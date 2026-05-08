3만 명 탄원도 소용없었다... 다큐 감독과 JTBC 기자의 엇갈린 운명

대법원이 2025년 1월 윤석열 전 대통령 영장 발부 당시 서울서부지법 난동에 가담한 18명 전원에게 유죄를 선고한 항소심 선고를 확정했다. 이중 다큐멘터리 감독 정윤석이 있다. 폭도들이 들어간 서부지법 청사 내에 진입해 이들이 난동을 부리는 모습을 촬영한 그다. 기소부터 대법원 판결에 이르기까지 무죄를 탄원한 서명만 3만 개가 쌓였으나 한국 법원은 끝내 그를 면책하지 않았다.
그와 마찬가지로 카메라를 들고 청사 내에 진입해 난동을 기록한 JTBC 기자가 기소조차 되지 않은 것과 대비되는 대목이다. 다큐 감독 개인의 예술과 언론사의 저널리즘 수행은 달리 보아야 한다는, 다큐 카메라는 면책의 대상이 될 수 없다는 항소심 판단이 공동체 법질서에 부합한다는 확언이다.
한국독립영화협회가 연 한 차례 발간하는 <독립영화 55호> 신간이 발간됐다. 55호부터 편집위원으로 참여하게 되어 책이 만들어지는 전 과정을 가까이서 살필 수가 있었다. 첫 편집회의부터 테마가 곧장 정해졌다. '현장'이다. 지난해 한국 독립영화판에선 유례를 찾아볼 수 없는 두 가지 사건이 있었다.
하나는 위의 촬영으로 인해 정윤석 감독이 기소돼 재판에서 유죄판결을 받은 것이고, 다른 하나는 26회 전주국제영화제가 <기계의 나라에서> 제작자가 감독으로 둔갑한 일을 문제 삼지 않고 폐막작으로 선정한 일이었다. 둘 모두에서 감독의 '현장'과 관련한 담론이 제기되는 것이 마땅했기에 <독립영화 55호>의 주제는 현장으로 정해졌다.
그저 둘만의 이야기는 아니다. 현장이란 무엇인가, 그는 창작의 영역에서 언제고 화두가 될 만한 주제다. 극영화와 다큐멘터리, 또 실험영화의 현장은 그 개념부터 다를 것이고, 작품마다의 현장 또한 얼마든지 달라질 수 있다. 감독 뿐 아니라 작가와 스태프, 또 비평가와 제작자, 상영주체들의 현장도 독자적인 의미를 갖는다. 나아가 <독립영화 55호>가 겨냥한 영화애호가와 미래의 영화애호가들에게도 현장이 있을 수 있다. 그 현장이 어디인지, 또 어떠해야 하는지를 논의하는 건 그 자체로 이론적으로나 실제적으로 박토라 할 밖에 없는 한국 독립영화의 밭에 쟁기질을 하는 작업이 된다. 이 책의 분명한 의의가 여기로부터 비롯된다.