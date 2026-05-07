서류 조작으로 유대인 구한 스웨덴 공무원

1942년 7월 15일, 나치 독일이 스웨덴을 침공했다는 경보가 울린다. 소식은 외교부 차관 쇠데르스트룀을 통해 외교부 장관 윈테르에게 전달된다. 곧바로 독일 대사관에 연락하지만, 잘못된 경보로 끝난다. 당시 스웨덴을 제외한 주변국은 모두 독일에 점령당한 상태였다. 스웨덴은 중립국을 선언하며 독일군이 자국 영토를 지나가도록 허락했고, 독일군에 철광석과 볼베어링을 공급했다.
또한 유대인들이 어떤 상황에 놓여 있는지 독일 밖 국가들은 거의 알지 못했다. 한편 스웨덴은 비교적 평온했고, 유대인 망명 건은 외교부 법무팀의 예스타 엥셀에게 넘어간다. 그는 평범한 공무원으로, 가족에게까지 무시당할 만큼 어수룩한 인물이다. 유대인들의 망명 요청이 이어지지만 애써 외면할 정도로 순응적인 사람이기도 하다.
와중에 스웨덴 국민이 유대인이라는 이유로 체포되는 일이 발생한다. 풀려나는 경우도 있지만, 수용소로 끌려간다는 소식이 들려온다. 엥셀은 그저 소문일 뿐이라며 애써 치부하지만, 우연히 장관과 차관이 나누는 대화를 통해 나치의 '최종 해결책(유대인 절멸 계획)'에 대해 듣게 된다. 그럼에도 한동안 이전과 다를 바 없이 살아가던 그는, 어느 순간 생각을 바꾸고 행동에 나선다.