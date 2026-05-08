웹툰 작가에서 요리 예능인으로, 김풍의 거침없는 행보

더 밥 스튜디오 화면 캡처

2021년에 시작한 김풍의 웹예능 <라면꼰대>는 5개의 시즌과 '월간 라면꼰대'까지 제작될 정도로 많은 인기를 끌었다.하지만 김풍이 야심 차게 오픈한 카페 '옾'은 개업한 지 1년도 되지 않아 코로나19 대유행이라는 직격탄을 맞았고 결국 1년7개월 만에 폐업했다(김풍은 폐업 대신 '시즌1 마무리'라는 표현을 썼지만 '옾카페 드립'은 현재까지도 김풍을 놀리는 밈으로 쓰이고 있다). 김풍이 직접 각본을 쓴 드라마 <찌질의 역사>도 2022년에 촬영을 마쳤지만 방송사를 구하지 못하다가 작년 OTT 채널 웨이브를 통해 뒤늦게 공개됐다.하지만 김풍에게는 '요리'라는 마르지 않는 '킬러 콘텐츠'가 있었다. 김풍은 2021년부터 더 밥 스튜디오에서 제작·방영한 웹 예능 <라면꼰대>가 많은 사랑을 받으면서 시즌5까지 제작됐고 채널 이름도 '라꼰즈'로 변경됐다. 그리고 <흑백요리사>의 폭발적인 인기는 <냉장고를 부탁해>의 부활로 이어졌고 김풍은 기존 셰프들과 권성준, 박은영, 윤남노 등 젊은 셰프들 사이의 가교 역할을 하면서 많은 사랑을 받았다.웹툰이 아닌 요리 잘하는 방송인이라는 부캐를 통해 두 번째 전성기를 맞은 김풍은 9일 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>를 통해 또 하나의 요리 예능에 도전한다. <요리는 괴로워!>는 새로운 요리 아이디어를 찾기 위해 셰프들이 '요리 전시회' 프로젝트를 전개하는 예능으로 9일 유튜브 채널 <라꼰즈>와 tvN을 통해 첫 공개될 예정이다. 김풍으로서는 자신의 얼굴이 포스터 중앙에 들어간 첫 번째 요리 예능인 셈이다.<요리는 괴로워!>에는 <흑백요리사> 시즌1에서 백수저로 출전해 "쉽지 않네?"라는 유행어를 남겼던 '딤섬의 여왕' 정지선 셰프와 <흑백요리사> 시즌1에서 '장사천재 조사장'으로 출전했던 조서형 셰프, <흑백요리사> 시즌2에서 '중식마녀'로 출전했던 이문정 셰프가 출연한다. 여기에 각종 예능프로그램에 출연했던 개그우먼 이은지가 김풍 혼자서는 부족할 수 있는 예능적 요소를 더할 예정이다.사실 Jtbc의<냉장고를 부탁해>와 KBS의 <신상출시 편스토랑>을 비롯해 현재 방송가와 OTT, 유튜브 등에서 제작되고 있는 요리 관련 프로그램과 콘텐츠는 차고 넘친다. <요리는 괴로워!> 역시 새롭고 신선한 매력을 보여주지 못하면 흔한 요리프로그램 중 하나로 묻힐 수 있다는 뜻이다. 출연하던 채널 이름을 바꿀 정도로 유튜브에서 큰 영향력을 보여줬던 김풍의 매력이 TV 방송에서도 잘 통할 수 있을지 주목된다.