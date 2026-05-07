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새로운 괴물의 등장… 프라치스, UFC 웰터급 정상 정조준

새로운 괴물의 등장… 프라치스, UFC 웰터급 정상 정조준

단순한 타격가 아닌 시스템형 스트라이커

김종수(oetet)
26.05.07 13:53최종업데이트26.05.07 13:53
카를로스 프라치스는 직전 경기에서 랭킹 1위 잭 델라 마달레나를 일방적으로 압도했다.
카를로스 프라치스는 직전 경기에서 랭킹 1위 잭 델라 마달레나를 일방적으로 압도했다.UFC 제공

UFC 웰터급에서 활약 중인 '나이트메어' 카를로스 프라치스(33, 브라질)의 최근 기세가 무섭다. 단순한 상승세를 넘어 체급 판도의 흐름 자체를 바꿀 후보로 꼽히고 있다.

프라치스는 지난 2일(한국 시각), 호주 웨스턴오스트레일리아 퍼스 RAC 아레나에서 열린 UFC Fight Night 275 '델라 마달레나 vs 프라치스' 대회 주경기에서 또다시 위용을 뽐냈다. 전 UFC 웰터급 챔피언이자 현 랭킹 1위인 잭 델라 마달레나(30, 호주)를 TKO로 무너뜨리며 유력한 타이틀 후보로 뛰어올랐다.

경기는 초반부터 긴장감이 감돌았다. 타격 능력에서 높은 평가를 받던 두 선수의 대결이었지만, 시간이 흐를수록 흐름은 점점 프라치스 쪽으로 기울었다. 1라운드에서 탐색전을 펼친 그는 2라운드부터 로우킥을 중심으로 상대의 하체를 집요하게 공략했다. 데미지 축적을 넘어 상대의 움직임과 리듬을 완전히 무너뜨리는 데 목적이 있었다.

결정적인 순간은 3라운드였다. 로우킥으로 균형을 무너뜨린 뒤 이어진 니킥과 펀치 그리고 그라운드에서의 엘보와 파운딩이 폭발하며 결국 TKO로 경기가 종료됐다. 상대 델라 마달레나를 완전히 '무장 해제'시켰다고 표현해도 과장이 아닐 정도의 압도적인 승리였다.

이 승리로 프라치스는 3연속 (T)KO 승이자 UFC 7번째 (T)KO승이라는 인상적인 기록을 이어갔다. 웰터급 최상위권 파이터를 상대로 보여준 경기력은 단순한 이변이 아니라 실력의 증명이었다.

해외 MMA 매체들은 이 경기를 두고 "웰터급 권력 교체의 신호탄이다"라고 평가하고 있다. 실제로 프라치스는 경기 직후 타이틀 도전을 공개적으로 요구하며 챔피언 전선에 성큼 진입했다.

프라치스는 랭킹 2위 이안 마샤두 개리가 챔피언 이슬람 마카체프에게 도전할 걸로 예상하고 있다. 그는 "마카체프와 마샤두 개리의 타이틀전을 지켜본 후 승자와 싸울 것이다. 브라질에는 아직까지 웰터급 챔피언이 없었으니 내가 최초가 되겠다"라고 선언한 상태다.

카를로스 프라치스는 전방위 타격으로 잭 델라 마달레나를 맹폭했다.
카를로스 프라치스는 전방위 타격으로 잭 델라 마달레나를 맹폭했다.UFC 제공

KO로 증명해 온 커리어, '완성형 파이터'로 진화

프라치스의 커리어를 살펴보면 한 가지 키워드가 분명하게 드러난다. 바로 '피니시 능력'이다. 통산 24승 중 판정승이 단 2번(8%)밖에 없는 것에서도 알 수 있듯이 그의 승리 대부분은 판정이 아닌 KO 또는 TKO로 끝난다. 넉아웃 승리가 무려 19번(79%)이다. 단순히 강한 파괴력를 지닌 선수라기보다, 상대를 끝낼 줄 아는 본능적인 감각이 있는 킬러형 파이터다.

초기 커리어에서부터 그는 공격적인 스타일로 주목받았다. 하지만 당시에는 다소 거칠고 단조로운 타격이 약점으로 지적되기도 했다. 그러나 UFC에 진입한 이후 그의 경기력은 눈에 띄게 발전했다. 타격의 정확도와 선택이 좋아졌고, 무엇보다 '언제 몰아붙여야 하는지'에 대한 판단력이 크게 향상됐다.

최근 경기들이 이를 잘 보여준다. 그는 과거처럼 무작정 돌진하지 않는다. 상대를 분석하며 데미지를 축적하고, 결정적인 순간에 폭발적인 공격을 쏟아붓는다. 이러한 변화는 그를 단순한 KO 아티스트에서 '전술형 스트라이커'로 진화시켰다.

특히 전 챔피언급 선수들을 연달아 제압하면서 그의 위상은 급격히 상승했다. 강자들을 상대로도 전혀 주눅 들지 않는 경기 운영 그리고 오히려 더 날카로워지는 피니시 능력은 그가 큰 무대에 강한 선수임을 보여준다.

그의 별명 '나이트메어(The Nightmare)'는 단순한 이미지가 아니다. 상대는 경기 내내 압박과 데미지가 누적되며 점점 탈출구가 사라지는 경험을 하게 된다. 실제로 많은 상대들이 경기 후반으로 갈수록 반격 의지를 잃는 모습을 보인다.

또한 프라치스는 정신적인 동기부여도 강한 선수다. 가족, 특히 어린 시절의 어려운 환경에서 비롯된 동기들은 그를 더욱 집요하게 만든 요소로 평가된다. 이러한 내면적인 요소는 단순한 기술 이상의 경쟁력을 만들어낸다.

카를로스 프라치스는 기존의 화력에 더해 최근 들어서는 전략적인 움직임도 한층 더 성장했다는 평가를 받고 있다.
카를로스 프라치스는 기존의 화력에 더해 최근 들어서는 전략적인 움직임도 한층 더 성장했다는 평가를 받고 있다.UFC 제공

압박, 파괴 그리고 계산

프라치스의 파이팅 스타일을 한마디로 정의하면 '계산된 파괴력'이다. 겉으로 보기에는 공격적인 난타전 스타일처럼 보이지만, 실제로는 매우 구조적인 흐름을 보인다.

첫 번째 특징은 로우킥을 중심으로 한 하체 공략이다. 그는 상대의 기동력을 먼저 제한한다. 단순한 데미지 축적을 넘어 리듬과 전략 자체를 무너뜨리는 작업이다. 델라 마달레나전에서도 이 전략이 완벽하게 맞아떨어졌다. 하체가 무너지자 상체도 함께 붕괴됐고, 결국 피니시로 이어졌다.

두 번째는 다양한 타격의 연결성이다. 프라치스는 펀치, 킥, 니킥, 엘보를 자연스럽게 조합한다. 한 가지 공격이 막히더라도 곧바로 다른 공격으로 이어지기 때문에 상대는 방어 타이밍을 잡기 어렵다. 이러한 '연속 압박'은 KO 확률을 높이는 핵심 요소다.

세 번째는 케이지 컨트롤이다. 그는 경기 내내 중앙을 차지하고 상대를 뒤로 밀어붙인다. 케이지에 몰린 상대는 선택지가 줄어들고, 결국 프라치스의 공격 루트 안으로 들어가게 된다. 이 과정에서 그의 공격은 더욱 위력을 발휘한다.

네 번째는 라운드 운영 능력이다. 그는 초반부터 무리하게 승부를 보지 않는다. 대신 라운드를 거치며 상대를 점진적으로 약화시킨다. 이는 체력 관리와도 연결되며, 후반으로 갈수록 더 강해지는 모습을 만든다.

물론 약점도 존재한다. 타격 중심의 파이팅 스타일 상 레슬링과 그래플링이 강한 상대에게는 변수로 작용할 수 있다. 챔피언 마카체프만 보더라도 압도적 그래플링이 주무기다. 이 문제는 향후 타이틀 경쟁에서 중요한 관전 요소가 될 것이다.

현재의 프라치스는 단순한 복병을 넘어 이미 완성 단계에 가까운 파이터다. 날카로운 피니시 능력, 진화한 전술 그리고 큰 무대에서도 흔들리지 않는 멘탈까지 갖췄다. 현재 웰터급에서 가장 위험한 존재 중 하나로 불리는 만큼 다음 경기에서 누구와 붙을지에도 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

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