법적 분쟁에도 15만 명 동시 접속, '불꽃야구2'의 화려한 귀환

▲'불꽃야구2' 스튜디오C1

공백기 이후 돌아온 시즌2 첫 회는 무려 2시간이 넘는 분량이었고, 선수 선발(트라이아웃)이라는 경기 외적인 과정에 초점이 맞춰졌다. 그럼에도 <불꽃야구2>에 쏟아진 팬들의 응원은 기대 이상이었다.

​

다만 시즌1과 마찬가지로 JTBC <최강야구>와의 법적 분쟁은 아직 해결될 기미를 보이지 않고 있다. 지난해 논란이 된 기존 영상 삭제 문제가 올해도 반복될 가능성 역시 남아 있다. 결국 <불꽃야구2>는 여전히 위태로운 줄타기 마냥 새 시즌을 이어가야 하는 셈이다.

​

아직 본격적인 경기 내용이 소개된 것은 아니기에 제작진이 강조한 "새로운 콘셉트"가 앞으로 어떤 형태로 구체화될지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 단순히 이름만 바뀐 시즌이라는 평가를 넘어, 법적 논란과 차별화 문제를 극복하기 위해선 시즌2만의 차별화된 서사 및 팀 색깔을 이후 방영분에서 보다 분명하게 보여줘야 한다.



여러 혼란을 겪는 와중에도 지난해 시청자들이 <불꽃야구>에 뜨거운 응원을 보냈던 가장 큰 이유는 결국 '야구를 계속하고 싶은 사람들의 절실함'이었다. 스타 플레이어들의 존재감 못지않게, 그들을 보며 성장하는 후배 선수들, 그리고 여러 차례 좌절을 경험한 독립리그 선수들의 간절함은 단순한 승패 이상의 감동을 만들어냈다.

​

한 가지 확실한 점은 법적 분쟁과 맞물린 제작 환경의 불안 속에서도 야구라는 스포츠만이 보여줄 수 있는 뜨거움이 <불꽃야구2> 1회에도 여전히 살아 있었다는 사실이다. 글러브를 손에서 내려 놓지 못한 은퇴 선수들과 단 한 번의 기회가 절실한 독립리그·대학 선수들이 함께 써 내려가는 이야기에 마침표가 찍힐 순간은 아직 찾아오지 않았다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기