다시 시험대 오른 호아킨 버클리, UFC 328서 반등 도전

UFC 제공

션 브래디는 위협적인 그래플러다.하지만 션 브래디는 결코 만만한 상대가 아니다. 브래디는 웰터급에서도 손꼽히는 그래플러로 평가받는다. 레슬링 압박과 상위 포지션 컨트롤 능력이 뛰어나며, 주짓수 완성도 역시 높은 수준이다.브래디의 경기 운영은 비교적 명확하다. 초반부터 적극적으로 거리를 좁혀 클린치 상황을 만들고, 케이지 압박과 테이크다운을 통해 상대 리듬을 무너뜨린다. 이후 상위 포지션에서 지속적인 압박을 가하며 체력을 소모시키는 방식이다.버클리 입장에서 가장 중요한 부분은 중앙 장악이다. 케이지 쪽으로 몰릴 경우 브래디의 레슬링과 클린치 압박이 살아날 가능성이 크다. 반대로 중앙에서 거리를 유지한다면 버클리의 타격은 훨씬 위력적으로 발산될 수 있다.해외 베팅 시장과 현지 분석가들 역시 이 부분을 핵심 변수로 꼽는다. 여러 현지 매체들은 브래디가 그래플링 흐름을 안정적으로 구축할 경우 판정 승부에서 우위를 점할 수 있다고 전망하면서도, 동시에 버클리의 한 방 능력은 경기 흐름을 단숨에 바꿀 수 있는 요소라고 분석했다.특히 브래디가 안으로 들어오는 과정에서 버클리의 카운터 공격이 승부를 좌우할 수 있다는 예상이 많다. 버클리는 최근 경기들에서 상대의 진입 타이밍을 읽고 카운터 니킥과 훅, 어퍼컷을 적중시키는 장면을 자주 만들어냈다. 브래디 입장에서는 거리 진입 자체가 위험 요소가 될 수 있다.또 하나 눈에 띄는 부분은 리치 차이다. 버클리는 76인치 리치를 보유하고 있으며, 이는 브래디보다 긴 수치다. 버클리가 잽과 프런트킥을 활용해 거리를 유지할 경우 브래디는 무리한 압박을 시도해야 할 상황에 몰릴수 있다. 현지 전문가들 역시 이 지점을 이번 경기의 핵심 포인트 가운데 하나로 분석하고 있다.버클리는 이번 경기를 앞두고 강한 자신감을 드러내고 있다. 그는 최근 인터뷰에서 "이번 경기는 판정까지 가지 않을 것이다"며 피니시 승리를 자신했다. 그만큼 절박함도 크다. 버클리는 지난해 전 챔피언 카마루 우스만에게 판정패를 당하며 상승세가 한 차례 꺾였다. 경기 내용 자체는 나쁘지 않았지만, 정상급 경쟁에서는 여전히 보완이 필요하다는 평가도 함께 따라왔다.이번 브래디전은 그 평가를 뒤집을 기회다. 만약 버클리가 브래디를 상대로 인상적인 승리를 거둘 경우 다시 웰터급 상위권 경쟁에 본격적으로 뛰어들 수 있다. 반대로 패배한다면 타이틀 경쟁에서 한동안 멀어질 가능성이 크다.그래서인지 최근 버클리의 분위기는 이전과 다소 다르다. 과거에는 화려한 퍼포먼스와 KO 장면으로 주목받는 선수였다면, 지금은 정상권 진입을 현실적인 목표로 삼는 베테랑 파이터에 가까워졌다. 인터뷰에서도 경기 내용과 전략, 커리어 방향성에 대한 진지한 언급이 이전보다 훨씬 많아졌다.팬들의 기대 역시 높다. 웰터급에는 운영형 파이터와 레슬러들이 많지만, 버클리처럼 언제든 경기 흐름을 뒤집을 수 있는 폭발적인 타격가 유형은 드물다. 때문에 UFC 328에서도 가장 화끈한 경기 가운데 하나가 될 가능성이 높다는 전망이 이어지고 있다.과연 버클리는 상성에서 까다로운 강력한 그래플러를 상대로 승리를 가져갈수 있을까. 그는 지금, 자신의 커리어에서 매우 중요한 한 판을 앞두고 있다.