20년 만의 후속작 본 직장인이라면 이 사람에게 끄덕입니다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
온라인 커뮤니티에 '약속 장소에서 기다리는 사람들'이라는 글이 종종 올라온다. 옛날 사진이 올라와 있는 이 게시글은 대부분 '다들 아무것도 안 하고 진짜 기다리고만 있음'이라는 한 줄 설명이 있다. 아무것도 안 한다는 말은 정말 아무 활동도 안 한다는 건 아닐 거다. 당시의 기억을 떠올리면 가판대 매대에서 파는 신문이나 주간지도 있었고, 지하철이나 번화가에서 나눠주던 무가지도 주가를 올렸다. 가볍게 읽을 책을 들고 다니는 일도 낯설지는 않았던 때다.
지금은 모든 활동이 스마트폰 하나로 집중되는 시대다. <악마는 프라다를 입는다2>도 비슷한 변화를 겪었다. 세계 최고의 패션지 '런웨이'도 사정은 다르지 않다. SNS를 통해 확산하는 조롱과 비난은 미란다가 패션계에서 갖는 막강한 권력으로 막을 수 없다. 페이지뷰를 실시간으로 확인해야 하는 게 편집장 미란다가 하게 될 제일 중요한 업무 중 하나라고 예견한 사람이 20년 전에 있었을까. 20년 만에 후속작이 개봉한 이유도 스마트폰에서 비롯된다.
AI 시대의 속편