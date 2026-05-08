법적 분쟁에도 15만 명 동시 접속, '불꽃야구2'의 화려한 귀환

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'불꽃야구2'스튜디오C1
시즌2 지원자들의 면면은 예상대로 화려했다. 기존 불꽃 파이터즈의 중심 타자였던 이대호는 지원서 사진만으로도 눈에 띄게 체중 감량에 성공한 모습으로 등장해 김성근 감독을 놀라게 만들었다. 2025시즌을 끝으로 현역 생활을 마감한 오재일, 정훈, 강진성 등도 새롭게 도전장을 내밀며 시선을 사로잡았다.
다른 포지션 경합 역시 치열했다. 2루수 지원자 정근우는 "경쟁에서 살아남는 방법을 증명하겠다"고 각오를 밝혔고, 한 아마추어 선수는 "대선배 이대호를 넘어 팀 내 최고 타자가 되겠다"고 당찬 포부를 드러냈다. 이밖에 "아직도 야구가 너무 하고 싶다"(주장 박용택), "화려한 주인공보다 팀에 필요한 조연이 되고 싶다"(김문호) 등 기존 선수들은 여전히 불꽃 파이터즈의 일원으로 남겠다는 열정을 내비쳤다.
올해 만 85세가 되는 노장 김성근 감독은 눈 수술을 앞둔 상태에도 불구하고 직접 지원자들의 영상을 확인하고 1대1 테스트까지 진행하며 변함없는 열정을 과시했다. 다음 주 공개될 2회에서는 청백전 경기와 최종 선수 선발 결과가 발표될 예정이다.
위태로운 줄타기...그래도 기대되는 점은?