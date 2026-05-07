서류 조작으로 유대인 구한 스웨덴 공무원

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <스웨덴 커넥션>의 한 장면.영화는 무거운 시대와 끔찍한 주제를 다루고 있음에도 의외로 유쾌하고 경쾌한 분위기를 유지한다. 감동과 비극을 전면에 내세우기보다 블랙코미디의 성격이 짙다. "기적이 아니라 관료주의였다"라고 말하며 자신의 업적을 숨겼던 엥셀의 태도가 영화 전체에 그대로 반영된 결과일 것이다. 동시에 '관료주의' 자체를 향한 비판적 시선도 강하게 드러난다.'제2차 세계대전'은 이미 너무나 잘 알려진 시대라 더 이상 새로운 이야기가 없을 것 같지만, 해마다 전혀 몰랐던 이야기들이 등장한다. 관련 영화와 시리즈, 다큐멘터리가 꾸준히 제작되는 이유도 그만큼 전쟁의 양상이 복합적이고 다층적이었기 때문일 것이다.또 하나 인상적인 건, 개인이 얼마나 위대한 일을 할 수 있는가 하는 점이다. 스웨덴 외교부 법무팀장 예스타 엥셀은 원래 세상일에 관심 없이 시키는 일만 하던 공무원이었다. 하지만 어느 순간 눈을 뜬다. 세상에 관심을 가지게 되고, 무엇이 옳고 무엇이 부당한지 스스로 판단하기 시작한다. 그렇게 자신만의 생각이 생기고, 자신만의 세계가 만들어진다.하여 이 영화는 거시적으로 보면 시대극이지만, 동시에 한 중년 남자의 뒤늦은 성장기이기도 하다. 어떤 방식으로 접근하든 충분히 매력적으로 감상할 수 있는 작품이다. 현대 스웨덴의 명망 높은 인물들이 카메오처럼 등장해 찾아보는 재미도 쏠쏠하다. 그리고 문득 이런 생각이 든다. "스웨덴이 이런 나라였구나?"