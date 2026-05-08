웹툰 작가에서 요리 예능인으로, 김풍의 거침없는 행보

1970년생 강호동과 1971년생(빠른 70년생) 신동엽, 1972년생 유재석은 1990년대 초에 데뷔해 2000년대 초·중반부터 2020년대 중반이 된 지금까지 최고의 예능인 자리를 유지하고 있다. 물론 그 사이 아나운서 출신의 전현무와 가수 출신의 김종국, 김종민, 농구 선수 출신의 서장훈, 요식업 사업가 백종원 등이 부상한 적도 있지만 여전히 유재석과 신동엽, 강호동이 예능계에서 차지하는 비중은 대단히 크다.
그리고 2010년대 중반 이후 웹툰 작가 출신 예능인들이 방송가에서 새롭게 떠올랐다. 특히 포털사이트에 <패션왕>과 <복학왕>을 연재했던 기안84는 2016년부터 MBC 예능 <나 혼자 산다>에 출연하며 인지도가 상승했고 2020년대에는 MBC의 <태어난 김에 세계일주>와 넷플릭스의 <대환장 기안장>을 성공으로 이끌었다. 기안84는 2023년 MBC 연예대상에서 역대 최초로 비연예인 출신으로 연예 대상을 수상했다.
독특한 그림체와 유머 코드로 많은 사랑을 받았던 웹툰작가 이말년도 유튜브에서 '침착맨'이라는 이름으로 활동하면서 300만이 넘는 구독자를 보유한 '유튜브계의 대기업'으로 성장했다. 그리고 유튜브와 방송가를 넘나들면서 활발하게 활동하던 또 한 명의 웹툰 작가 겸 방송인이 새 고정 예능을 선보인다. 9일 tvN과 유튜브를 통해 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>에 출연하는 김풍이 그 주인공이다.
독특한 행보 걷다가 <냉장고를 부탁해>로 주목