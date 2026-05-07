멈추지 않는 최정의 홈런 시계... 세월 거스르는 SSG의 전설

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수비에서도 꾸준한 모습을 보이고 있는 최정무엇보다 인상적인 것은 수비수 출장이다. 체력 관리가 필수적인 나이에도 불구하고 최정은 올시즌 1경기를 빼고는 3루수로 나서고 있다. 지난 1일 이숭용 감독이 최정의 체력 안배를 위해 지명타자 출전을 지시했음에도 수비에 나가겠다고 자청할 정도였다. 김재환의 부진과 고명준의 부상으로 라인업 구성이 쉽지 않은 감독 입장에서 최정의 이런 헌신은 힘이 될 수밖에 없다.매년 리그 정상급 활약을 보인 최정에게 있어 지난 2025년은 아쉬움이 남는 시즌이었다. 개막 직전 당한 햄스트링 부상으로 10년 연속 100경기 출장에 실패했고 잔부상과 타격 부진으로 타율은 0.244 승리기여도는 2.46으로 평범한 성적을 남겼다. 하지만 올 시즌에는 확연히 좋아진 몸 상태를 바탕으로 리그 정상급 거포의 면모를 되찾았다.