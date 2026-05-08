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60년 경력의 재즈 피아니스트가 밝힌 연주 비결

60년 경력의 재즈 피아니스트가 밝힌 연주 비결

[리뷰] '케니 배런 트리오 내한 공연' 과 마스터 클래스

염동교(ydk8811)
26.05.08 10:43최종업데이트26.05.08 10:43
케니 배런 트리오 내한 공연
케니 배런 트리오 내한 공연염동교

케니 배런 트리오는 1943년생이다. 비틀스의 조지 해리슨과 도어즈의 짐 모리슨, < 택시 드라이버 >로 유명한 영화배우 로버트 드니로와 동갑이다. 이 피아니스트가 얼마나 오랜 세월 피아노를 쳐왔는지 짐작 간다. 60년 경력의 비결과 원동력이 궁금했는데 잠시 중심에서 물러나 동료 연주자의 솔로를 바라보는 모습에서 해답을 찾았다. 그는 여든이 넘은 지금도 관객과의 교감을, 멤버들과의 앙상블을 순수한 마음으로 사랑하고 있었다.

지난 4월 30일 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀서 열린 '케니 배런 트리오 내한 공연'은 거장의 품격 있는 퍼포먼스였다. '세계 재즈의 날'을 맞은 최고의 선물과도 같았다. 스페인 출신 베이스 연주자 알렉시스 쿠아다르도와 그래미 후보에 오른 적 있는 드러머 조나단 블레이크가 케니 배런과 더불어 삼각형을 이뤘다.

비밥 역사의 이정표로 거론되는 작곡가이자 피아니스트 셀로니어스 멍크의 '그린 침니즈(Green Chimneys)'의 시작부터 재즈 트리오의 미학이 드러났다. 앙상블 최소 단위인 만큼 각 연주자의 개성이 도드라졌다.

빙 크로스비의 '화이트 크리스마스(WhiteChristmas)'를 비롯해 20세기 미국 대중음악의 주옥 같은 명곡을 집필한 어빙 벌린. 그가 1932년 작곡한 스탠더드 '하우 딥 이즈 디 오션(How Deep Is The Ocean)'에선 배런의 오른손 멜로디 연주가 섬세하고 아름다웠다. 곡조에 매력을 느꼈다면 명품 재즈 보컬리스트 다이애나 크롤의 버전도 추천한다.
*재즈 스탠더드(악곡의 우수성과 영속성으로 말미암아 무수한 재즈 아티스트들이 되풀이하여 커버하는 작품)

다시 한번 멍크. 이 날 배런 공연 이외에도 여러 재즈 콘서트에 멍크 리메이크가 연주되는 모습에서 새삼 그가 얼마나 대단한 작곡가였는지 생각했다. 리듬과 그루브에 대한 음악 용어인 "셔플"이 들어간만큼 그 부분에 중점을 둔 셔플 보일(Shuffle Boil)은 '하우 딥 이즈 디 오션(How Deep Is The Ocean)'와 반대로 핵심을 콕콕 찌르는 왼손 리듬이 돋보였다.

배런의 2025년도 근작 < 송북(Songbook) >에도 참여한 블레이크는 정규 공연 목록의 마지막 '칼립소(Calypso)'에서 아껴뒀던 힘을 분출했다. 활화산 같은 타격에 관중석 탄성이 터져 나왔다. 브라질 대중음악의 거장 카에타노 벨로조의 '아퀴엘레 프레보 악세(Aquele Frevo Axé)는 이색적인 순간으로 남았는데, 파도가 넘실대는 듯한 그루브와 싱그러운 기운이 일품이었다.

케니 배런 트리오 내한 공연
케니 배런 트리오 내한 공연염동교

연세대학교 백주년 기념관 콘서트홀 속 청중의 우레와 같은 함성에 거장은 노구의 몸을 한 번 더 움직였다. 두 번째 앙코르로 들려준 '메모리즈 오브 유(Memories Of You)'는 선술집이나 재즈 카페에서 들릴법한 구성진, 희로애락이 녹아 있는 듯한 곡조였다. 실제로 배런이 젊은 시절 그런 곳에서 일한 경험이 있는지는 모르겠지만 프로페셔널의 꿈을 키워가던 배런의 청년 시절이 이미지화되어 괜스레 뭉클했다.

상하이에서 열리는 재즈 페스티벌을 위해 바로 중국으로 넘어가는 일정에도 바로 다음 날인 5월 1일, 다시금 플러스히치의 주관으로 오디오가이 스튜디오에서 '케니 배런 마스터 클래스'가 열렸다. 삼삼오오 모인 재즈 애호가, 젊은 연주인이 초롱초롱한 눈빛으로 대가의 손길을 응시했다. 6살 때 처음 피아노 앞에 앉아 토미 플래너건과 행크 존스같은 선배를 흡수했던 청년기를 지나, 전설적인 비밥 색소포니스트 디지 길레스피 퀸텟을 떠나야 했던 일 등 흥미로운 일화를 들려주었다.

약 30분간 이어진 질의응답엔 수십 년 내공과 통찰력이 녹아있었다. 그의 언어는 진솔하고도 명료했는데 차기 캐니 배런을 꿈꾸는 청년에게 피와 살이 되는 조언이었다. 걸작 '테이크 더 에이 트레인(Take the 'A' Train)을 합작했던 듀크 엘링턴과 빌리 스트레이혼의 작품을 짧게 편집해 들려준 오프닝을 비롯해 이야기 도중 들려주는 피아노에 마치 2일 연속 캐니 배런 콘서트에 온 기분이었다. 특히 셀로니어스 멍크는 전날 콘서트에 이어 다시금 등장해 캐니 배런에게 막대한 영감이었다는 걸 증명했다.

그는 "기교와 속주의 남발보다 발라드와 재즈 퓨전 등 스타일에 맞는 플레이가 중요하다"면서 감탄과 매혹이란 뜻의 임프레스(Impress)와 인챈트(Enchant)란 단어 중 후자의 손을 들어주었다. 그러면서 "네 이야기를 담은 발라드로 관중을 눈물 흘리게 할 수 있는가?"를 고민해 보라고 조언했다. 솔로잉할 때 이성과 계산을 앞세우느냐는 질문엔 "생각하면서 연주하는 건 여간 어려운 일이 아니다. 그저 순간에 몰두한 채 프레이즈를 펼친다"라는 진솔한 답변을 공유했다.

오는 8월 8일 내한 공연이 공지된 피아니스트 설리번 포트너와의 듀엣 콘서트가 뉴욕에서 열릴 예정이라며 "설리번과의 협연이 긴장되지만 공연 내내 그의 기술을 훔칠 거"라며 미소 지었다. 음악에 끝이란 없고, 아직도 자기의 소리를 찾고 있다는 그에겐 40년 후배 또한 배움의 원천인 것이다. 그 발언에서 자극과 동시에 걱정 대신 차근차근 앞으로 나아가도 괜찮겠다는 위로를 얻었다.

케니 배런 마스터 클래스
케니 배런 마스터 클래스염동교



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대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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