멈추지 않는 최정의 홈런 시계... 세월 거스르는 SSG의 전설

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6일 경기에서 시즌 9호포를 쏘아올린 SSG 최정SSG랜더스
KBO리그의 홈런사를 매년 새로 쓰고 있는 SSG 랜더스의 베테랑 거포 최정의 홈런 시계가 2026시즌 역시 멈추지 않고 돌아가고 있다. 1987년생으로 올해 마흔살이 된 최정은 변함없는 장타력과 여전한 3루 수비 능력을 보이며 SSG 공수의 중심을 단단히 지키고 있다.
지난 6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와의 경기에 3번 타자 3루수로 선발 출장한 최정은 1회말 첫 타석에서 선제 투런 홈런을 쏘아 올렸다. 올 시즌 9호이자 개인 통산 527호 홈런이었다. 부상에서 복귀한 NC 외국인 에이스 라일리 톰슨의 6구째 포크볼을 강타해 좌중간 담장을 훌쩍 넘기며 특유의 홈런 생산력을 증명했다.
이 홈런으로 최정은 KBO리그 최초 대기록에 단 한 걸음만을 남겨두게 됐다. 최정이 향후 홈런 1개만 더 추가하면 리그 사상 최초로 '21시즌 연속' 두 자릿수 홈런 기록을 세우게 된다. 최정의 올시즌 타율은 0.261로 평범한 수준이지만 OPS(출루율+장타율/ 0.975)와 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준, 1.67)는 리그 상위권이다. 홈런 부문에서도 KIA 김도영(12홈런)에 이어 전체 2위다.