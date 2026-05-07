새로운 괴물의 등장… 프라치스, UFC 웰터급 정상 정조준

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카를로스 프라치스는 기존의 화력에 더해 최근 들어서는 전략적인 움직임도 한층 더 성장했다는 평가를 받고 있다.프라치스의 파이팅 스타일을 한마디로 정의하면 '계산된 파괴력'이다. 겉으로 보기에는 공격적인 난타전 스타일처럼 보이지만, 실제로는 매우 구조적인 흐름을 보인다.첫 번째 특징은 로우킥을 중심으로 한 하체 공략이다. 그는 상대의 기동력을 먼저 제한한다. 단순한 데미지 축적을 넘어 리듬과 전략 자체를 무너뜨리는 작업이다. 델라 마달레나전에서도 이 전략이 완벽하게 맞아떨어졌다. 하체가 무너지자 상체도 함께 붕괴됐고, 결국 피니시로 이어졌다.두 번째는 다양한 타격의 연결성이다. 프라치스는 펀치, 킥, 니킥, 엘보를 자연스럽게 조합한다. 한 가지 공격이 막히더라도 곧바로 다른 공격으로 이어지기 때문에 상대는 방어 타이밍을 잡기 어렵다. 이러한 '연속 압박'은 KO 확률을 높이는 핵심 요소다.세 번째는 케이지 컨트롤이다. 그는 경기 내내 중앙을 차지하고 상대를 뒤로 밀어붙인다. 케이지에 몰린 상대는 선택지가 줄어들고, 결국 프라치스의 공격 루트 안으로 들어가게 된다. 이 과정에서 그의 공격은 더욱 위력을 발휘한다.네 번째는 라운드 운영 능력이다. 그는 초반부터 무리하게 승부를 보지 않는다. 대신 라운드를 거치며 상대를 점진적으로 약화시킨다. 이는 체력 관리와도 연결되며, 후반으로 갈수록 더 강해지는 모습을 만든다.물론 약점도 존재한다. 타격 중심의 파이팅 스타일 상 레슬링과 그래플링이 강한 상대에게는 변수로 작용할 수 있다. 챔피언 마카체프만 보더라도 압도적 그래플링이 주무기다. 이 문제는 향후 타이틀 경쟁에서 중요한 관전 요소가 될 것이다.현재의 프라치스는 단순한 복병을 넘어 이미 완성 단계에 가까운 파이터다. 날카로운 피니시 능력, 진화한 전술 그리고 큰 무대에서도 흔들리지 않는 멘탈까지 갖췄다. 현재 웰터급에서 가장 위험한 존재 중 하나로 불리는 만큼 다음 경기에서 누구와 붙을지에도 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.