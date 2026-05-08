60년 경력의 재즈 피아니스트가 밝힌 연주 비결

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케니 배런 트리오 내한 공연염동교
케니 배런 트리오는 1943년생이다. 비틀스의 조지 해리슨과 도어즈의 짐 모리슨, < 택시 드라이버 >로 유명한 영화배우 로버트 드니로와 동갑이다. 이 피아니스트가 얼마나 오랜 세월 피아노를 쳐왔는지 짐작 간다. 60년 경력의 비결과 원동력이 궁금했는데 잠시 중심에서 물러나 동료 연주자의 솔로를 바라보는 모습에서 해답을 찾았다. 그는 여든이 넘은 지금도 관객과의 교감을, 멤버들과의 앙상블을 순수한 마음으로 사랑하고 있었다.
지난 4월 30일 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀서 열린 '케니 배런 트리오 내한 공연'은 거장의 품격 있는 퍼포먼스였다. '세계 재즈의 날'을 맞은 최고의 선물과도 같았다. 스페인 출신 베이스 연주자 알렉시스 쿠아다르도와 그래미 후보에 오른 적 있는 드러머 조나단 블레이크가 케니 배런과 더불어 삼각형을 이뤘다.
비밥 역사의 이정표로 거론되는 작곡가이자 피아니스트 셀로니어스 멍크의 '그린 침니즈(Green Chimneys)'의 시작부터 재즈 트리오의 미학이 드러났다. 앙상블 최소 단위인 만큼 각 연주자의 개성이 도드라졌다.
빙 크로스비의 '화이트 크리스마스(WhiteChristmas)'를 비롯해 20세기 미국 대중음악의 주옥 같은 명곡을 집필한 어빙 벌린. 그가 1932년 작곡한 스탠더드 '하우 딥 이즈 디 오션(How Deep Is The Ocean)'에선 배런의 오른손 멜로디 연주가 섬세하고 아름다웠다. 곡조에 매력을 느꼈다면 명품 재즈 보컬리스트 다이애나 크롤의 버전도 추천한다.
*재즈 스탠더드(악곡의 우수성과 영속성으로 말미암아 무수한 재즈 아티스트들이 되풀이하여 커버하는 작품)
다시 한번 멍크. 이 날 배런 공연 이외에도 여러 재즈 콘서트에 멍크 리메이크가 연주되는 모습에서 새삼 그가 얼마나 대단한 작곡가였는지 생각했다. 리듬과 그루브에 대한 음악 용어인 "셔플"이 들어간만큼 그 부분에 중점을 둔 셔플 보일(Shuffle Boil)은 '하우 딥 이즈 디 오션(How Deep Is The Ocean)'와 반대로 핵심을 콕콕 찌르는 왼손 리듬이 돋보였다.
배런의 2025년도 근작 < 송북(Songbook) >에도 참여한 블레이크는 정규 공연 목록의 마지막 '칼립소(Calypso)'에서 아껴뒀던 힘을 분출했다. 활화산 같은 타격에 관중석 탄성이 터져 나왔다. 브라질 대중음악의 거장 카에타노 벨로조의 '아퀴엘레 프레보 악세(Aquele Frevo Axé)는 이색적인 순간으로 남았는데, 파도가 넘실대는 듯한 그루브와 싱그러운 기운이 일품이었다.