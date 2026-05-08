60년 경력의 재즈 피아니스트가 밝힌 연주 비결

염동교

케니 배런 트리오 내한 공연연세대학교 백주년 기념관 콘서트홀 속 청중의 우레와 같은 함성에 거장은 노구의 몸을 한 번 더 움직였다. 두 번째 앙코르로 들려준 '메모리즈 오브 유(Memories Of You)'는 선술집이나 재즈 카페에서 들릴법한 구성진, 희로애락이 녹아 있는 듯한 곡조였다. 실제로 배런이 젊은 시절 그런 곳에서 일한 경험이 있는지는 모르겠지만 프로페셔널의 꿈을 키워가던 배런의 청년 시절이 이미지화되어 괜스레 뭉클했다.상하이에서 열리는 재즈 페스티벌을 위해 바로 중국으로 넘어가는 일정에도 바로 다음 날인 5월 1일, 다시금 플러스히치의 주관으로 오디오가이 스튜디오에서 '케니 배런 마스터 클래스'가 열렸다. 삼삼오오 모인 재즈 애호가, 젊은 연주인이 초롱초롱한 눈빛으로 대가의 손길을 응시했다. 6살 때 처음 피아노 앞에 앉아 토미 플래너건과 행크 존스같은 선배를 흡수했던 청년기를 지나, 전설적인 비밥 색소포니스트 디지 길레스피 퀸텟을 떠나야 했던 일 등 흥미로운 일화를 들려주었다.약 30분간 이어진 질의응답엔 수십 년 내공과 통찰력이 녹아있었다. 그의 언어는 진솔하고도 명료했는데 차기 캐니 배런을 꿈꾸는 청년에게 피와 살이 되는 조언이었다. 걸작 '테이크 더 에이 트레인(Take the 'A' Train)을 합작했던 듀크 엘링턴과 빌리 스트레이혼의 작품을 짧게 편집해 들려준 오프닝을 비롯해 이야기 도중 들려주는 피아노에 마치 2일 연속 캐니 배런 콘서트에 온 기분이었다. 특히 셀로니어스 멍크는 전날 콘서트에 이어 다시금 등장해 캐니 배런에게 막대한 영감이었다는 걸 증명했다.그는 "기교와 속주의 남발보다 발라드와 재즈 퓨전 등 스타일에 맞는 플레이가 중요하다"면서 감탄과 매혹이란 뜻의 임프레스(Impress)와 인챈트(Enchant)란 단어 중 후자의 손을 들어주었다. 그러면서 "네 이야기를 담은 발라드로 관중을 눈물 흘리게 할 수 있는가?"를 고민해 보라고 조언했다. 솔로잉할 때 이성과 계산을 앞세우느냐는 질문엔 "생각하면서 연주하는 건 여간 어려운 일이 아니다. 그저 순간에 몰두한 채 프레이즈를 펼친다"라는 진솔한 답변을 공유했다.오는 8월 8일 내한 공연이 공지된 피아니스트 설리번 포트너와의 듀엣 콘서트가 뉴욕에서 열릴 예정이라며 "설리번과의 협연이 긴장되지만 공연 내내 그의 기술을 훔칠 거"라며 미소 지었다. 음악에 끝이란 없고, 아직도 자기의 소리를 찾고 있다는 그에겐 40년 후배 또한 배움의 원천인 것이다. 그 발언에서 자극과 동시에 걱정 대신 차근차근 앞으로 나아가도 괜찮겠다는 위로를 얻었다.