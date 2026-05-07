20년 만의 후속작 본 직장인이라면 이 사람에게 끄덕입니다

악마는프라다를입는다2

스틸컷1편은 이제 막 인턴으로 사회생활을 시작한 앤디(앤 해서웨이)가 업계 최정상으로 군림하는 미란다(메릴 스트립)에 인정받기 위한 투쟁기였다. 정통 저널리즘에 뜻을 두고 패션지 편집장의 비서는 단지 지나가는 과정이라 가볍게 생각한 앤디가 얼핏 똑같아 보이는 벨트를 보며 '이딴 것'이라고 피식 웃음을 날린 순간부터 영화는 본격적으로 런웨이에 오른다. 일명 '세룰리안 블루'라고 불리는 이신은 괴팍하고 깐깐하게만 보이던 미란다의 전문성이 부각되고, 반대로 남의 돈 받는 사회인이 갖춰야 할 직업윤리는 바닥이던 앤디의 오만함이 극적으로 대비된다.서서히 프로페셔널다운 모습을 장착한 앤디는 정식 출간되지 않은 해리포터 신간을 구해오는 등 믿지 못할 활약을 하며 미란다에게 자기처럼 성공할 자질을 갖췄다는 평가도 받는다. 1편이 오래도록 기억에 남는 건 그렇게 인정받은 앤디가 미란다의 런웨이를 걷지 않았다는 점이다. 미란다는 남편과 원치 않게 이혼하고, 자신의 자리를 지키기 위해 오랜 동료의 기대를 무너뜨린다. 이런 모습을 지켜본 앤디가 눈앞에 펼쳐진 성공 가도를 버리고 저널리스트의 길을 가게 한 선택까지 낭만이 있던 시절의 산뜻한 마무리였다<악마는 프라다를 입는다2>는 출발선부터 다르다. 앤디는 탐사보도로 저널리즘상을 수상할 정도로 능숙한 20년 차의 기자가 됐다. 활동 분야는 다르지만, 그간 쌓은 기본기를 바탕으로 이직하자마자 미디어 평론가들에게 호평을 들을 정도의 기사를 낸다. 물론 종사자 외에는 누가 읽는지 모를 글이지만 더 이상 미란다의 발목을 잡을 좌충우돌 신입은 아니라는 걸 명확히 한다. 그럼 영화는 어디에서 갈등을 찾을까. 미란다에도 인사권을 지닌 그룹 회장, 매출과 직결된 광고주처럼 갑이 있다.미란다의 캐릭터성이 줄었다는 비판도 이런 배경에서 일견 타당하다. 내게는 악마 같던 부장이 협력업체 가서는 간, 쓸개라도 줄듯 아쉬운 소리하는 순간 실망하는 것도 그렇다. 미란다가 1편처럼 매사에 당당하기만 한 모습을 보였다면 캐릭터의 일관성을 유지했을지 모른다. 하지만 광고가 다 끊기니 다음 호 매거진의 매출을 어떻게 복구할까. 인스타그램 피드와 스토리로 기사를 소비하는 와중에 상징성 때문에 낸다는 종이 잡지는 누가 책임질까.여기에 한술 더 뜨는 새로운 인물들도 추가되어 미란다를 괴롭힌다. 로케이션 촬영은 물론이고 모델도 없애고 AI로 대체하자는 테크너드인 새로운 그룹회장. 이제 막 MBA 딴 주제에 미란다에게 잡지는 어떻다 저렇다 떠들어댄다. 조직개편(=축소)이 경쟁력이라는 양복쟁이 엑셀맨 앞에서 사양산업인 인쇄매체의 자존심과 평판을 지키려 고군분투하는 모습은 무너진 캐릭터성을 희생하고 동시대성을 얻은 고육지책이자 인공지능 시대를 맞이한 사회인들의 공통된 고민을 대변한다.