다.김나영의 기세에 밀린 쑨잉사는 이례적으로 타임아웃을 요청했고, 만약 이게 없었다면 결과는 달라졌을 수도 있을 정도로 기세가 상당했다.비록 아쉽게 패배했으나 김나영의 활약에 석은미 감독은 박수를 보냈다. 석 감독은 "김나영의 장점은 백핸드다. 오늘도 그 장점을 충분히 활용했다. 그때그때 상대를 읽고 경기 운영을 하는 부분이 굉장히 돋보였다. 경기하면서 자신감도 많이 보였고, 무엇보다 물러서지 않았다는 점을 높게 평가하고 싶다"라고 총평했다.이어 "김나영에게 이번 경기는 시작이라고 생각한다. 더 탄탄하고 단단하게 만들어가면 김나영의 기술력과 보완해야 할 부분이 더 강력한 무기로 장착될 수 있다. 쑨잉사뿐 아니라 어떤 나라 선수를 상대로도 김나영만의 독특한 강점이 나올 수 있을 것이다"라고 끝맺음을 지었다.이제 대표팀 시선은 9월에 예정된 아이치·나고야 아시안게임으로 향하고 있다. 이달 내로 최종 명단이 꾸려지는 가운데 세계 선수권 8강 탈락이라는 아픔을 딛고, 아시안게임 메달 획득에 다시금 도전할 발판을 마련할 수 있을까.