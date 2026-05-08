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웹툰 작가에서 요리 예능인으로, 김풍의 거침없는 행보

웹툰 작가에서 요리 예능인으로, 김풍의 거침없는 행보

[프리뷰] 9일 유튜브와 tvN 새 예능 <요리는 괴로워!>에 출연하는 김픙

양형석(utopia697)
26.05.08 10:18최종업데이트26.05.08 10:18
1970년생 강호동과 1971년생(빠른 70년생) 신동엽, 1972년생 유재석은 1990년대 초에 데뷔해 2000년대 초·중반부터 2020년대 중반이 된 지금까지 최고의 예능인 자리를 유지하고 있다. 물론 그 사이 아나운서 출신의 전현무와 가수 출신의 김종국, 김종민, 농구 선수 출신의 서장훈, 요식업 사업가 백종원 등이 부상한 적도 있지만 여전히 유재석과 신동엽, 강호동이 예능계에서 차지하는 비중은 대단히 크다.

그리고 2010년대 중반 이후 웹툰 작가 출신 예능인들이 방송가에서 새롭게 떠올랐다. 특히 포털사이트에 <패션왕>과 <복학왕>을 연재했던 기안84는 2016년부터 MBC 예능 <나 혼자 산다>에 출연하며 인지도가 상승했고 2020년대에는 MBC의 <태어난 김에 세계일주>와 넷플릭스의 <대환장 기안장>을 성공으로 이끌었다. 기안84는 2023년 MBC 연예대상에서 역대 최초로 비연예인 출신으로 연예 대상을 수상했다.

독특한 그림체와 유머 코드로 많은 사랑을 받았던 웹툰작가 이말년도 유튜브에서 '침착맨'이라는 이름으로 활동하면서 300만이 넘는 구독자를 보유한 '유튜브계의 대기업'으로 성장했다. 그리고 유튜브와 방송가를 넘나들면서 활발하게 활동하던 또 한 명의 웹툰 작가 겸 방송인이 새 고정 예능을 선보인다. 9일 tvN과 유튜브를 통해 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>에 출연하는 김풍이 그 주인공이다.

독특한 행보 걷다가 <냉장고를 부탁해>로 주목

웹툰 작가로 활동하던 김풍은 2014년부터 <냉장고를 부탁해>에 출연하면서 대중들에게 인지도가 크게 올랐다.
웹툰 작가로 활동하던 김풍은 2014년부터 <냉장고를 부탁해>에 출연하면서 대중들에게 인지도가 크게 올랐다.jtbc 화면 캡처

2000년대 초반 지금은 사라진 영화 잡지에서 기자로 일했던 김풍은 대형 인터넷 커뮤니티에서 카툰을 연재하다가 2003년 D 포털사이트로 자리를 옮겨 그의 첫 번째 대표 웹툰 <폐인가족>을 연재했다. 김풍은 <순정만화>, <아파트>의 강풀, <위대한 갯츠비>의 강도하 작가 등과 함께 한국의 웹툰 1세대로 활동했고 이말년, 주호민, 기안84 등 많은 후배 작가들에게 직·간접적으로 영향을 끼쳤다.

<폐인가족> 연재 종료 후 잠시 연극 배우로 활동했던 김풍은 2000년대 중반 <폐인가족>의 캐릭터들을 활용해 미니홈피 캐릭터 사업에 뛰어들며 범상치 않은 행보를 보여왔다. 30대 초반에 그렸던 <내일은 럭키 곰스타>와 <싸드 아일랜드>가 좋은 결과를 얻지 못하면서 웹툰 작가로서 부침을 겪었던 김풍은 그림을 잠시 내려놓고 2013년 웹툰 <찌질의 역사>에 스토리 작가로 참여했다(그림은 심윤수 작가) .

<찌질의 여사>를 통해 누구나 겪었을 청춘의 아픔과 방황, 성장 과정을 유쾌하게 풀어내며 슬럼프에서 벗어난 김풍은 2014년 jtbc의 요리 예능 <냉장고를 부탁해>에 출연하면서 대중들에게 널리 알려졌다. 사실 방영 초기만 해도 쟁쟁한 셰프들이 출연하는 <냉장고를 부탁해>에서 김풍의 역할은 셰프들의 승점 자판기 역할을 해주면서 자칫 교양으로 흐를 수 있는 프로그램에 예능적 요소를 더하는 캐릭터였다.

하지만 김풍은 15분이라는 룰에 적응하고 '전문가 사이의 비전문가가 보여주는 성장 스토리'를 연출하면서 '일취월장'했고 전문 셰프들에게도 밀리지 않는 훌륭한 요리들을 척척 만들어냈다. 물론 가끔 눈 뜨고 보기 힘든 실패작들도 있었지만 김풍은 셰프가 아닌 웹툰 작가이기에 시청자들도 크게 불편함을 느끼지 않았다. 드라마 <파스타>의 모델 샘킴이 "이제 김풍에게 지는 것이 부끄럽지 않다"고 극찬했을 정도.

<냉장고를 부탁해>를 통해 대중적 인지도가 크게 상승한 김풍은 <해피투게더3>와 <주먹 쥐고 소림사>처럼 웹툰, 요리와 크게 상관없는 예능 프로그램에도 출연하기 시작했다. 2018년에는 주호민, 이말년, 심윤수 등 친한 웹툰 작가들과 함께 전국의 지역 축제를 찾아 체험하는 SBS Plus 채널의 <축제로구나>에 출연했다. 김풍은 2019년 6호선 상수역 근처에 카페 '옾'을 오픈하는 독특한 행보를 이어갔다.

자신의 얼굴 전면에 내세운 요리 예능 출연

2021년에 시작한 김풍의 웹예능 <라면꼰대>는 5개의 시즌과 '월간 라면꼰대'까지 제작될 정도로 많은 인기를 끌었다.
2021년에 시작한 김풍의 웹예능 <라면꼰대>는 5개의 시즌과 '월간 라면꼰대'까지 제작될 정도로 많은 인기를 끌었다.더 밥 스튜디오 화면 캡처

하지만 김풍이 야심 차게 오픈한 카페 '옾'은 개업한 지 1년도 되지 않아 코로나19 대유행이라는 직격탄을 맞았고 결국 1년7개월 만에 폐업했다(김풍은 폐업 대신 '시즌1 마무리'라는 표현을 썼지만 '옾카페 드립'은 현재까지도 김풍을 놀리는 밈으로 쓰이고 있다). 김풍이 직접 각본을 쓴 드라마 <찌질의 역사>도 2022년에 촬영을 마쳤지만 방송사를 구하지 못하다가 작년 OTT 채널 웨이브를 통해 뒤늦게 공개됐다.

하지만 김풍에게는 '요리'라는 마르지 않는 '킬러 콘텐츠'가 있었다. 김풍은 2021년부터 더 밥 스튜디오에서 제작·방영한 웹 예능 <라면꼰대>가 많은 사랑을 받으면서 시즌5까지 제작됐고 채널 이름도 '라꼰즈'로 변경됐다. 그리고 <흑백요리사>의 폭발적인 인기는 <냉장고를 부탁해>의 부활로 이어졌고 김풍은 기존 셰프들과 권성준, 박은영, 윤남노 등 젊은 셰프들 사이의 가교 역할을 하면서 많은 사랑을 받았다.

웹툰이 아닌 요리 잘하는 방송인이라는 부캐를 통해 두 번째 전성기를 맞은 김풍은 9일 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>를 통해 또 하나의 요리 예능에 도전한다. <요리는 괴로워!>는 새로운 요리 아이디어를 찾기 위해 셰프들이 '요리 전시회' 프로젝트를 전개하는 예능으로 9일 유튜브 채널 <라꼰즈>와 tvN을 통해 첫 공개될 예정이다. 김풍으로서는 자신의 얼굴이 포스터 중앙에 들어간 첫 번째 요리 예능인 셈이다.

<요리는 괴로워!>에는 <흑백요리사> 시즌1에서 백수저로 출전해 "쉽지 않네?"라는 유행어를 남겼던 '딤섬의 여왕' 정지선 셰프와 <흑백요리사> 시즌1에서 '장사천재 조사장'으로 출전했던 조서형 셰프, <흑백요리사> 시즌2에서 '중식마녀'로 출전했던 이문정 셰프가 출연한다. 여기에 각종 예능프로그램에 출연했던 개그우먼 이은지가 김풍 혼자서는 부족할 수 있는 예능적 요소를 더할 예정이다.

사실 Jtbc의<냉장고를 부탁해>와 KBS의 <신상출시 편스토랑>을 비롯해 현재 방송가와 OTT, 유튜브 등에서 제작되고 있는 요리 관련 프로그램과 콘텐츠는 차고 넘친다. <요리는 괴로워!> 역시 새롭고 신선한 매력을 보여주지 못하면 흔한 요리프로그램 중 하나로 묻힐 수 있다는 뜻이다. 출연하던 채널 이름을 바꿀 정도로 유튜브에서 큰 영향력을 보여줬던 김풍의 매력이 TV 방송에서도 잘 통할 수 있을지 주목된다.

9일 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>에서 김풍은 쟁쟁한 셰프들을 제치고 포스터의 센터를 차지했다.
9일 첫 방송되는 <요리는 괴로워!>에서 김풍은 쟁쟁한 셰프들을 제치고 포스터의 센터를 차지했다.<요리는 괴로워!> 홈페이지


김풍 요리는괴로워 정지선 이문정 조서형

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